«Спартак» сделал выводы. Теперь команда Тедеско похожа на претендента на Лигу чемпионов

Красно-белые выиграли у «Динамо» всего-то со счётом 2:1, зато оптимизма победа в дерби подарила в десятки раз больше, чем аномальное избиение «Краснодара» в прошлое воскресенье. В этот раз матч напоминал встречу профессиональных организованных команд, обладающих цельными системами и понятными принципами.

Приятно, что Тедеско реагирует на неудачи, а не упорно делает одно и то же в надежде получить иной результат. Сначала он ушёл от недоработанной системы 4-2-3-1 (её тоже можно наладить, но требуется время), а теперь его «Спартак» за неделю повысил уровень организации в рамках 3-4-1-2. Пусть и не до космических высот – однако увиденного хватило для того, чтобы по-настоящему поверить: при таком футболе красно-белые смогут побороться за Лигу чемпионов.

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«Спартак» скрыл проблемы в опорной зоне за счёт агрессии и компактности. Команда вновь прессинговала высоко, а центральные защитники поднимались к чужой трети поля

Главная проблема красно-белых в матче с «Краснодаром» — контроль ширины поля в средней линии. Из-за высокого расположения тройки атакующих игроков (Соболева, Ларссона, Промеса) команда оборонялась по схеме 5-2-3, то есть Умярову и Кралу тогда приходилось вдвоём защищать всю центральную зону и разрываться. Учитывая, что «быки» постоянно смещали в середину дополнительных игроков (фланговых полузащитников), это была слишком сложная задача.

«Спартак» и «Краснодар» выдали матч тотальной дезорганизации. Стыдно было за обе команды Счёт не должен вводить в заблуждение: игра вообще ничего не говорит о силе «Спартака».

В этот раз «Спартак» сыграл со всех точек зрения более дисциплинированно. Проблему нехватки футболистов команда попыталась решить двумя способами. Во-первых, красно-белые снова включили высокий прессинг. Он был и в матче с «Краснодаром», но ещё раз подчеркнём, что Тедеско перестал бояться агрессии. Поздней осенью и в феврале «Спартак» не прессинговал так настойчиво.

Алгоритмы наблюдались прежние: Соболев и Ларссон добегали один в один по центральным защитникам, Промес играл по нижнему опорнику Моро, Айртон и Мозес поднимались к фланговым защитникам «Динамо», Паршивлюку и Скопинцеву. Крал и Зобнин играли по чужим «восьмёркам», а сзади «Спартак» не боялся оставлять ситуации «три в три» — три центральных защитника против Лесового, Грулёва и Захаряна.

Если прессинг начинался при передаче на фланг, то Крал бросал дальнего от мяча полузащитника и становился страхующим опорником, а Мозес падал в заднюю линию. Таким агрессивным стилем «Спартак» пытался прежде всего снизить нагрузку с собственной обороны, уменьшить количество чужих продвижений мяча сквозь опорную зону. Получилось отлично: за первый тайм прошло только три атаки «Динамо», точность передач бело-голубых составила всего 67 процентов, а первый их удар в створ состоялся после перерыва.

Второй момент, которым «Спартак» спасался от дыр в опорной зоне, была компактность между линиями. Прессинговать без неё в принципе невозможно, поскольку любая передача в недодачу на форварда заставит всю команду бежать назад. В матче с «Краснодаром» красно-белые не были настолько компактны.

Против «Динамо» в момент атаки своей команды все центральные защитники «Спартака» поднимались настолько высоко, насколько позволяла позиция чужого нападающего Грулёва. Очевидно, что красно-белые не боялись передач за спину (Грулёв – не самый выдающийся спринтер) и не брали даже минимальный зазор. Зато такое высокое расположение позволило собрать больше вторых мячей, да и центральным защитникам было проще вступать в единоборства при передачах в ноги, поскольку меньше игровые расстояния.

Маслов, Джикия, Кутепов – вся тройка сыграла очень агрессивно и остановила большинство атак в зародыше. Отличный объём дали Зобнин (на обеих позициях) и особенно Крал, читавший эпизоды, – у чеха 8 перехватов, 14 подборов и отборов. Суммарно команда Тедеско 37 раз вернула мяч на чужой половине против 28 у соперника. Расположение помогло «Спартаку» успешно контрпрессинговать.

Задача могла усложниться, если бы у «Динамо» был более быстрый нападающий или если бы Грулёв утаскивал защитников к центру поля. Но он этого не делал – и «Спартак» начинал защищаться очень высоко. Риск присутствовал, в эпизоде с голом передача за спину всё-таки прошла, только это был единичный случай.

«Динамо», в отличие от «Краснодара», не сужало атаки и не давало несколько предложений между линиями. Это упростило задачу «Спартаку»

Удивительно, но «Динамо» и само не сильно стремилось пользоваться проблемами «Спартака» с контролем ширины в средней линии. Схема 4-3-3 подразумевала скорее широкое первоначальное расположение фланговых форвардов Захаряна и Лесового, то есть они приклеивались к защитникам и находились под их контролем. Между линиями оба просили мяч недостаточно часто – соответственно, красно-белым было гораздо проще, чем в матче с «Краснодаром».

Ещё один элемент, которого в игре «Динамо» не хватало, — быстрые развороты атаки. Бело-голубые могли бы лучше пользоваться тем, что при атаках по флангу пара опорников «Спартака» стягивается к бровке, – можно было смещать их искусственно, после чего направлять мяч в сторону другого фланга, создавать пространство для включения в центральной зоне или ситуации «два в одного» с крайним защитником. Этих алгоритмов в футболе бело-голубых почти не было.

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Влияние Захаряна на футбол «Динамо» повышается. Скоро он станет лидером команды

17-летний полузащитник индивидуально сыграл очень сильный матч. Отличный пас перед первым голом, три дальнейшие элегантные разрезающие передачи, суммарно шесть пасов в штрафную, три удара (правда, неточных), 25 единоборств – с каждой игрой Захарян выглядит всё сильнее. Если в первых матчах за основу «Динамо» ему был свойственен «детский» футбол, то сейчас Захарян матереет, становится стабильнее и надёжнее, при этом ничуть не растерял в творчестве.

Потенциально Арсен – сильнейший игрок «Динамо». И такими темпами его путь в лидеры команды окажется коротким.

Кутепов, пусть и с оговорками, но провёл сильный матч. Много удачных эпизодов на выбросах, качественная подстраховка опорников

Кутепов вышел на поле из-за дисквалификации Жиго и отыграл достойно. В ситуациях, когда нужно было агрессивно в приём встретить Грулёва, он это делал. Так, например, в начале матча родился момент с опаснейшим ударом Соболева мимо дальнего угла. Илья соблюдал компактность, быстро возвращался в линию в случае, если не успевал перехватить и «Динамо» всё же удавалось вывести мяч на фланг. Во втором тайме Кутепов выдал несколько сильных индивидуальных эпизодов.

Да, были и погрешности, в том числе необязательный фол возле своей штрафной, проигранные единоборства (их набралось многовато – 48 процентов), хотя и задача была сложной, постоянно приходилось балансировать между агрессивной игрой на выбросах и обороной зоны, выбирать варианты и быстро принимать решения. Гигантской разницы по сравнению с Жиго не ощущалось точно.

«Спартак» снова упростил футбол – Тедеско больше не хочет подставляться и провоцировать чужой прессинг

Как и в матче с «Краснодаром», Тедеско отказался от коротких розыгрышей с участием центральных защитников и вратаря. Выход в атаку через контроль – больше не панацея. Видимо, Доменико надоело подставляться и провоцировать чужой прессинг. Сейчас «Спартак» максимально упрощает футбол: Максименко выбивает мяч при свободных ударах, да и с игры при минимальном давлении, то же самое делают центральные защитники.

Индекс PPDA «Динамо» в матче составил 4,4 – то есть «Спартак» в среднем выполнял 4,4 передачи на своей трети поля до успешного оборонительного действия соперника. И это не столько следствие прессинга «Динамо», сколько стиль игры красно-белых – сразу же искать впереди Соболева или направлять мяч во фланговые зоны. Точность передач красно-белых – 70%, точность передач центральных защитников тоже красноречива: у Джикии – 54%, у Маслова – 68%, у Кутепова – 67%. Низкие цифры, ставшие следствием стиля атаки.

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Один из главных антигероев матча – Лесовой. Очень слабая работа в обороне

Лесовой был одним из самых ярких футболистов «Динамо» осенью, но сейчас он постепенно начинает выпадать. Уже не приносит пользы его дриблинг – в первом дерби со «Спартаком» его напрочь выключил Маслов, сейчас наблюдалась похожа картина. Из девяти обводок Даниила лишь три удачных, он не нанёс ни одного удара и не выполнил ни одной ключевой передачи.

А что гораздо хуже: Лесовой недорабатывал в обороне, и это стало критическим моментом. При первом голе Даниил не сел вовремя на помощь Скопинцеву. У левого защитника «Динамо» был игрок в центре (Ларссон), поэтом он не мог оставаться в широкой позиции, приходилось сужать. Требовалась страховка, и Лесовой был единственным, кто мог это сделать, опорники находились далеко от эпизода.

При втором голе, перед пенальти, Лесовой не среагировал на включение Маслова. Правый центральный защитник «Спартака» помог насытить зону фланга, а Лесовой в какой-то момент выключился и перестал обороняться. Итог – прошла передача в штрафную, Скопинцев сыграл рукой.

Ещё до гола в самом начале второго тайма Лесовой точной так же проспал включение Маслова – тогда обязан был забивать Промес. Уверен, тренерский штаб Черчесова сделал выводы: в сборную Лесового в ближайшее время не позовут.

Голы «Спартака» стали следствием частых алгоритмов осенней структуры 3-4-1-2. Первый гол – насыщение одного фланга, стягивание соперников в одну зону и резкий разворот на другую бровку на крайнего защитника. Такие развороты очень сложно контролировать. Правда, раньше красно-белые переводили мяч справа налево, а здесь вышло наоборот. Второй гол – включение дополнительного игрока (внешнего центрального защитника) в атаку, создание численного преимущества и выход на позицию для прострела.

Соболев – просто король. Он установил личный рекорд по количеству единоборств

Аналитики Wyscout насчитали Соболеву 66 единоборств. Для примерного понимания масштаба замечу, что это личный рекорд для футболиста (только один раз в карьере было 62 — в 2018-м в матче «Крылья Советов» — «Тюмень», а средний показатель по карьере — 39) и с высокой долей вероятности рекорд текущего сезона в РПЛ. У Дзюбы на моей памяти только один раз было больше, но в матче, который длился 120 минут. Участие в обоих голах, 19 единоборств вверху (их стало собирать проще, учитывая упростившийся стиль игры «Спартака») и 11 обводок (лучший показатель в команде).

По всем статьям грандиозный матч для Соболева. Интересно, повлияет ли эта игра на выбор Черчесова в ближайших матчах сборной России. Слишком сложно игнорировать классную форму нападающего «Спартака».

Выводы

Ещё одно достижение «Спартака», которое обязательно нужно проговорить, — команде удалось выдержать высокий темп на протяжении всей игры. Этот темп достигался прессингом, компактностью, стремлением оказывать постоянное давление, быстрой игрой вперёд, пусть даже и в борьбу. Красно-белые не выключались из игры и держали скорости вплоть до второго забитого мяча, лишь после этого стали действовать чуть больше по счёту.

«Динамо» тоже провело достойный матч – ни чета «Краснодару» в прошлое воскресенье. Бело-голубые намного лучше гасили быстрые атаки «Спартака» и в целом не допускали удивительных структурных неразберих. Однако красно-белые всё же были сильнее на всех отрезках, кроме заключительной 20-минутки, когда соперники обменялись двумя супермоментами.

Поэтому дерби и должно подарить болельщикам гораздо больше оптимизма по сравнению с разгромом «Краснодара». Обыгран организованный и сильный соперник в хорошем интенсивном матче.

Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.