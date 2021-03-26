«Что золотой актив себе позволяет? Что за чай он пил?» Отклики на игру молодёжной сборной

Молодёжная сборная России стартовала на Евро-2021 с крупной победы над Исландией — 4:1. Впечатлили и результат, и игра нашей команды. Почему бы теперь не помечтать о победе на чемпионате Европы? По крайней мере, болельщики верят в молодёжку больше, чем в первую сборную. Вот самые интересные посты в «Твиттере» после матча с исландцами:
Кажется, многие уверены, что сегодня молодёжная сборная России выиграла бы и у первой.
После ЧМ-2018 про Станислава Черчесова писали: «Ты просто космос, Стас!». Теперь же рейтинг тренера главной сборной ниже рейтинга наставника молодёжки. Болельщики любят тех, кто побеждает, и побеждает при красивой игре.
Арсен Захарян – ракета в космосе. Стремительный взлёт 17-летнего атакующего полузащитника «Динамо» потрясает. Он только дебютировал в молодёжной сборной России, а уже делает разницу на этом уровне.
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов и вингер «Рубина» Денис Макаров тоже заслужили комплименты за игру с Исландией. Появились шутки про Ивицу Олича, реанимировавшего карьеру Чалова. Ещё болельщики проводят параллели между голами Макарова в ворота исландцев и «Зенита», когда он накрутил Деяна Ловрена.
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус тоже с детства за молодёжку?
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