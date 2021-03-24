«Олич — риск для ЦСКА». Реакция хорватских СМИ на перестановки в московском клубе

Ивица Олич – официально главный тренер ЦСКА. В хорватских СМИ эта новость была воспринята с одобрением и воодушевлением за исключением одного момента: сборная перед отборочными матчами на ЧМ-2022 осталась без помощника.

«Его назначение – большое признание для хорватского футбола, но также и тяжёлый удар по национальной сборной, главный тренер которой остался без помощника всего за день до первых отборочных матчей, – пишет tportal.hr.

«Мы рады, когда крупные клубы нанимают хорватских тренеров, — сказал Златко Далич. – Это вызов для него и хороший знак для хорватского футбола. Пока я не думал о новом человеке в штабе».

Но для тренерской карьеры Олича это большой шаг вперёд. Для него это будет первый опыт на посту главного тренера. Его ждёт большой вызов, потому что сейчас ЦСКА играет неважно: после 23-х туров команда занимает пятое место в турнирной таблице и отстаёт от лидирующего «Зенита» на восемь очков».

Давайте говорить прямо. Назначение Олича – сомнительное решение Только руководство ЦСКА сможет объяснить свою логику.

Портал Sportske novosti размышляет в том же ключе: «Для ЦСКА Олич– это риск: помимо того, что он был помощником Златко Далича в сборной, у него еще не было никакого тренерского опыта. Дать ему первую работу в клубе, который мечтает о трофеях, – это очень смелый шаг.



Для Олича ЦСКА – шанс и вызов. Когда Далич пригласил его в штаб, он довольно быстро сказал: «Он мне нравится всё больше и больше». ЦСКА даёт Оличу возможность, о которой он мог только мечтать, но эта работа требует больших усилий, потому что многие комментаторы в местных СМИ скептически относятся к тому, является ли человек без тренерской карьеры правильным выбором. Вне зависимости от игровой карьеры. Некоторые думают, что лучше Гончаренко. Но ясно, что менталитет победителя, который есть у Олича, нужен клубу, результаты которого не совпадают с ожиданиями. Хорват, которого помнят по игре в финале Кубка УЕФА 2005 года, символизирует стальную волю, а это именно то, что им нужно»

В «Твиттере» мнения схожи: для клуба это риск, для Олича – шанс.



«Я вижу эту ситуацию с двух сторон; есть определённый риск, адаптируется ли он к руководству клуба достаточно быстро, чтобы попасть в топ-2. Но если у них была маленькая вера в Гончаренко, то сейчас, а не позже в этом сезоне/летом, есть больше времени, чтобы всё устаканилось. Тем более, в этом сезоне у Олича есть некоторая свобода действий»

«Конечно, взять Олича – это определённый риск, но это всякого лучше, чем продвигать братьев Березуцких или пригласить Игнашевича, которого недавно уволили из «Торпедо».

«Дать Оличу работу в ЦСКА – это определенно авантюра. Он провёл несколько замечательных сезонов в клубе и некоторое время был в тренерском штабе сборной Хорватии, но это его первая работа в качестве главного тренера. Желаю ему удачи»

«Олич – официально тренер ЦСКА. А кажется только недавно он играл на ЧМ-2014 и мечтал, что станет таким же крутым тренером, каким он был игроком»

«Интересный выбор, потому что Олич легенда клуба, но не только из-за этого. Он вернулся в ЦСКА по инициативе Максима Орешкина, советника и фаворита Путина, у которого есть фанатская история».

«Большой риск для клуба»

А вы как считаете?