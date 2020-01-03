10 самых трогательных поступков 2019 года

1. В Иордании уборщик посмотрел футбол вместе с королём
Простой уборщик Халид Шомали работал на улице и сквозь стекло кафе смотрел матч сборной Иордании. Одна фотография сделала его настолько известным, что следующий матч команды на Кубке Азии уборщик смотрел уже в компании короля Иордании.
2. Азмун поехал спасать людей в Иране
В прошедшем году север Ирана пережил мощное наводнение. Пострадали тысячи домов. Нападающий «Зенита» Сердар Азмун лично помог соотечественникам: гонял по затопленным территориям на моторной лодке, координировал эвакуацию и раздавал гуманитарную помощь.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
3. Киргизский мальчик нарочно смазал пенальти
Матч юношеских команд (U14) «Галатасарай» – «Истанбулспор» стал известен во всём мире. О нём писали крупнейшие издания Европы. Киргизский капитан хозяев Бекназ Алмазбеков заработал пенальти, хотя на самом деле на нём не фолили – судья ошиблась. Бекназ взял мяч и нарочно пробил сильно правее ворот.
4. «Рома» устроила челлендж фанату
«Рома» из неприятной истории сделала красивую. Болельщик Марко Николаи написал, что даже он забил бы в матче с «Пармой» на месте вингера Дженгиза Ундера. «Рома» устроила челлендж для фаната, которого привезли на стадион «Олимпико». В присутствии зрителей болельщику позволили ответить за свои слова. Ему дали три попытки, но он так и не смог забить в такой же ситуации. Фанат пообещал больше не писать подобные вещи в социальных сетях.
5. Прощание с Калачёвым
Тимофей Калачёв провёл в «Ростове» более 11 лет и стал символом клуба. В мае 2019 года он провёл последний домашний матч в карьере, в котором был повергнут «Зенит» – 1:0. На этой игре была организована церемония прощания с футболистом, который не смог сдержать слёз. Вот статья с объяснениями, почему карьера Калачёва была особенной.
6. Вратарь «Сити» купил дома нуждающимся
В Чили из-за лесных пожаров сгорело около трёх тысяч зданий. Девятилетний мальчик Камило (член одной из пострадавших семей) обратился к вратарю «Манчестер Сити» Клаудио Браво с просьбой подарить ему футболку с автографом. Вратарь выполнил просьбу – подарил футболку, а вместе с ней и дом.
7. Юный болельщик «Трабзонспора» расплакался, узнав об уходе любимого игрока
Пример того, что может значить один трансфер. Юный поклонник турецкого «Трабзонспора» расплакался на руках у матери, когда узнал об уходе из команды любимого игрока. Речь про переход Юсуфа Язиджи в «Лилль» за 16,5 млн евро.
8. Фанаты «Ден Хага» и «Бетиса» забросали газон игрушками
В Европе всё чаще забрасывают газон мягкими игрушками, чтобы поддержать детей из бедных семей. В сентябре болельщики «Ден Хага» прямо во время выездного матча закидали мягкими игрушками фанатов «Фейеноорда». В декабре похожую акцию устроили поклонники «Бетиса».
9. Перформанс на весь стадион для 75-летнего ветерана
Болельщики «Брюгге» устроили перфоманс на всю арену, чтобы поздравить с 75-летием Рауля Ламберта. Бывший нападающий сборной Бельгии всю карьеру провел в одном клубе. Ламберт сыграл за «Брюгге» в 373 матчах (216 голов).
10. Капитан «Мальмё» расплакался после матча, в котором было всё
Эта игра стала прощальной для капитана «Мальмё» Маркуса Розенберга. Его команде нужно было выигрывать и хозяева одержали волевую победу с решающим голом на 96-й минуте. Его забил именно капитан. Кроме того, этому матчу сопутствовало ещё несколько трогательных обстоятельств.
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