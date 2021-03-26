«Спартак» и ЦСКА враждовали всегда? История главного дерби современной России

В рамках цикла «Непримиримые» продолжаем рассказывать о главных противостояниях в истории советского/российского футбола. Первая серия нашего сериала была посвящена классическому советскому баттлу «Спартак» — «Динамо» Киев.

«Спартак» и Киев когда-то дружили. С чего началось великое футбольное противостояние «Чемпионат» открывает цикл материалов о самых принципиальных соперниках в советском и российском футболе.

Сегодня поговорим о дуэли спартаковцев с соседями-армейцами. Взаимоотношения земляков и в союзные времена отличались принципиальностью, а в России они приобрели особенно ожесточённый характер. С чего всё началось?

Советский период. Неприязнь между ЦСКА и «Спартаком» пошла из хоккея

В послевоенный период армейцы были одной из сильнейших команд страны. ЦДКА (он же ЦДСА) пять раз выигрывал чемпионат СССР – в 1946, 1947, 1948, 1950 и 1951 годах. «Спартак» стал серьёзной силой чуть позже, в конце 1950-х.

Прямого конфликта интересов между красно-белыми и красно-синими тогда ещё не было. Куда большую угрозу и для «Спартака», и для ЦСКА представляли два других московских клуба — сначала «Динамо», а спустя какое-то время и «Торпедо». Вместе с ними за чемпионство боролись также киевское и тбилисское «Динамо».

Фото: РИА Новости

Вражда футбольных «Спартака» и ЦСКА зародилась ближе к 1970-м. По утверждениям болельщиков со стажем, на футбол она перекинулась с хоккея. Армейцы раз за разом становились победителями всесоюзного первенства, тогда как «Спартак» являлся их главным соперником. Считалось, что ЦСКА «тащит» Федерация хоккея СССР и тягаться с ними на равных было практически невозможно. Под армейскими знамёнами было собрано большинство сборников Союза. Тем не менее красно-белым удалось четырежды взять золотые медали чемпионата страны (1962, 1967, 1969, 1976).

С хоккея антагонизм распространился на футбол. Но кроме спортивной ревности была у «спартачей» ещё одна серьёзная причина не любить соседей.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Усугубила отношения двух клубов армия — спартаковцев забирали на «службу» в ЦСКА

Сначала хоккейный, а затем и футбольный ЦСКА стали пользоваться административным ресурсом. Армейцы могли забрать практически любого игрока призывного возраста на службу и убить таким образом двух зайцев — получить усиление и ослабить конкурента. Ни «Спартак», ни кто-либо другой не мог ничего с этим поделать. Приказ есть приказ.

Яркий пример случился в 1975 году: на службу в армию призвали спартаковца Сергея Ольшанского, который был игроком сборной СССР и действующим капитаном красно-белых. «Всё произошло очень стремительно, — вспоминал Ольшанский. — 24 мая я играл за олимпийскую сборную, а 28-го мне исполнялось 27 лет — и после этого я призыву бы уже не подлежал. Но армейское начальство к тому времени озаботилось моей персоной очень плотно».

Сначала Ольшанского отправили в Хабаровск, где он какое-то время проходил настоящую службу: таскал ящики с гранатами на учениях, помогал начальнику по физподготовке. Чуть позже Сергея перевели в ЦСКА. Там он провёл четыре года, «дослужившись» до звания полковника.

По схожему сценарию ЦСКА выдернул из «Спартака» Владимира Букиевского и Виктора Самохина — двух ключевых игроков команды 1970-х. А, например, Вагиз Хидиятуллин стал «армейцем» по собственному желанию.

Опекал Марадону, защищал Белый дом. Необыкновенная судьба игрока «Спартака» Хидиятуллина Бесков выгнал его из команды, заподозрив в сдаче матча.

«Мы ЦСКА не любили, потому что в те времена их команда набиралась по повестке, — вспоминал Анатолий Хафизов, известный в спартаковской среде как Тоха. — В 1979-м, когда молодёжная сборная СССР вышла в финал чемпионата мира, они почти всех к себе забрали».

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Первые стычки фанатов. С чего началась вражда болельщиков ЦСКА и «Спартака»

К середине 1970-х в Союзе стало активно развиваться фан-движение. Задавали тон спартаковцы, что подтверждают даже армейские ветераны. «13 сентября 1975 года на матче со «Спартаком» появилась группа болельщиков ЦСКА, из всей атрибутики у них была лишь красная кожаная сумка с надписью «ЦСКА». Только к концу года появились первые самопальные флаги и шарфики. У «Спартака» на тот момент всё это уже было», — вспоминал болельщик ЦСКА Андрей Малосолов по прозвищу Батумский.

По свидетельству Малосолова, фанаты «Спартака» неоднократно громили армейцев вместе с киевлянами (они дружили вплоть до 1980-х годов). Фанатов ЦСКА в ту пору было немного, и в неравной битве они регулярно терпели поражения. Переломный момент случился в 1981 году, когда армейцы впервые дали отпор красно-белым.

«Когда ЦСКА переехал на Песчанку, к нам на стадион стали приходить болельщики «Спартака», — рассказал нам Андрей Тепло, болельщик ЦСКА со стажем. — Сначала они ситуацию разведывали, а потом начали нас поджимать. Нас было меньше, и долгое время мы не могли им дать отпор. В 1981 году мы впервые за много лет вышли в Кубок УЕФА. Играли против «Штурма», и спартаковцы имели наглость прийти. Их было человек 20, они сели и стали болеть за «Штурм». Даже австрийцы опешили — мол, как это так, русские болеют против своих. И наши ребята побежали с ними разбираться. Ничего серьёзного не было — потолкались немного, а потом их милиция вывела. Но если я раньше «спартачей» просто не любил, то после этого стал ненавидеть».

С тех пор взаимоотношения болельщиков ЦСКА и «Спартака» окончательно испортились. Фанаты сталкивались не только во время матчей, но и прямо в городе, предварительно «забив стрелу». На вражду повлиял и тот фактор, что «спартачи» считали себя королями Москвы — они раньше других стали развивать своё фан-движение, их было элементарно больше. Армейцы же только начинали двигаться в этом направлении и были не согласны с подобным положением дел.

Фото: РИА Новости

Дерби «Спартак» — ЦСКА в 1990-е и 2000-е годы

Распад СССР привёл к снижению фанатской активности. Лишь к середине 1990-х стали появляться первые болельщицкие объединения, и историческое противоборство вышло на новый виток.

На рубеже веков случились две драки, которые принято считать самыми большими в истории взаимоотношений фанатов ЦСКА и «Спартака». Первая — в 1997 году в Сокольниках, где «мясных» было в два раза больше, чем армейцев (около 600 и 300, соответственно). «Это было что-то невероятное, — вспоминал Батумский в интервью Sports.ru. — Драка длилась 20 минут, мы два раза загнали их на территорию ледового дворца, дважды они контратаковали на площади перед дворцом. Приехала милиция, но ничего не смогла сделать».

Второе побоище случилось в марте 2001-го. По некоторым данным, «коней» было около 500, «спартачей» — почти в два раза меньше. Дрались не только на кулаках: в ход шли ножи, металлические трубы и даже файера (они поджигали одежду и ослепляли противника). К счастью, обошлось без серьёзных травм и жертв. При этом красно-белые, несмотря на численное меньшинство, одержали верх в той битве.

А в начале 2000-х «Спартак», до этого бравший золото за золотом, столкнулся с серьёзной конкуренцией в лице ЦСКА и «Локомотива» в чемпионате. К железнодорожникам особой неприязни ни «спартачи», ни армейцы не испытывали. Однако на фоне прямой борьбы за чемпионство отношения старых знакомых накалились. К тому же красно-белые больше 7 лет не могли выиграть у ЦСКА (с 2001 по 2008 годы). Всё это вкупе с историческим подтекстом вылилось в глобальную вражду, которая продолжается до сих пор.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Что представляет из себя дерби «Спартак» — ЦСКА сейчас

Взаимная нелюбовь поклонников двух самых успешных столичных клубов российского периода естественным образом передалась футболистам. Для многих из них переход к главному неприятелю – табу. В 2011 году голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев заявил: «Лучше с футболом закончу, чем перейду в «Спартак». «Невозможно быть «конём» в течение 15 лет, любить этот клуб, а потом перейти в «Спартак», — соглашается с Акинфеевым другой «армеец» Василий Березуцкий.

О принципиальности встреч «Спартака» и ЦСКА знают даже легионеры. Им сразу объясняют, какое значение имеет для их клуба это дерби. «Очень счастлив, что сумел забить. Наши фанаты были великолепны, и эта победа над ЦСКА — для них», — сказал спартаковец Самюэль Жиго после успеха в дерби 2019 года.

Что касается фанатов, то в последние годы масштабных потасовок, к счастью, не случалось. Тем не менее дерби «Спартак» — ЦСКА до сих пор остаётся, пожалуй, главным в российском футболе.