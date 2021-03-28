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Россия — Франция: онлайн-трансляция матча, молодёжный чемпионат Европы по футболу 2021, 28 марта 2021

Россия — Франция на молодёжном Евро
Дмитрий Росип
Самый тяжёлый матч молодёжки! Смотрим и болеем вместе с Евсеевым
Россия — Франция на Евро — это нельзя пропустить!
Футбол 0
Аудио-версия:

Привет, друзья! Марафон матчей сборных продолжается. Вчера мы радовались за национальную команду, одержавшую вторую победу в отборе ЧМ-2022, а сегодня поболеем за молодёжку. Парни Галактионова очень многообещающе стартанули на Евро в Венгрии, но сегодня у них соперник куда сложнее Исландии. И при этом — обозлённый неожиданным поражением, а значит, предельно мотивированный. В 22:00 по Москве в городке Сомбатхей начнётся игра Россия — Франция, возможно, ключевая в группе C. Проигрывать — крайне нежелательно! Впрочем, Чалов и компания это и без нас прекрасно понимают. «Чемпионат» проведёт трансляцию встречи за компанию с шестикратным чемпионом России Вадимом Евсеевым. Наш эксперт в онлайн-режиме разберёт все самые интересные и важные эпизоды матча.

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