«Это сговор. Преступление против футбола!» Скандал из-за пенальти в матче «Зенита»

«Зенит» разгромил «Ахмат» на своём поле в игре 22-го тура РПЛ. Но победа хозяев кажется лёгкой лишь на первый взгляд – интрига в матче умерла после второго гола питерцев, забитого с пенальти. В правильности назначения 11-метрового засомневался Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал. Специально для «Чемпионата» он разобрал спорный эпизод.

Изумительный гол Караваева перевернул тяжёлый матч «Зенита». Отрыв от ЦСКА опять вырос Команда Сергея Семака воспользовалась поражением конкурента, хотя «Ахмат» не заслуживал разгрома и вообще мог не проиграть.

Неоднозначный момент случился на 64-й минуте. Защитник грозненцев Пуцко прихватил за спину Чистякова, который после этого касания упал. Сначала главный арбитр Виталий Мешков продолжил игру, но после просмотра эпизода Павлом Кукуяном, работавшим на матче на VAR, решение изменил, и назначил пенальти. Азмун забил и «Зенит» повёл 2:0. А вот раскадровка этого момента:

Вот как происходящее оценил Игорь Федотов:



– Защитник «Ахмата» ничего не делал на пенальти, просто положил ручки на соперника из «Зенита», а тот схватился за лицо. Это не пенальти, а позор. Вспомните, как говорил Кашшаи о моменте с Соболевым в полуфинале кубка с «Зенитом»: крови нет, контакт не значителен. А тут что, была кровь? Это просто безобразие.

Федотов вспомнил эпизод из прошлого сезона – тогда споры вызвал контакт Соболева и Барриоса в штрафной «Зенита» (полуфинальный матч кубка России в Санкт-Петербурге). Пенальти в ворота «Зенита» не поставили, а потом Виктор Кашшаи, отвечающий в РФС за судейство, так оправдывал арбитра.



– Контакт, конечно, был. Но совершенно точно не контакт стал причиной того, что Соболев упал. Мы видим, что у него пошла нога, он постепенно начал терять равновесие, поскользнулся. Контакт с рукой Барриоса был достаточно незначителен. Это футбол. Здесь нет, может, абсолютно четких ситуаций. Поэтому абсолютно поддерживаем арбитра в продолжении игры. Если появляется кровь, значит, контакт был более существенным. А этот контакт существенным не был, был достаточно легким. Если каждый контакт в футболе будет рассматриваться как фол, тогда футбола не останется.

«Это большой скандал». «Спартаку» не дали два пенальти. Разбор судейства полуфинала Кубка Разбираемся в работе Иванова в матче «Спартак» — «Зенит» с арбитром Игорем Федотовым.

Вы сами можете сравнить эти моменты. Главный вопрос – причина назначения пенальти в ворота «Ахмата». Ведь решение пересмотреть эпизод принял Павел Кукуян, а не главный арбитр матча.



Федотов увидел связь назначения 11-метрового в ворота «Ахмата» и судейства вчерашнего матча между «Химками» и «Ростовом». Ранее арбитр уже раскритиковал судейство Лапочкина и его помощников на VAR во вчерашней игре, заявив, что «Ростов» «просто убили» (арбитры не засчитали чистый гол «Ростова», назначили спорный пенальти в ворота дончан, и не назначили в ворота «Химок»).

Новый скандал в российском футболе! Почему судьи отменили чистый гол «Ростова»? Самый спорный момент дня в РПЛ. Неужели арбитры не знают, как проводить линию офсайда?

– Левый в ворота «Ахмата» в игре с «Зенитом» сделал Кукуян, а он из Сочи, – говорит Федотов, – Кукуяну надо оправдываться перед руководством, вот он и помогает местному клубу. И Александр Гончар, работавший вчера инспектором на матче «Химок» и «Ростова», тоже из Сочи. Не хочу верить в теории заговоров, но кажется, что судьи тащат «Сочи» в еврокубки. Убирают их конкурентов – «Ростов» и «Ахмат». Это просто сговор. Нельзя такие пенальти назначать. Это преступление против футбола!



После слов Федотова за судейством в завтрашнем матче «Локомотива» с «Сочи» хочется следить гораздо пристальнее.