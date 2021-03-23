Год назад «Лестер» рассыпался без голов Варди. Сейчас почти от них не зависит

Сначала немного статистики и контекста из прошлого сезона. Год назад «Лестер» был сенсацией: закончил первый круг на втором месте, долго держался третьим и только в самом конце выпал из топ-4. Отличный результат и отличная работа Брендана Роджерса, хотя все заметили сильный спад команды во втором круге. Вот, как этот спад выглядел в цифрах.

Зависимость «Лестера» от Варди в сезоне 2019/20

В первом круге прошлого сезона «Лестер» одержал 12 побед, три раза сыграл вничью, потерпел четыре поражения и набирал в среднем 2,05 очка за матч. А вот результаты второго круга: шесть побед, пять ничьих, восемь поражений и 1,2 очка за матч. Спад колоссальный, и его справедливо связывали и с потерей формы, и с травмами лидеров. Но есть одна закономерность, которая перекрывает все остальные: связь между спадом команды в целом и голами Джейми Варди.

Осенью 2019-го Варди разрывал АПЛ: выходил с первых минут в каждом матче и забил 15 голов. Именно на этом отрезке «Лестер» набирал очки в лигочемпионском темпе. В начале второго круга Варди получил мышечную травму, потом ещё одну, в сумме пропустил четыре матча, но ещё важнее, что даже в тех играх, в которых он участвовал, его влияние сильно уменьшилось. За весь второй круг он забил всего шесть голов, а «Лестер» набирал очки в графике борьбы за выживание.

Можно предположить, что состояние Варди просто отражает состояние всей команды, то есть это не «Лестер» стал меньше выигрывать, потому что Варди не забивает, а Варди перестал забивать, потому что вся команда стала хуже. Но статистика созданных моментов доказывает, что это не так. В первых 19 турах сезона xG «Лестера» – 29,9, а во второй половине ожидаемых голов стало даже немного больше: xG вырос до 31,1. «Лестер» не стал хуже играть в атаке, но стал меньше забивать. Даже, когда Варди был на поле.

Можно вспомнить и другие аспекты, повлиявшие на спад (травмы Ндиди, Перрейры и Чиллуэлла, которые сказались на обороне), но общая картина уже ясна. Не забивает Варди – нет голов. А теперь сравним с ситуацией в текущем сезоне.

(Не)зависимость «Лестера» от Варди в сезоне 2020/21

Важная оговорка: сезон ещё не закончен, поэтому сравнить показатели первого круга и второго невозможно. Но можно сравнить первый круг с и уже сыгранной части второго – это 10 матчей, то есть достаточно большая выборка, чтобы быть устойчивой. Чтобы радикально изменить её «Лестеру» нужно сделать что-то безумное в конце сезона: проиграть все оставшиеся матчи, или наоборот выиграть разгромом.



В первом круге нынешнего сезона у «Лестера» 12 побед, две ничьих и пять поражений. Фактически, тот же темп, что и год назад. И набор очков вполне лигочемпионский: два за игру. А вот результаты с начала второго круга: пять побед, три ничьих, два поражения, 1,8 очка за матч. Есть ухудшение, но не катастрофическое, как было год назад. Наоборот, весной 2021 года «Лестер» набирает очки в полтора раза лучше, чем весной 2020-го. Это прогресс.



Если бы этот прогресс был связан со стабильностью Варди, не было бы причин для появления этого материала. Варди в порядке – атака «Лестера» тоже в порядке, ничего не меняется. Но в том и дело, что ситуация в вардизависимостью радикально изменилась.

Обыграл Гвардиолу, Моуринью и Клоппа с общим счётом 10:3! Как Роджерс вывел «Лестер» в топ Сдал дом Клоппу и теперь слушает Фергюсона.

Во-первых, Варди в принципе стал забивать меньше. Особенно с игры. В прошлом сезоне у него было четыре гола с пенальти из 23, а с начала этого – шесть из 12. Во-вторых, даже в первом круге его результативность (и общая, и с игры) ухудшилась: 11 голов против 17. То есть мощный старт «Лестера» не связан исключительно с его голами. В-третьих, даже на фоне общего ухудшения результативности во втором круге у Варди наметился явный кризис. Три матча он пропустил из-за травмы, в остальных семи забил всего один гол. Один гол на 10 туров второго круга – это даже хуже, чем в прошлом сезоне, когда «Лестер» посыпался. Но сейчас ничего подобного с командой не произошло.

Как Роджерс этого добился

Первый (и самый главный) фактор – Келечи Ихеаначо. У него нет гениального умения Варди находить идеальный момент, чтобы ворваться в слепую зону, поэтому, когда Роджерс просто выпускал его вместо Варди по позиции, это не приносило особого эффекта. Сейчас, на фоне спада результативности Варди, он и Ихеаначо часто выходят вместе. Когда рядом есть ещё один форварда, который стягивает внимание защитников, Ихеаначо проще находить пространство в штрафной. Результат: с начала второго круга у него уже шесть голов. Больше, чем за весь прошлый сезон. Можно списать это на хет-трик мёртвому «Шеффилду», это действительно половина статистики. С другой стороны, статистика АПЛ не учитывает двух голов в ворота «МЮ» в четвертьфинале Кубка лиги, где «Лестер» был явно лучшей командой. То есть связка Варди с Ихеаначо работает не только на «Шеффилде», но и на топ-соперниках.

Роджерс — топовый тренер. Он замечательно адаптируется к обстоятельствам Как его команда вышла на первое место в АПЛ.

Смена схемы коснулась не только форвардов. С начала марта Роджерс перешёл на тройку защитников. Вообще-то, у него по ходу этого сезона даже больше потерь, чем по ходу прошлого: больше 10 матчей в чемпионате уже пропустили Сеюнджу, Перрейра, Кастань, Ндиди и Прат, а сейчас не играют одновременно Барнс и Мэддисон. Год назад «Лестер» на фоне травм сохранил структуру, но потерял эффективность. Сейчас – изменил расстановку под тех игроков, которые остались и максимально амортизировал эффект травм.

Если отталкиваться именно от кубкового матча с «МЮ» (он последний + топовый соперник), то «Лестер» порадовал организацией игры. Слаженным прессингом сковал полузащиту (в первом тайме только у Фреда точность была выше 80%, у ван де Бека – 75%, а в Матича вообще 70%, при этом Фред привёз гол) и всю игру разрывал защиту быстрыми атаками. В стиле Варди, пусть и без его голов. Он упустил два отличных момента, но выиграли и без этого.

Новое перераспределение не гарантирует, что «Лестер» точно сохранит место в Лиге чемпионов – конкуренты очень серьёзные. Но она точно более устойчива, чем прошлогодняя, когда всё зависело от реализации одного форварда. Сейчас «Лестер» выглядит не хромой лошадью в топ-4, которая точно отстанет к концу сезона, а живым и конкурентоспособным претендентом на место в Лиге чемпионов. И это огромная заслуга Роджерса, которому пришлось многое поменять только для того, чтобы незаметно сохранить результаты на прежнем уровне.