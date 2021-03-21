Говорят, что Моуринью устарел. Что конкретно это значит (и при чём тут тактика)?

Неделю назад игра «Тоттенхэма» в принципиальном матче с «Арсеналом» была настолько ужасной, что это не замаскировал даже великий гол Ламелы рабоной. Тот удар стал единственным ударом по воротам «Арсенала» в первом тайме в принципе, а следующего пришлось ждать до середины второго тайма. «Тоттенхэм» атаковал настолько плохо, что даже навал вдесятером на последних минутах выглядел прогрессом. Такие ужасные матчи всегда запускают разговоры на тему будущего тренера. Тем более, если речь о Жозе Моуринью. Тем более на фоне новостей о том, что игроки «Тоттенхэма» не согласны с его методами работы.

Моуринью не справляется с работой? Команда проигрывает, а игроки не верят в методы тренера Оказывается, футболисты недовольны, что мало тренируются!

Матч с «Динамо» Загреб был идеальной возможностью снять волну негатива. В первом раунде «Тоттенхэм» выиграл 2:0, хотя мог забить и четыре. Превосходство в классе очевидно, мотивация тоже – быстро забыть о недавней неудаче снизить уровень критики. По крайней мере, о мотивации говорил Моуринью: «Если мы проиграем, но пройдём дальше, я не обрадуюсь. Хочу, чтобы мои игроки рассуждали так же. Мы будем играть на победу, а не защищать счёт».



«Тоттенхэм» не играл на победу. Хотя тактику и нельзя назвать привычным автобусом Моуринью: лондонцы забрали мяч, но катали его в центральной трети и почти не били. В то же время игроки «Динамо» пытались любую атаку довести до удара, даже с дальней дистанции. Важный момент: хорваты совершенно не переигрывали гостей. Никакого разгрома по игре не было, просто более слабая команда явно надрывалась, чтобы выжать максимум из любого полумомента, а более сильная не упускала свои возможности и делала ошибки перед штрафной.



В начале первого экстратайма во время опасной атаки, которая закончилась ударом Леоваца, сразу два игрока «Тоттенхэма» перед этим не смоли выбить мяч. Сиссоко и Регилон просто застывали, когда были ближе к мячу, чем соперник. Регилон ещё и пропустил пас между ног. Это показательный эпизод, потому что даже трусливая тактика, за которую обычно упрекают Моуринью, точно требует играть по-другому.



Но вот в чём дело. Моуринью постоянно критикуют за тактику и упрекают в трусости (последним это сделал буквально только что экс-форвард «Тоттенхэма» Даррен Бент, он сказал, что футбол португальца устарел), а на самом деле мы даже не знаем, действительно ли команда играет в том стиле, который хочет видеть тренер. Что, если нет?



Это только предположение, но оно подтверждается словами самого Жозе. После игры с «Арсеналом»: «Счёт 1:1 в первом тайме не по игре. Мы действовали очень плохо, важные игроки потерялись, мы не прессинговали». После игры с «Динамо»: «Если не считать овертаймов, только одна команда отдавалась игре на 100%. Наши соперники оставили на поле пот и кровь, а мы выглядели так, как будто этот матч не имеет значения. Я не увидел не то что футбольных основ от своей команды, я не увидел даже признаков жизни».

Фото: Goran Stanzl/Getty Images

Прежде, чем вы скажете, что это «типичный Моуринью перекладывает вину с себя на игроков», ещё одна цитата. Вот, что сказал капитан «Тоттенхэма» Уго Льорис после поражения в Загребе: «То, как мы играли, это просто недостаточно. Одно дело говорить о своих амбициях на камеру, а другое – доказывать это каждый день на тренировках. Отношение к делу не может зависеть от того, играешь ты, или нет. Нужно вести себя, как одна команда, независимо от того, какой состав выбирает тренер. Если ты работаешь на команду только когда ты всегда в старте, это проблема. Каждый должен работать на команду в течение всего сезона. В прошлом у нас был отличный отрезок, потому что мы могли доверять друг другу, мы были единой командой. Сегодня я в этом не уверен».

Во-первых, это невероятно откровенно. Капитан команды говорит, что игроки не могут доверять друг другу и не выкладываются – такое редко услышишь в современном футболе, где на камеру произносят только ритуальные фразы. Во-вторых, Льорис защищает Моуринью и критикует своих одноклубников за то, что они недостаточно профессионально относятся к делу. Фактически, он сказал то же самое, что и сам Моуринью.

Выиграл кубок и после матча говорил о своей собаке. Как Моуринью стал великим «Сражение – это не только 90 минут игры».

Предположим, Льорис и Моуринью правы. Предположим, это не Моуринью настойчиво требует отказаться от высокого прессинга и запереться в штрафной, а сами игроки не действуют достаточно интенсивно и поэтому легко позволяют вдавить себя в низкий блок. В конце концов, Моуринью даже некрасиво перетянул в свой штаб сразу двух тренеров из сенсационного (и прессингующего) «Лилля» посреди прошлого сезона. Если он сделал это, то наверное для того, чтобы играть в современный футбол, а не ставить автобус.



Если теория верна, то ничего хорошего для Моуринью в этом нет. Напротив, всё ещё хуже. Дело в том, что устаревшую тактику можно улучшить – например, пригласить к себе в штаб качественных современных специалистов. А вот если устарела не тактика, а сам подход к работе с людьми, если устарела модель человеческих взаимоотношений – тогда никакой приглашённый аналитик не поможет.



Льорис и Моуринью жалуются на то, что в «Тоттенхэме» не хватает правильного отношения к делу, того, что можно назвать рабочей этикой или культурой труда. Но вспомните, что говорил Уле-Гуннар Сульшер в начале прошлого сезона, когда «МЮ», тогда ещё без Бруну Фернандеша, катал унылые ничьи с аутсайдерами. Он сказал запастись терпением: «Мы выстраиваем заново культуру труда. Нужно тяжело трудиться каждый день, игроки сильно продвинулись в этом отношении».



В плане тактики к Сульшеру есть вопросы, но прогресс «МЮ» в плане трудовой этики действительно очевиден. И больше всего – на примере Поля Погба, с которым Моуринью так и не справился. Получается, что бывший тренер «Мольде» и «Кардиффа» лучше выстраивает коммуникацию с игроками, чем мастер психологии, манипулятор и победитель всех возможных турниров в клубном футболе. Это похуже устаревшей тактики.



Устарел сам тип людей, одним из которых является Моуринью.

Провал Моуринью – это очень грустно. И неважно, как вы к нему относитесь Ностальгия по эпохе, которая ещё не закончилась.

Рано или поздно футболисты от него уставали. Но если раньше это случалось на третий год, и то не всегда приводило к провальным результатам (в «Реале» он на фоне всех скандалов не опустился ниже второго места в Примере и дошёл до полуфинала ЛЧ), то сейчас достаточно полутора лет, чтобы команда просто потеряла интерес к выполнению своих обязанностей.



Ни одна тактика не поможет, если не бороться за мяч. Очевидно, что это не саботаж установок тренера (слово «слив» слишком размытое и хайповое, чтобы его всерьёз использовать), но это халтура и равнодушие. Очевидно, что халтурят не все. Можно вспомнить, как злился после промаха Харри Кейн, а Сон Хын Мин совсем недавно защищал тренера и говорил, что его поддерживает раздевалка. Но халтуры и равнодушия достаточно, чтобы влететь «Динамо».

Фото: Tottenham Hotspur FC/Getty Images

Можно обвинять в этом футболистов – но тогда придётся обвинять многих футболистов во многих командах. Или можно сказать, что дело в одном человека, чья агрессивная и манипулятивная манера общения больше не подходит, а другой он не знает.



Футбол Моуринью называют трусливым. Возможно, это и есть страх: например, если его игроки боятся, потому что знают, что в случае поражения их разнесёт на камеру собственный тренер. Раньше это приводило футболистов в ярость, и они доказывали этому токсичному самовлюблённому типу, как он ошибается. Сейчас они просто теряют интерес к игре. Такое поколение, такое время. Можно ностальгировать по прошлому, когда чувства миллионеров и звёзд не были настолько хрупкими, но нельзя отрицать реальность. В реальности Моуринью утомляет свою команду слишком быстро. И не потому, что он ставит слишком трусливый футбол. А потому, что он слишком Моуринью.