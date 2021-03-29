Защитника сборной России затравили из-за пенальти. Оставьте Маслова в покое!

Молодёжная сборная России уступила во втором матче на Евро французам 0:2, а оба гола влетели в наши ворота после пенальти. Казалось бы – тут и обсуждать нечего: в любой команде футболисты ошибаются и фолят в своей штрафной. Но мы же говорим о сборной России – тут болельщики и эксперты сразу ищут виноватых и всю вину за поражение вешают на кого-то одного. После Франции досталось защитнику Павлу Маслову – именно его неаккуратные действия привели к двум результативным пенальти.

Что нужно молодёжной сборной России для выхода из группы? Расклады перед последним туром Надо побеждать лидеров группы датчан, но с каким счётом?

Достаётся Павлу уж очень сильно. Вот несколько ярких твитов болельщиков после и во время матча:

Критикуют Маслова не только болельщики. Вот к травле подключается агент Алексей Сафонов:

А вот мнение журналиста Дмитрий Губерниева:



– Маслов уверенно штампует такие пенали в свои ворота в РПЛ!!! У него там это на поток поставлено. И руки, и ноги. Ну кто-то не объяснил в своё время, что не надо пытаться в штрафной выбить каждый мяч к тому же на широких ногах. Или что руки прятать надо.

Тренер обязан знать о такой особенности игрока. В результате в ничейном матче получаем к перерыву 0-2.

Молодёжка проиграла сама себе. Два пенальти сломали игру сборной России Это был, наверное, худший матч в карьере Павла Маслова.

Легенда красно-белых Евгений Ловчев тоже не против потравить молодого пацана: «У него постоянно «несчастный случай»! Я вот такой-же мальчишка там начинал, но почему-то пенальти не делал! Соперники сильные у него? А у меня прямо слабые были?!», – сказал он в эфире «Матч ТВ» после игры.

Конечно, набросились на Павла не все. Заступился, например, Роман Широков, и, что самое главное – тренер молодёжки Михаил Галактионов. Он заявил, что самое простое, что могут сделать болельщики и СМИ – это повесить поражение на Маслова и так его «психологически убить».

Так вот, дорогие коллеги, болельщики и эксперты, может, стоит прислушаться к мнению главного тренера сборной? Да, Маслов ошибся в матче с «Динамо» – случайно срезал мяч в свои ворота. Да, сегодня две его ошибки привели к двум пенальти. Но почему все стали говорить о каком-то привозе? Привозы в футболе бывают, и это точно не про действия Маслова против Франции – посмотрите пенальти, назначенный вчера в ворота сборной Украины в игре с Финляндией. А критика в молодом возрасте воспринимается гораздо больнее, особенно после матчей за сборную такого уровня.

Первый фол – по неосторожности, хотя ещё раньше сбивать француза мог Макаров. Да и не мне одному показалось, что соперник начал заваливаться ещё до контакта с ногой Маслова. И даже арбитр Игорь Федотов, признающий верность назначения пенальти, говорит: да, француз искал эту ногу и хотел упасть. Второй фол – попадание мяча в руку. Маслов никак успевал её убрать. Да, это роковое совпадение, но главная причина поражения сборной – это не ошибки Маслова, а неудача всей команды. Во втором эпизоде Маслов вообще страховал партнёра (фамилию игрока лучше не писать – и на него накинутся), который убежал в атаку и не успел закрыть позицию. Но этого большинство экспертов и болельщиков предпочитает не замечать.

Россию засудили на молодёжном Евро?! Разбор роковых пенальти в матче с Францией Маслова уже «уничтожают» за ошибки. Но не заваливался ли француз до контакта с его ногой? Разбор арбитра Игоря Федотова.

Молодёжная сборная для того и существует, чтобы набраться опыта. В том числе неудачного. Если вы сдали на права, то вряд ли сразу сядете за руль «Мерседеса» или даже дешёвой иномарки. Скорее всего, сначала потренируетесь удачно парковаться на какой-нибудь «Ладе». А «убивать» за не самые очевидные ошибки и вешать вину на одного футболиста – просто непозволительно. С таким же успехом можно кричать о том, что сборная проиграла из-за Захоряна или Чалова, которые не реализовали свои моменты.

С травлей Маслова надо остановиться прямо сейчас, иначе Россия рискует потерять талантливого защитника. Кстати, основного защитника второй команды РПЛ, выигрывающего конкуренцию у Ильи Кутепова. Того самого Кутепова, который два года назад отлично отыграл за основную сборную на чемпионате мира.