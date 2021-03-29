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Молодёжный Евро — 2021, Россия — Франция — 0:2, реакция иностранных СМИ

Павел Маслов — неудачник матча с Францией
Полина Куимова
«Несчастный Маслов». Французская пресса – о матче сборных России и Франции
Одно из изданий назвало защитника неудачником.
Футбол / Сборная России 0
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Издание France Football оценило игру нашей сборной, и эти оценки совсем не радуют: французы получили от 5 до 7 баллов, а россияне – от 3 до 5. Одну из самых низких оценок получил Лесовой: «Вечер выдался непростым для игрока московского «Динамо». Полузащитник так и не смог показать себя и взбудоражить оборону французов. Часто справа ему мешали Кунде и Конате – их физической силе Лесовой противостоять не мог. В итоге тренер предпочёл заменить его сразу после перерыва».

Но особенно досталось Маслову – его издание и вовсе назвало «неудачником»: «Ужасно. За несколько минут российский защитник испортил весь план на игру своим товарищам по команде».

Максименко – 5
Маслов – 3
Евгеньев – 4
Дивеев – 4
Тикнизян – 5
Обляков – 4
Глебов – 5
Макаров – 5
Захарян – 4 (заменён на 46-й минуте на Грулева – 4 )
Лесовой – 3 (заменён на 46-й минуте на Ломовицкого – 4 )
Чалов – 4.
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«Ткнуло» Маслова и издание Le Figaro: «Русские иногда напрягали французскую оборону, но в итоге им так и не удалось найти лазейку, чтобы её вскрыть. Так ещё и Маслов дважды ошибся в своей штрафной площади. В атаке французская сборная проявила гораздо больше творчества, чем в первой встрече с Даний – в этом матче они будто проснулись».

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Это был, наверное, худший матч в карьере Павла Маслова.

Orange назвало Маслова «несчастным»: «Сборной было просто необходимо обыграть Россию после поражения в матче с Данией, чтобы выжить на этом Евро. На вид это простая миссия, но всё же на её выполнение нужно было бросить немало сил. Французы быстро взялись за дело: первый гол был забит спустя четверть часа после фола Маслова в своей штрафной. Эдуар реализовал пенальти – 1:0. Беды несчастного Маслова на этом не закончились – он «заработал» ещё один пенальти. Жонатан Иконе не промахнулся – 2:0, миссия выполнена».

Но в основном французы радуются, что случилась эта важная для них победа – они поднялись на второе место и могут продолжить бороться за выход в 1/4 финала. Мы же упали на третье место: несмотря на то, что количество очков у нас с Францией одинаковое, они выше по дополнительным показателям.

Теперь сборной России просто необходимо побеждать лидирующую Данию, да ещё и с разницей минимум в два мяча. Конечно, есть ещё вариант, что Исландия обыграет Францию – тогда достаточно будет и ничьей, но надежды на такой расклад особо нет.

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В общем, верим!

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