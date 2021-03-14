Камано полгода не забивал и ни с кем не общался. Всё изменили приезд Пабло и сборы

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано – однозначно один из героев сегодняшнего матча с «Сочи». Он забил дважды, да ещё и очень красиво.

На 42-й минуте Камано открыл счёт, забросив матч за спину Сослану Джанаеву с подачи Рифата Жемалетдинова. В этом голе прекрасна и передача, и удар нападающего. Отличный голевой дебют для гвинейца в РПЛ.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Второй гол Камано получился не менее крутым – тоже, кстати, с передачи Жемалетдинова.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Гвинеец раскрылся после зимних сборов – до этого полгода не было ярких моментов с его участием: ни голов, ни ассистов. Учитывая, что он приехал в «Локо» за солидные 5,5 млн евро, от него явно ждали большего, чем просто передвижений по полю. По словам бывшего скаута «Локо» Дениса Колева, Камано был креатурой Николича, но селекционный отдел не смог написать об игроке чего-то положительного: гвинеец никогда не был игроком, который решает матчи, но хорош при определённых задачах – может обыграть при смещении в центр, делает большое количество полезных рывков. «Но его арсенал при игре 1 в 1 достаточно ограничен и его завершение также не на элитном уровне, – сказал Колев в интервью «СЭ». – Но стоит ли это 5,5 или сколько миллионов было заплачено? У меня были сомнения».



Осенью у Камано были явные проблемы с адаптацией. Во-первых, он не мог найти себя на поле, потому что постоянно играл на разных позициях: то центрального атакующего полузащитника, то слева, то справа, то в нападении. Во-вторых, он ни с кем не общался в команде – очень закрытый, стеснительный, не знающий даже английского.



На сборах Николич «превратил» Камано из вингера в подвижного нападающего и закрепил его на этой позиции – и в товарищеских матчах он начал забивать. Второй момент, который положительно на него повлиял, – приезд в «Локо» Пабло. Они уже общались раньше, из-за чего Камано стало чуть попроще: бразилец начал его подтягивать в компанию, и гвинеец начал чувствовать себя раскованнее. Всё так сложилось, что Франсуа в итоге ожил: забил в кубковом матче с «Тамбовом», а в матче с ЦСКА – отдал голевую передачу.

«Локомотив» приятно удивил зимой. Николич сменил схему, команда показывает мощный футбол Молодёжь играет заметную роль, ожил даже «мёртвый» по осени Камано!

При этом петь дифирамбы Камано пока рано: да, он быстрый (даже очень), его результативность наконец-то выше нуля, потому что сборы явно на него положительно повлияли, на поле ему сейчас гораздо комфортнее, чем раньше, но в его случае очень важна психология – во многом она ему и мешала раскрыться раньше.