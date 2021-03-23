Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Как играет «Лестер»: голы Варди не так важны, новая схема, роль Ихеаначо

Голы Варди не так важны
Кирилл Хаит
Год назад «Лестер» рассыпался без голов Варди. Сейчас почти от них не зависит
Сенсация, о которой никто не говорит.
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Сначала немного статистики и контекста из прошлого сезона. Год назад «Лестер» был сенсацией: закончил первый круг на втором месте, долго держался третьим и только в самом конце выпал из топ-4. Отличный результат и отличная работа Брендана Роджерса, хотя все заметили сильный спад команды во втором круге. Вот, как этот спад выглядел в цифрах.

Зависимость «Лестера» от Варди в сезоне 2019/20

В первом круге прошлого сезона «Лестер» одержал 12 побед, три раза сыграл вничью, потерпел четыре поражения и набирал в среднем 2,05 очка за матч. А вот результаты второго круга: шесть побед, пять ничьих, восемь поражений и 1,2 очка за матч. Спад колоссальный, и его справедливо связывали и с потерей формы, и с травмами лидеров. Но есть одна закономерность, которая перекрывает все остальные: связь между спадом команды в целом и голами Джейми Варди.

Осенью 2019-го Варди разрывал АПЛ: выходил с первых минут в каждом матче и забил 15 голов. Именно на этом отрезке «Лестер» набирал очки в лигочемпионском темпе. В начале второго круга Варди получил мышечную травму, потом ещё одну, в сумме пропустил четыре матча, но ещё важнее, что даже в тех играх, в которых он участвовал, его влияние сильно уменьшилось. За весь второй круг он забил всего шесть голов, а «Лестер» набирал очки в графике борьбы за выживание.

Можно предположить, что состояние Варди просто отражает состояние всей команды, то есть это не «Лестер» стал меньше выигрывать, потому что Варди не забивает, а Варди перестал забивать, потому что вся команда стала хуже. Но статистика созданных моментов доказывает, что это не так. В первых 19 турах сезона xG «Лестера» – 29,9, а во второй половине ожидаемых голов стало даже немного больше: xG вырос до 31,1. «Лестер» не стал хуже играть в атаке, но стал меньше забивать. Даже, когда Варди был на поле.

Можно вспомнить и другие аспекты, повлиявшие на спад (травмы Ндиди, Перрейры и Чиллуэлла, которые сказались на обороне), но общая картина уже ясна. Не забивает Варди – нет голов. А теперь сравним с ситуацией в текущем сезоне.

(Не)зависимость «Лестера» от Варди в сезоне 2020/21

Важная оговорка: сезон ещё не закончен, поэтому сравнить показатели первого круга и второго невозможно. Но можно сравнить первый круг с и уже сыгранной части второго – это 10 матчей, то есть достаточно большая выборка, чтобы быть устойчивой. Чтобы радикально изменить её «Лестеру» нужно сделать что-то безумное в конце сезона: проиграть все оставшиеся матчи, или наоборот выиграть разгромом.

В первом круге нынешнего сезона у «Лестера» 12 побед, две ничьих и пять поражений. Фактически, тот же темп, что и год назад. И набор очков вполне лигочемпионский: два за игру. А вот результаты с начала второго круга: пять побед, три ничьих, два поражения, 1,8 очка за матч. Есть ухудшение, но не катастрофическое, как было год назад. Наоборот, весной 2021 года «Лестер» набирает очки в полтора раза лучше, чем весной 2020-го. Это прогресс.

Если бы этот прогресс был связан со стабильностью Варди, не было бы причин для появления этого материала. Варди в порядке – атака «Лестера» тоже в порядке, ничего не меняется. Но в том и дело, что ситуация в вардизависимостью радикально изменилась.

Обыграл Гвардиолу, Моуринью и Клоппа с общим счётом 10:3! Как Роджерс вывел «Лестер» в топ
Сдал дом Клоппу и теперь слушает Фергюсона.

Во-первых, Варди в принципе стал забивать меньше. Особенно с игры. В прошлом сезоне у него было четыре гола с пенальти из 23, а с начала этого – шесть из 12. Во-вторых, даже в первом круге его результативность (и общая, и с игры) ухудшилась: 11 голов против 17. То есть мощный старт «Лестера» не связан исключительно с его голами. В-третьих, даже на фоне общего ухудшения результативности во втором круге у Варди наметился явный кризис. Три матча он пропустил из-за травмы, в остальных семи забил всего один гол. Один гол на 10 туров второго круга – это даже хуже, чем в прошлом сезоне, когда «Лестер» посыпался. Но сейчас ничего подобного с командой не произошло.

Как Роджерс этого добился

Первый (и самый главный) фактор – Келечи Ихеаначо. У него нет гениального умения Варди находить идеальный момент, чтобы ворваться в слепую зону, поэтому, когда Роджерс просто выпускал его вместо Варди по позиции, это не приносило особого эффекта. Сейчас, на фоне спада результативности Варди, он и Ихеаначо часто выходят вместе. Когда рядом есть ещё один форварда, который стягивает внимание защитников, Ихеаначо проще находить пространство в штрафной. Результат: с начала второго круга у него уже шесть голов. Больше, чем за весь прошлый сезон. Можно списать это на хет-трик мёртвому «Шеффилду», это действительно половина статистики. С другой стороны, статистика АПЛ не учитывает двух голов в ворота «МЮ» в четвертьфинале Кубка лиги, где «Лестер» был явно лучшей командой. То есть связка Варди с Ихеаначо работает не только на «Шеффилде», но и на топ-соперниках.

Роджерс — топовый тренер. Он замечательно адаптируется к обстоятельствам
Как его команда вышла на первое место в АПЛ.

Смена схемы коснулась не только форвардов. С начала марта Роджерс перешёл на тройку защитников. Вообще-то, у него по ходу этого сезона даже больше потерь, чем по ходу прошлого: больше 10 матчей в чемпионате уже пропустили Сеюнджу, Перрейра, Кастань, Ндиди и Прат, а сейчас не играют одновременно Барнс и Мэддисон. Год назад «Лестер» на фоне травм сохранил структуру, но потерял эффективность. Сейчас – изменил расстановку под тех игроков, которые остались и максимально амортизировал эффект травм.

Если отталкиваться именно от кубкового матча с «МЮ» (он последний + топовый соперник), то «Лестер» порадовал организацией игры. Слаженным прессингом сковал полузащиту (в первом тайме только у Фреда точность была выше 80%, у ван де Бека – 75%, а в Матича вообще 70%, при этом Фред привёз гол) и всю игру разрывал защиту быстрыми атаками. В стиле Варди, пусть и без его голов. Он упустил два отличных момента, но выиграли и без этого.

Новое перераспределение не гарантирует, что «Лестер» точно сохранит место в Лиге чемпионов – конкуренты очень серьёзные. Но она точно более устойчива, чем прошлогодняя, когда всё зависело от реализации одного форварда. Сейчас «Лестер» выглядит не хромой лошадью в топ-4, которая точно отстанет к концу сезона, а живым и конкурентоспособным претендентом на место в Лиге чемпионов. И это огромная заслуга Роджерса, которому пришлось многое поменять только для того, чтобы незаметно сохранить результаты на прежнем уровне.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021