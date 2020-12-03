Опекал Марадону, защищал Белый дом. Необыкновенная судьба игрока «Спартака» Хидиятуллина

Советский футбол богат на интересные судьбы. Не последнюю роль в этом сыграла армия, от которой в то время «откосить» было проблематично. Служили практически все. Кого-то определяли по блату в спортроту, кому-то повезло меньше.



Все тяготы службы ощутил на себе Вагиз Хидиятуллин. В 1980-е годы он считался одним из лучших защитников СССР, но армия едва не сломала его карьеру. Несмотря на все трудности, Вагиз смог вернуться в футбол и выйти на самый высокий уровень. Вспоминаем карьеру Хидиятуллина и рассказываем, чем он занимается сейчас.

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Начало карьеры и переход в «Спартак». Вместе с Глушаковым-старшим они сбежали из «Ростсельмаша» и СКА

«До 12 лет меня воспитывала улица», – признался однажды Хидиятуллин. И это отнюдь не громкие слова. Родители Вагиза много работали: мать — в больнице, отец – на шахте. Даже под завал попал как-то раз, чудом остался жив. Хидиятуллин уже в 6 лет начал курить. Пагубную привычку помог бросить футбол, а точнее — слова первого тренера Валентина Гавриловича Егорова: «Ребята! Увижу, кто курит или учится плохо, – выгоню».

Ростовский спортинтернат, где получал футбольное образование Хидиятуллин, в 1970-х был на хорошем счету. Вагиз вспоминал, что на турнирах в Москве его команда обыгрывала всех подряд. Выделялись двое – сам Хидиятуллин и Валерий Глушаков. В 1975 году они оказались в юношеской сборной СССР. «Рекомендую вас в «Спартак», – пообещал Сергей Сальников, главный тренер той команды.



Всерьёз заговорили о Хидиятуллине и Глушакове через год, после Спартакиады школьников. Двух юношей тут же «обработали» в местном «Ростсельмаше» и позвали к себе. «Нас спросили: «Куда, ребята, планируете податься?» – «Сальников в «Спартак» приглашал». В ответ: «Какая Москва! Да вас там к основе никто не подпустит! Оставайтесь здесь, мы вам зарплату хорошую дадим», – рассказывал Вагиз.



Вытащил оттуда Хидиятуллина и Глушакова первый тренер. «Приходим к Егорову: «Поздравь нас, Валентин Гаврилович! Мы – футболисты «Ростсельмаша». А он: «Вы что, совсем дураки?!» Берёт за руки – и на базу ростовского СКА», – вспоминал Хидиятуллин в интервью «СЭ». «Армейцы», в отличие от «Ростсельмаша», играли в высшей лиге, но и там юные футболисты не задержались. Уже через час Хидиятуллин и Глушаков сбежали. «То ли я, то ли Валерка сказал: «Что нам тут делать? Поехали в Москву!», – объяснил побег Вагиз.



В столице их встретил Иван Варламов, бывший тренер юношеской сборной СССР. Прямиком с вокзала Хидиятуллин и Глушаков отправились в Тарасовку – на базу «Спартака».

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Не успел Вагиз дебютировать за «Спартак», как по Москве поползли слухи – красно-белые урвали настоящего вундеркинда! В первый год Хидиятуллин чаще играл за дубль, тогда как основа рухнула в первую лигу. Вернуться в «вышку» красно-белым помог Константин Бесков. «Он собрал людей, в которых видел футболистов, – объяснял Вагиз. – Все буквально смотрели Бескову в рот. Мы сначала шли пятыми-шестыми в первой лиге, а потом понеслось. Рванули так, что не остановишь».

Вагиз Хидиятуллин Фото: из личного архива Вагиза Хидиятуллина

К тому времени Хидиятуллин успел выиграть юношеские чемпионаты мира и Европы, в 19 лет попал в главную сборную страны. Карьера развивалась стремительно – оттого и уход Вагиза из «Спартака» был неожиданностью. Хидиятуллина выгнал Бесков, заподозрив игрока в сдаче матча с «Карпатами». Вагиз заработал пенальти в собственные ворота: мяч попал ему в плечо, но судья указал на «точку». «Бесков обвинил меня во всех грехах! – вспоминал Хидиятуллин. – Даже уборщица на базе спросила: «Вагиз, это правда, что ты игру продал?» Я чуть не упал… Быстренько собрался и уехал».



Хидиятуллин, в силу юных лет и пылкого темперамента, решил уйти в армию. Вагиз учился в институте и имел отсрочку, но сам написал заявление: «Хочу служить в рядах Советской армии». Через сутки спартаковец уже принимал присягу. Как и многие футболисты, Хидиятуллин «служил» в ЦСКА. Звали и в киевское «Динамо», где его хотел видеть Валерий Лобановский. Хидиятуллин выбрал «армейский» клуб и остался в Москве, при этом давала о себе знать тоска по «Спартаку».

Армейский период жизни Вагиза Хидиятуллина Фото: из личного архива Вагиза Хидиятуллина

Сборной СССР, по иронии судьбы, руководил Бесков. Долгое время он принципиально не вызывал Хидиятуллина. «Оттаял» Константин Иванович лишь через полтора года, в преддверии ЧМ-1982. Но поехать на мундиаль Вагизу помешала травма, полученная на тренировке сборной. «Холод был сумасшедший, – рассказывал Хидиятуллин «СЭ». – Играли двусторонку между первым и вторым составами. Я всю игру простоял, замёрз страшно. И черт меня дёрнул в самом конце побежать на фланг… Согреться захотелось, что ли?»



Хидиятуллин столкнулся с Фёдором Черенковым – «полетела» боковая связка колена. А крестообразной у него не было вообще! После операции «армейское» руководство пришло к Вагизу прямо в палату. «Говорят: «Ты теперь калека. Оставайся – звание дадим, пенсия будет». У меня голова в тумане после наркоза – бумаги подписал», – признался Хидиятуллин. На удивление Вагиза, колено разработалось. Он начал бегать, работать с мячом. «Я заранее ЦСКА предупреждал, что после сезона вернусь в «Спартак», – вспоминал Хидиятуллин. – Прошу: «Верните бумагу» – «Назад дороги нет, ты теперь лейтенант».



Отправили Вагиза во Львов. Там Хидиятуллин недолго поиграл за СКА, после чего загремел… в танковые войска. В 24 года Вагиз стал командиром взвода – сам водил танки, участвовал в стрельбах. Даже ногу чуть не потерял. «Как-то раз башню повело – еле успели остановить», – признался Хидиятуллин.

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Про Вагиза просто забыли. Профессиональный футболист год служил в армии! Его обещал вытащить Бесков, с которым они уже к тому времени помирились, но не вышло. Хидиятуллину повезло – комиссовали из-за больного колена. «Положили в военный госпиталь, – рассказывал Вагиз. – Профессор тамошний за голову схватился: «Ты как в футбол играешь?!» Показывает снимок, а там колена нет – одни пластины, скобки да железки».



Хидиятуллин вернулся в «Спартак» другим человеком. Бесков отмечал, что он стал взрослее, мудрее и «расплатился сполна за свои ошибки». В первом же матче Вагиз забил мяч со штрафного, причём в ворота киевского «Динамо». «Открылось второе дыхание», – объяснял Хидиятуллин своё возвращение в футбол.

Вагиз Хидиятуллин в «Спартаке» Фото: из личного архива Вагиза Хидиятуллина

Вернулся Вагиз и в сборную СССР, которой руководил Валерий Лобановский. В составе той команды Хидиятуллин был одним из немногих россиян – большинство представляло киевское «Динамо». Считалось, что Лобановский тянет своих, а спартаковцев недолюбливает. Учитывая клубную вражду, эту версию принимали как факт. «Валерий Васильевич к нам нормально относился, – свидетельствует Хидиятуллин. – Ко мне по-отечески, Гаврилова любил, очень ценил Дасаева за трудолюбие и талант. Да и Черенкова уважал, а в сборную он Фёдора не брал, потому что на той позиции играл Заваров».



В 1988 году Хидиятуллин отправился на чемпионат Европы, где сборная СССР заняла второе место. Вагиз отыграл весь турнир «от звонка до звонка» – в стартовом составе, без замен. «Наша беда была в том, что мы довольствовались малым, – объяснял он неудачу сборной СССР в финальном матче с голландцами. – Надо было жить золотыми медалями, а мы стремились показать хорошую игру, выйти из группы, занять достойное место. До полуфинала добрались – уже за счастье».

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После Евро-1988 советским футболистам открыли границу. Многие рванули в зарубежные клубы, и Хидиятуллин – не исключение. Вагиз перебрался в «Тулузу», но и здесь не всё было так просто. Получал Хидиятуллин 30 тысяч долларов в месяц, при этом 29 из них забирал Госкомспорт. За оставшейся суммой Вагиз каждый месяц летал в Париж, в посольство СССР. «Мне сказали: «Больше посла ты получать не можешь», – вспоминал Хидиятуллин.

Вагиз Хидиятуллин (стоит второй слева) в составе сборной СССР Фото: из личного архива Вагиза Хидиятуллина

На ЧМ-1990 сборная СССР провалилась, не выйдя из группы. Но именно там Вагизу выпала честь противостоять гениальному Марадоне. Ту встречу Хидиятуллин до сих пор помнит в деталях.



«На поле с ним нужно было играть не только в футбол, но и в шахматы, — рассказал он недавно «Чемпионату». — В единоборствах я старался поставить Диего в неудобное положение, но он каждый раз предвидел мою мысль и читал меня. У меня даже сохранилась футболка Марадоны – мы обменялись после матча на чемпионате мира 1990 года. Он оставил яркий след, сделал счастливыми миллионы людей по всему миру».

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В 1991 году футболист Хидиятуллин оказался на баррикадах при защите Белого дома. «Жутко боялась за него. Потому что знаю его характер: его не удержишь, полезет в самое пекло… После путча он с детьми ездил к Белому дому, всё им показывал. Возил их на Ваганьково, к могилам погибших товарищей», – рассказывала Светлана, бывшая супруга Хидиятуллина, в 1994 году в беседе с журналистом Игорем Рабинером.



Во Франции Хидиятуллин провёл шесть лет. После «Тулузы» он выступал за скромные «Монтобан» и «Лабеж», а в 1994 году вернулся на родину – Бесков пригласил в московское «Динамо». Там Вагиз отыграл полгода, выиграв напоследок серебро чемпионата России и Кубок страны, после чего завершил карьеру. Яркую, удивительную карьеру, которой могло и не быть.

Чем сейчас занимается Вагиз Хидиятуллин

Ещё во Франции Хидиятуллин прошёл тренерские курсы. «Готовил себя к этой профессии, но как-то не сложилось», – сожалел Вагиз. Тем не менее он остался в футболе: по окончании карьеры бывший спартаковец взялся за профсоюзное движение. Вагиз Назирович до сих пор трудится в этой сфере. Долгое время играл за ветеранов «Спартака». На работу в родной клуб, по собственному признанию, его не приглашали. Впрочем, свой след в истории «Спартака» он давно оставил, и след глубокий, чёткий.