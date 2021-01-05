Самые подешевевшие футболисты за 2020 год. Стоимость Азара снизилась на 60 млн!

Месси тоже попал в этот список, Роналду — нет.

2020-й остался позади. Время подводить итоги. Ниже — 10 футболистов, чья трансферная стоимость упала больше всего за прошедший год.

10. Александр Ляказетт (€ 70 млн —> € 35 млн)

Здесь и далее данные Transfermarkt.ru

Фото: David Price/Arsenal FC via Getty Images

Некогда самый дорогой трансфер в истории «Арсенала». Ляказетт мог покинуть английский чемпионат летом 2020 года, но решил остаться в команде. Возможно, вскоре форвард пожалел об этом. «Арсенал» провалил старт сезона, обновив давно забытые антирекорды клуба. Например, после 14-го тура у команды было всего 14 очков — это худший результат команды с 1974 года. Казалось, оправданий быть не может, но Микель Артета всё же нашёл главную причину неудач. По словам тренера, в каждом матче «Арсенала» происходят странные дела.

«Арсенал» очень плох. У Артеты не получается доминировать Но есть и хорошие новости.

Ляказетт не забивал в АПЛ два месяца [с октября по декабрь], но именно он реализовал пенальти в домашней встрече с «Челси», положивл конец неудачной серии «канониров».

9. Поль Погба (€ 100 млн —> € 65 млн)

Фото: Getty Images

Погба уже несколько лет собирается уйти из «Манчестер Юнайтед». Но на этот раз, кажется, футболист и его агент настроены серьёзно. Мино Райола, представляющий интересы Погба, заявил, что француз точно покинет клуб. Агент призвал руководство «Манчестер Юнайтед» проявить благоразумие и продать футболиста, пока он не ушёл бесплатно в статусе свободного агента.



Но если Погба и уйдёт, то только в летнее трансферное окно. Ну а пока француз вместе с «МЮ» занимает лидирующие позиции в АПЛ.

8. Н'Голо Канте (€ 100 млн —> € 60 млн)

Фото: instagram.com/nglkante/

Одним из футболистов, кто не радовался возобновлению сезона из-за пандемии коронавируса, был Канте. В первое время француз приезжал на базу «Челси» лишь для индивидуальных тренировок. Канте сообщил руководству, что боится приступать к командным занятиям: футболист беспокоился за здоровье и опасался, что может принести заразу в семью. Команда поддержала футболиста, вскоре Канте появился на поле.

Н'Голо по-прежнему крут, но складывается впечатление, будто француз перестал быть системообразующим футболистом команды. Стоит отметить, после прихода Жоржиньо это далеко не тот Канте, которого мы все привыкли видеть. На позиции «бокс-ту-бокс», к сожалению, футболист не справляется с созиданием.

7. Антуан Гризманн (€ 120 млн —> € 80 млн)

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Гризманн в «Барселоне» — разочарование. Француз выступает довольно слабо и далёк от того футбола, который демонстрировал в «Атлетико». Болельщики надеялись, что с приходом Кумана хоть что-то изменится, но … нет. Гризманн, как и «Барселона», разочаровывают. Цена на француза продолжает падать.

Противоречие Кумана. «Барселона» не играет одинаково даже два матча подряд И в ближайшее время ситуация не изменится.

6. Лионель Месси (€ 140 млн —> € 100 млн)

Фото: Getty Images

Месси передумал уходить из «Барселоны», отложив трансфер до лета. Но в июне 2021 года у аргентинца заканчивается контракт, и он станет свободным агентом.

Месси остался против своей воли. Но кому от этого будет лучше? Перевод его нашумевшего интервью и выводы о будущем «Барселоны».

Что касается игры футболиста, Месси проводит один из худших сезонов в карьере. В чемпионате Испании после 14 матчей аргентинец забил лишь 7 мячей и отдал три голевые передачи. Что уж говорить о форме Месси, если «Барселона» выдала худший старт сезона за 22 года. Сейчас аргентинец, к сожалению, не помощник для команды. Да, он забил исторический 644-й гол в карьере за «Барселону», но это единственное светлое пятно в прошедшем году.

5. Кепа Аррисабалага (€ 60 млн —> € 15 млн)

Фото: Getty Images

Один проведённый матч за последние два месяца — это статистика выступления Кепы в составе «Челси». Некогда 80-миллионный голкипер стал худшим в АПЛ. В английской команде в него не верят, именно поэтому на замену баску был приобретён Эдуард Менди.

«Челси» нашёл замену самому дорогому вратарю мира. Кто такой Эдуар Менди Кажется, Лэмпард окончательно разочаровался в Кепе.

В летнее трансферное окно синие не смогли трудоустроить проблемного вратаря, но в ближайшее время Аррисабалага всё же покинет «Челси».

4. Рахим Стерлинг (€ 160 млн —> € 110 млн)

Фото: Getty Images

Мы привыкли, что Стерлинг выступает на стабильно высоком уровне, набирая за сезон бешеное количество результативных действий. Но в нынешнем чемпионате дела у футболиста складываются не столь радужно, как хотелось бы. Но одна лишь результативность не влияет на итоговую стоимость футболиста.



«На стоимость футболиста влияет не только качество его игры, — рассказывал

«Чемпионату» редактор русскоязычной версии портала Transfermarkt Артём Заводник. — Ценник формируется в том числе благодаря спросу на игрока».



В период пандемии вряд ли найдётся клуб, который выложит за английского футболиста больше € 100 млн.

3. Делле Алли (€ 90 млн —> € 38 млн)

Фото: Getty Images

Алли угодил в немилость к Моуринью. Футболист практически не играет, а всему виной недовольство Жозе: «Я считаю, что игрок, выступающий на такой позиции, должен создавать для своей команды моменты, а не проблемы, — пламенно критиковал Моуринью игру Алли после одной из встреч. — Они поймали нас на контратаке, так что я действительно был разозлен». Тренер исключает конфликта, но отношения Моуринью и Алли далеки до идеала. Порой футболист не попадает даже в заявку на матч.

2. Кристиан Эриксен (€ 90 млн —> € 35 млн)

Фото: Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images

Идеальный трансфер на бумаге превратился в один из главных провалов года. Датчанин очень хотел покинуть «Тоттенхэм» и не скрывал эмоций после перехода в «Интер». Но в Италии футболиста ждал «сюрприз». Гений тактики Антонио Конте попросту не может вписать полузащитника в схему команды. Просидев год на банке, Эриксен был выставлен на трансфер. По данным СМИ, французский «ПСЖ» попытается приобрести игрока, если клуб возглавит Маурисио Почеттино.

1. Эден Азар (€ 120 млн —> € 60 млн)

Фото: Getty Images

На первой строчке ожидаемо расположился Эден Азар. Постоянные травмы мешают Азару заиграть в «Реале». 250 дней пропустил футболист в 2020 году из-за различных повреждений. Клуб даже нанял для футболиста личного психолога. По сообщениям испанской прессы, бельгиец боится получить новую травму. 



Азар — главный неудачник 2020 года.