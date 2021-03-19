Экс-игрок «МЮ» воровал бутсы у партнеров ради денег. Сейчас красть негде – нет клуба

Сейчас имя Равела Моррисона мало кто помнит, хотя в начале 2010-х он считался перспективным молодым игроком, которого ждали в основе «Манчестер Юнайтед». Когда Моррисону было 14, его заметил Алекс Фергюсон. Рио Фердинанд вспоминал, как они вдвоём прибыли на тренировку и наблюдали за игрой Моррисона: «Я бы платил, чтобы смотреть, как он тренируется, не говоря уже о матчах». Фергюсон был впечатлён не меньше – уже через год Моррисона подключили к тренировкам с основой.

Правда, за диким талантом скрывалась и другая сторона Моррисона. В 2009-м, незадолго до заключения первой профессиональной сделки Равела с «Манчестер Юнайтед», полиция обнаружила в машине игрока наркотики и оружие. Тогда Моррисон съехал на том, что «ему подбросили» – у полиции не было убедительных доказательств против футболиста, поэтому инцидент быстро замяли.

«Фергюсон слишком верил в меня». Друг Погба, который всё профукал Поль Погба и Равел Моррисон считались будущими звёздами «МЮ», но один оправдывает авансы, а другой не играет нигде.

Год спустя отделаться испугом не удалось — друзья Моррисона, угрожая ножом, устроили гоп-стоп парню, который гулял по манчестерскому району Уайтеншо. Это был родной район Моррисона, населённый опасным и непредсказуемым контингентом. Поэтому по вечерам без специальной подготовки и прокачанных социальных навыков в таких местах лучше не появляться.



Пострадавший, у которого отобрали деньги и ценные вещи, обратился в полицию, но вскоре забрал заявление. Причину выяснили быстро: на него оказали давление, кто-то звонил ему с угрозами и писал на почту гневные сообщения. Автором писем и звонков был Равел Моррисон. Суд не оценил внефутбольную активность игрока – за свои выходки Моррисон получил год условно.



Тогда же футболисты «МЮ» начали замечать, что из раздевалки пропадают вещи. Моррисон сразу оказался под подозрением, но отвергал подобные предположения. А спустя почти десять лет всё-таки заговорил. Причём собеседником оказался один из пострадавших – Рио Фердинанд, который совсем недавно приглашал Моррисона в свой подкаст.



Моррисон говорил: «За одну пару ваших бутс можно было получить 250 фунтов. Берёшь две пары – зарабатываешь 500, покупаешь домой что-то китайское». С этого Фердинанд лишь по-доброму посмеялся.

Свои действия Моррисон оправдывал нуждой: «Я тогда зарабатывал совсем немного. Слушай, у вас у каждого было по 30 пар обуви. У меня не было злого умысла. Но когда я видел, сколько бутс вам привозили – а это по 20-30 пар – я только думал, что одна пара принесёт немного денег или еды на домашний стол. Тогда я не задумывался о последствиях, но сейчас всё понимаю».



В автобиографии Алекс Фергюсон намекнул на причины, из-за которых Моррисон не реализовал свой потенциал: «Он обладал таким врождённым талантом, какого не было ни у одного нашего воспитанника, но продолжал попадать в неприятности. Было очень больно продавать его, но накопилось слишком много проблем за пределами поля».

Дружба с уголовниками, домашние конфликты (разбил телефон девушки в приступе ревности), многократные нарушения режима, резкие высказывания в соцсетях – терпение Фергюсона быстро лопнуло. В 2012 году «Манчестер Юнайтед» за символическую сумму в 650 тысяч фунтов отдал Моррисона «Вест Хэму».



Была и ещё одна причина разногласий между клубом и Моррисоном. Поль Погба, с которым он вместе играл за молодёжку, попал под влияние Мино Райолы и уехал за деньгами в «Ювентус», отклонив предложение «Манчестер Юнайтед». Моррисон тоже попросил большой контракт. Но в клубе не оценили запросы воспитанника и попрощались с ним.



Тренер «Вест Хэма» Сэм Эллардайс верил в способности футболиста, но вскоре после перехода Равел вляпался ещё в одну историю. Однажды он ответил болельщику в «Твиттере», употребив нецензурное слово, за что получил внушительный штраф от ФА. Моррисона сразу же отправили в аренду в «Бирмингем», где он получил первый опыт регулярной игры на взрослом уровне. Сначала он расслаблялся на тренировках, но после откровенного разговора с тренером Ли Кларком разыгрался (забил 3 гола в 27 матчах) и в хорошем состоянии вернулся в «Вест Хэм».



В начале сезона-2013/14 Моррисон выдал единственный адекватный отрезок на уровне АПЛ – вот, например, такую красоту он положил в ворота «Тоттенхэма»:

Однако удачный этап быстро закончился – работа Моррисона на тренировках не устраивала штаб команды, поэтому парень отправился в турне по арендам. В списке Равела оказались «Куинз Парк Рейнджерс» и «Кардифф». Последний клуб разочаровался в Моррисоне настолько, что расторг арендное соглашение досрочно.



Вне футбола жизнь Моррисона кипела по-настоящему — летом 2014-го года его арестовали по обвинению в нападении на бывшую девушку и её мать. Долгие разбирательства закончились тем, что в начале 2015-го все обвинения с Моррисона были сняты. Но в «Вест Хэме» поняли, что такой кадр им точно не нужен, поэтому контракт с Моррисоном был досрочно расторгнут.



Моррисон пытался реанимировать свою карьеру в «Лацио», но быстро скис. Стефано Пиоли, тренировавший тогда команду, просёк, какого уникального футболиста ему привезли из Англии и засунул парня в запас. Примерно тогда же Моррисон начал задумываться над вопросом, что же в его жизни пошло не так.

Фото: Paolo Bruno/Getty Image

В интервью The Sun Моррисон признался: «Я совершил много глупостей, находясь в «МЮ». Я участвовал в грабежах. Слишком много времени тратил на компьютерные игры и вечеринки, когда должен был уделять больше внимания тренировкам. Даже Рио Фердинанд однажды подошёл ко мне и сказал: «Тебе нужно приходить за 15 минут до начала тренировки и оставаться после их завершения». Конечно, он был прав. Но тогда мне было плевать на это. Сэр Алекс говорил мне, что я должен сфокусироваться на футболе и работать намного усерднее. Я также помню, как тренер Рене Меленстен советовал мне не уезжать в «Вест Хэм», но я был молод и хотел играть в футбол. Сейчас я бы всё сделал по-другому. Но время ушло, и прошлого не вернуть. Мне остается только двигаться вперёд».

«Лацио» сначала отдал Моррисона в аренду «КПР», а затем – в мексиканский «Атлас». В 2019-м Моррисон расторг контракт с «Лацио» и отправился в шведский «Эстерсунд».



Летом 2019-го Моррисон внезапно всплыл в АПЛ – Крис Уайлдер из «Шеффилда» вернул его в Премьер-лигу. Дело ограничилось лишь одним матчем, и вскоре Моррисон отправился в аренду в «Мидлсбро», а летом 2020-го вновь сменил клуб. На этот раз в его способности поверил голландский «Ден Хааг». Но ненадолго – с января этого года Моррисон сидит без клуба.



Сейчас Моррисону 28. Его карьера схлопнулась, а он приходит на подкаст Фердинанда и сожалеет об ошибках. До записи Фердинанд написал Алексу Фергюсону с просьбой сказать пару слов про Моррисона. И зачитал ответ бывшего тренера «МЮ»:



«Рио, моё первое впечатление о молодом Равеле – у него всегда было время и пространство, когда он встречался с мячом. Просто уникальный уровень для того возраста. Передай ему привет, пожалуйста».

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Затем Фердинанд продолжил: «Ещё одна вещь о Равеле, воспоминание, которым я дорожу. Знаешь, ни один игрок после дебютной игры в основе «МЮ» не сделал подобного. На следующее утро после дебюта он пришел ко мне в офис и вручил письмо с благодарностью. Я был потрясен, Рио. У мальчика было доброе сердце. Просто его избило прошлое».



На этих словах Фердинанд сделал паузу и сказал: «У меня навернулись слезы на глаза, когда я это прочитал в первый раз, Равел». Помолчав, Моррисон ответил: «Я понимаю, да. Это очень трогает, на самом деле. Просто дебют за «МЮ», ну ты понимаешь, трудно описать словами свои чувства. Слова сэра Алекса… Конечно, я тронут. Я бы изменил 90% жизни, если бы мог вернуться в прошлое».



В том подкасте перед Фердинандом сидел парень, у которого могло быть всё, чего достиг сам Рио в составе «МЮ». Но жизнь сложилась совершенно по-другому. Вместо успешной карьеры в большом клубе – непонятные аренды. Вместо многочисленных титулов к 28 годам и прогресса – статус скандального и ленивого игрока. Сейчас он сидит без работы. Трудно поверить, что парень, который, по воспоминаниям Уэйна Руни, трижды за тренировку прокидывал мяч между ног Неманье Видичу, не нужен даже голландскому «Ден Хаагу».