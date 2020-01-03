10 самых трогательных поступков 2019 года

Благородные поступки в футболе всегда будут важнее голов, очков и даже титулов.

1. В Иордании уборщик посмотрел футбол вместе с королём

Простой уборщик Халид Шомали работал на улице и сквозь стекло кафе смотрел матч сборной Иордании. Одна фотография сделала его настолько известным, что следующий матч команды на Кубке Азии уборщик смотрел уже в компании короля Иордании.

В Иордании уборщик посмотрел футбол вместе с королём. Это история для кино! В жизни случаются чудеса.

2. Азмун поехал спасать людей в Иране

В прошедшем году север Ирана пережил мощное наводнение. Пострадали тысячи домов. Нападающий «Зенита» Сердар Азмун лично помог соотечественникам: гонял по затопленным территориям на моторной лодке, координировал эвакуацию и раздавал гуманитарную помощь.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

3. Киргизский мальчик нарочно смазал пенальти

Матч юношеских команд (U14) «Галатасарай» – «Истанбулспор» стал известен во всём мире. О нём писали крупнейшие издания Европы. Киргизский капитан хозяев Бекназ Алмазбеков заработал пенальти, хотя на самом деле на нём не фолили – судья ошиблась. Бекназ взял мяч и нарочно пробил сильно правее ворот.

Фэйр-плей от игрока «Галатасарая». Самый честный поступок сезона! Иногда в футболе удар мимо ворот ценнее гола.

4. «Рома» устроила челлендж фанату

«Рома» из неприятной истории сделала красивую. Болельщик Марко Николаи написал, что даже он забил бы в матче с «Пармой» на месте вингера Дженгиза Ундера. «Рома» устроила челлендж для фаната, которого привезли на стадион «Олимпико». В присутствии зрителей болельщику позволили ответить за свои слова. Ему дали три попытки, но он так и не смог забить в такой же ситуации. Фанат пообещал больше не писать подобные вещи в социальных сетях.

5. Прощание с Калачёвым

Тимофей Калачёв провёл в «Ростове» более 11 лет и стал символом клуба. В мае 2019 года он провёл последний домашний матч в карьере, в котором был повергнут «Зенит» – 1:0. На этой игре была организована церемония прощания с футболистом, который не смог сдержать слёз. Вот статья с объяснениями, почему карьера Калачёва была особенной.

Им восхищаются даже те, кто болеет за другие команды Внутри — видео, которое заставит вас расчувствоваться.

6. Вратарь «Сити» купил дома нуждающимся

В Чили из-за лесных пожаров сгорело около трёх тысяч зданий. Девятилетний мальчик Камило (член одной из пострадавших семей) обратился к вратарю «Манчестер Сити» Клаудио Браво с просьбой подарить ему футболку с автографом. Вратарь выполнил просьбу – подарил футболку, а вместе с ней и дом.

7. Юный болельщик «Трабзонспора» расплакался, узнав об уходе любимого игрока

Пример того, что может значить один трансфер. Юный поклонник турецкого «Трабзонспора» расплакался на руках у матери, когда узнал об уходе из команды любимого игрока. Речь про переход Юсуфа Язиджи в «Лилль» за 16,5 млн евро.

8. Фанаты «Ден Хага» и «Бетиса» забросали газон игрушками

В Европе всё чаще забрасывают газон мягкими игрушками, чтобы поддержать детей из бедных семей. В сентябре болельщики «Ден Хага» прямо во время выездного матча закидали мягкими игрушками фанатов «Фейеноорда». В декабре похожую акцию устроили поклонники «Бетиса».

9. Перформанс на весь стадион для 75-летнего ветерана

Болельщики «Брюгге» устроили перфоманс на всю арену, чтобы поздравить с 75-летием Рауля Ламберта. Бывший нападающий сборной Бельгии всю карьеру провел в одном клубе. Ламберт сыграл за «Брюгге» в 373 матчах (216 голов).

10. Капитан «Мальмё» расплакался после матча, в котором было всё

Эта игра стала прощальной для капитана «Мальмё» Маркуса Розенберга. Его команде нужно было выигрывать и хозяева одержали волевую победу с решающим голом на 96-й минуте. Его забил именно капитан. Кроме того, этому матчу сопутствовало ещё несколько трогательных обстоятельств.

Капитан «Мальмё» расплакался после матча. Очень трогательная история Шведские журналисты пишут, что на всём стадионе не было сухих глаз.

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