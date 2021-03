Сборная вернулась. Главное о Дзюбе, травмах и готовности нашей команды прямо сейчас

Пять дней сборная России готовилась к Мальте (24 марта), Словении (27) и Словакии (30) на стадионе Славы Метревели в Сочи.

Под окнами гостиницы «Парус», под крики тренирующихся на соседней поляне детей и рядом с «тропой здоровья», которая за две минуты поднимает на холм с видом на Чёрное море.

Там, где десять лет назад родился тренерский штаб этой сборной: в «Жемчужине» объединились Черчесов, Ромащенко, Стауче и Паников; прошли через «Терек», «Амкар» и «Легию», четвертьфинал чемпионата мира, и работают вместе до сих пор.

Пять дней – это часовые тренировки на стадионе, теоретическое занятие перед Мальтой (игроки сказали, что их содержание – секрет), тренажёрный зал под We will Rock you и восстановление в бассейне.

Что ещё?

Кто в сборной?

• Зобнин остался в Москве: нелогично лететь в Сочи, чтобы подтвердить травму у врачей сборной.

• Из вызванных игроков с командой не тренировался только Оздоев: из-за мышечной травмы работал индивидуально и только в спортзале, в последний день надел бутсы и бегал с остальными. Но на Мальту в итоге не полетит и будет два дня работать с физиотерапевтом в Сочи.

• Головин, Миранчук, Жиров и Кудряшов прилетят на Мальту из Европы. Из России также напрямую – Лунёв.

• Все игроки сдали отрицательный тест на коронавирус и уже на Мальте.

Все здоровы и как тренировались?

• Игроки приезжали в Сочи постепенно и сразу после тура РПЛ. Например, футболисты «Спартака» (Соболев, Джикия и Кутепов) после победы 5:1 над «Уралом» прилетели в Сочи в пять утра, а в 11:30 уже начинали тренироваться.

Я спросил у врача сборной Эдуарда Безуглова – не вредно ли это и как им лучше восстанавливаться.

Оказывается:

1. Строго научных данных о влиянии краткосрочных перелётов на физическую форму футболистов на данный момент не существует.

2. Долгосрочные перелеты – да, влияют, но у сборной они случаются редко.

3. Со времён Капелло сборная летает в компрессионном трикотаже (чулках) – чтобы не нарушалось кровообращение.

• Также Безуглов рассказал, что до 60-70% футболистов ведущих российских клубов переболели коронавирусом, в некоторых клубах больше – до 80%.

• Футболисты тренировались с GPS-датчиками, которые в 2014 году ввёл тренер по физподготовке Паулино Гранеро. Благодаря им тренеры видят пульс, температуру, степень обезвоживания, а также беговые показатели: даже мощность ускорения.

Сочи – кайф?

• Черчесов рассказывал, что матч с Мальтой сборная могла провести в Сочи, даже нашли для гостевой сборной отель, но мальтийское правительство, несмотря на локдаун, разрешило проводить матч у себя.

• Почему Сочи? Черчесов объяснил, что в России в этом году снежная и суровая зима, а Сочи – это хорошее поле и футбольная погода. Иногда дожди, иногда солнце, но свежо и всегда в районе десяти градусов.

• Игроки сборной говорили, что любят Сочи за красоту и теплую погоду (Нойштедтер), за стадион «Фишт» (Мостовой), но направленно никогда не приезжали.

Кузяев сказал, что в Сочи пока не отдыхал: «К сожалению или к счастью». Нойштедтер напомнил, что родился в Киргизии, рос в Германии с четырёх лет и в Сочи приезжал только по футбольным делам. Отдельно с семьёй не поедет, потому что интереснее открывать новые места.

Кузяев и Ахметов – теперь друзья?

Ахметов ехал в сборную с красной карточкой за сруб Кузяева в матче с «Зенитом», но с первого же дня дня в Сочи игроки улыбались и напоминали, что в сборной клубные дела не работают.

Ахметов согласен, что со стороны нарушение выглядело «страшновато»: «Конечно, я не рад, что так получилось, я сыграл опасно, но я говорил с Далером, и он сказал, что даже не почувствовал». Кузяев повторял, что всё хорошо, все поговорили, и показал на ноге место от шипов Ахметова.

Дружба!

Дзюба и пенальти

Артём получил капитанскую повязку до заявки. Из других новостей:

• Дзюба не забил пенальти «Рубину» и ЦСКА, после чего Черчесов прочитал, что Дзюба хочет взять «академическую паузу». «Тот случай, когда футболист чувствует сам, мы не настаиваем, – сказал Черчесов. – Кто следующий пенальтист? Мы решим. Главное, чтобы пенальти был».

• Пенальти вспоминали на тренировках: «[Меня и Дзюбу] немного подкалывали, – рассказывал вратарь «Рубина» и сборной Дюпин. – Вчера Артём мне снова бил, на этот раз взял реванш и забил».

• Дюпин впервые попал в сборную в 33 года и на первых тренировках запомнился тем, что сломал мячом манекен и громко кричал на выходах: «Ааа» и «Яяя». А ещё чистым и откровенным монологом о том, что сборная – мечта.

«Мечта детства. А в детстве мне нравились ван дер Сар и Оливер Кан: телевизоров у нас особенно не было, о футболистах больше узнавал в журналах. Но равнялся я больше на полевых, вся комната была увешана плакатами. Смотрел на мышцы Роберто Карлоса и думал: «Вот бы мне такие же». А как он по мячу лупил! А его легендарный гол Франции обводящим ударом!»

Дюпин настолько открытый, что рассказал, например, про алкоголь.

«Уже давно в одном интервью я сказал, что в 14 лет впервые попробовал алкоголь. А [ВГИК] выкрутил, будто я бухал. Нужно просто меньше верить таким пабликам. Есть же интервью, а внутри его нет таких слов».

• Кутепов просто улыбался после вопроса про него на позиции нападающего: «Готов сыграть на любой позиции».

• Черчесов прощается и желает приятного аппетита на немецком языке (рассказал Нойштедтер).

• 19-летнего опорника Мухина вызвали на место травмированного Зобнина. Новый Онопко – как назвал его Чорлука – рассказывал, что от внезапного вызова в сборную «офигел». Причём он никогда не играл за юношеские и молодёжные команды, а сразу попал в первую.

Его монолог – тоже восхищённый и с кулинарными деталями:

«Я был дома и готовил еду, когда мне позвонил врач сборной [Эдуард Безуглов], который также работает у нас в клубе. Он передал трубку Станиславу Саламовичу, тот спросил, нет ли у меня дел. Я сказал, что хотел домой съездить, на что мне ответили: «Отменяй всё, приезжай к нам, ждём тебя». Еда, кстати, во время звонка Черчесова не перегорела: мы с девушкой доготовили гречку с мясом и спокойно доели».

Как вы поняли, сборная вернулась!