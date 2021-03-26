Хватит восхищаться Захаряном. Дайте ему поиграть больше одного месяца

Сначала короткое вступление. Просто на случай, если вы только что вышли из зимней спячки и не в курсе последних новостей. В нашем футболе появился талантливый игрок по имени Арсен Захарян. Ему лишь 17 лет, но он уже стал основным футболистом в «Динамо» и молодёжной сборной. Именно молодёжной, а не юношеской. Большинству ребят там 22-23 года, а он – единственный 17-летний. В первом матче на молодёжном чемпионате Европы Захарян заработал пенальти, забил мяч и даже рекорд установил.

Захарян стал самым молодым автором гола финальных турниров молодёжного чемпионата Европы

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Моментально пошли позитивные отзывы. Это стало похоже на конкурс: кто мощнее похвалит Захаряна. Сложилось ощущение, будто речь идёт про игрока уровня Холланда, который штампует голы в Лиге чемпионов. Безусловно, Захарян впечатляет, но вообще-то он лишь месяц назад попал в основу «Динамо». Играет хорошо, но самое сложное у него впереди.



Было бы наивно ждать стабильности от молодых футболистов. Спады случаются даже у опытных, а тут 17-летний парень. Важно, как он отреагирует на первые проблемы: повреждения или просто мяч перестанет идти в створ. Сколько мы видели многообещающих футболистов?



Помните, в «Спартаке» был Александр Козлов? Он тоже по юношам считался фантастической находкой, и клуб видел в нём будущую звезду. Однако в «Спартаке» нападающий так и не заиграл, а потом и вовсе не выступал в РПЛ. Вот здесь он подробно рассказал историю своего падения:

«Сказали, что я должен перейти из «Спартака» в ЦСКА. Тогда меня вызвали к деду Хасану» Александр Козлов — о том, как непросто быть главной футбольной надеждой в России.

Вы и без меня вспомните много примеров, когда исчезала наша талантливая молодёжь. Достаточно вспомнить, кто у нас заиграл в сборной. Большинство из них не особо котировались по юношам. И наоборот – те, кто считались будущими звездами, оказывались где-то далеко от большого футбола.



И на фоне всего этого появляется Захарян, который на дриблинге проходит сквозь игроков сборной Исландии и выглядит действительно круто. Только здесь нужно понимать, что соперник – из четвёртой корзины. Прежде чем сыпать комплиментами, было бы хорошо посмотреть, как он себя проявит в следующем матче – на фоне французов. Впрочем, даже тогда не стоит слишком много восторгаться. Даже если Захарян этого заслуживает.



Футболистов приучают говорить, что они отдаются футболу на 100% и не следят за публикациями в СМИ. Как правило, это далеко от правды. Вся страна уже знает, как футболисты могут куролесить, а до нас (спортивных журналистов) часто доходит возмущение игроков из-за новостей и статей. Иногда футболисты предъявляют нам напрямую. Получается из серии «Мне всё равно, что вы пишите, но вы тогда-то написали вот так, а лучше бы...»



На самом деле отзывы сказываются. Например, «Краснодар» даже ограждает своих молодых футболистов от интервью. Не важно, являешься ли ты спортсменом, актёром или музыкантом. Слава и критика могут тебя закопать. Лишь самые скромные и воспитанные обходятся без «короны» на голове. Как вы поняли, речь не про болезнь.



В таких случаях часто вспоминаю интервью Заболотного:



– Случались периоды, когда вы переживали из-за критики?

– Конечно. У всех это бывало. Если начинаешь обижаться, то делаешь шаг назад.



– Прочувствовали, насколько больше внимания к игрокам «Зенита», чем «Тосно»?

– В «Тосно» у меня было две тысячи подписчиков, и я кайфовал от каждого лайка. Всё свободное время проводил в «Инстаграме». Хотелось популярности. Что же обо мне напишут? Когда мы обыграли «Спартак»… То есть вничью сыграли. Простите, оговорился. Все писали, какой я красава, заголовки приятные. А пришёл в «Зенит», случилось то, к чему я не был готов. Я не представлял, сколько людей за мной наблюдает. Без обороны, без щита я пошёл и был со всеми откровенен. Говорил всё. Появилась критика… Я всё это читал, что было большой ошибкой. Не стоило, – рассказывал Заболотный.

Здесь история про критику, а не похвалу, но речь о том, что на футболисте могут серьезно сказаться внешние оценки. А если мы сегодня так хвалим Захаряна, то когда он где-то ошибётся, то его информационно съедят. И чем громче сейчас кричат про юный талант, тем больше потом раскритикуют. Спады у Захаряна точно будут, потому что он человек. Тем более еще юный.



Есть классическая история про Леонида Федуна и Дениса Давыдова (сейчас футболист – в 20-й команде ФНЛ). В 2014-м владелец «Спартака» сказал, что в его команде «растёт юный Месси» и «главное его не захвалить». Мне кажется, это самое гениальное, что говорил в своей жизни Федун. Нам всем это свойственно: с одной стороны понимаем, что нужно не перебарщивать с восторгами, а с другой – не можем удержаться от похвалы.



Мы как в Древней Греции или в комиксах Marvel – нам нужны герои! Но давайте остановимся и чуть-чуть выдохнем. У Захаряна отличные задатки и вокруг него уже вьются агенты. Давайте посмотрим, как он пройдет соблазны и где окажется через пару лет.