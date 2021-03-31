Разбираемся, кто из наших игроков может претендовать на место в английских клубах.

Теперь русским футболистам проще попасть в АПЛ? Там появилась новая система для трансферов

Сборная России начала отбор на чемпионат мира-2022 с победы над Мальтой. Но раньше турнира в Катаре пройдет Евро-2020, после которого лидерами команды Станислава Черчесова могут заинтересоваться в топ-чемпионатах. В АПЛ ведь до сих пор помнят Аршавина, Павлюченко, Погребняка, Билялетдинова и тех, кто приезжал туда в 90-х.

О каких изменениях идет речь?

С переездом в Англию раньше всегда возникали сложности. В АПЛ ждали не всех. А в ночь на 1 января 2021 года, когда Великобритания официально покинула Евросоюз, появились новые требования в отношении иностранных футболистов, мечтающих играть в лучшей лиге мира.

Что было бы, если бы бизнесмены вкладывались не в клубы, а в игроков? Возможно, Абрамович не купил бы «Челси».

Главная новинка – рейтинг Governing Body Endorsement (GBE). Это подтверждение Руководящего совета уровня потенциального новичка АПЛ. Если раньше достаточно было иметь определённый процент игр за свою сборную, то теперь все гораздо сложнее.

Для каждого футболиста рассчитают его индивидуальный балл. Претендовать на трансфер смогут только те, чей рейтинг по системе GBE окажется не ниже 15 баллов. Если меньше, но не ниже 10, вопрос решает специальная комиссия.

Раньше английские клубы могли приобретать игроков с 16 лет, теперь же ценз вырос до 18 лет. Если бы минувшей зимой условный «Вест Хэм» нацелился на Арсена Захаряна из «Динамо», то приобрести его лондонцы не смогли бы. Зато будущим летом – пожалуйста. 26 мая Захаряну исполнится восемнадцать. Ещё теперь за одно трансферное окно клубы АПЛ не смогут подписывать больше трёх игроков младше 21 года и не более шестерых за сезон.

Рейтинг РПЛ в новой системе

Премьер-Лига, Футбольная Лига и ФА составили рейтинг ведущих чемпионатов мира, разбив их на шесть групп. РПЛ оказалась в третьей вместе с Бразилией, Аргентиной, Мексикой и Шотландией. Выше по уровню не только пятерка Топ-лиг, но и Португалия, Нидерланды, Бельгия, Турция и даже английский Чемпионшип.

Группа 1: АПЛ (Англия), Бундеслига (Германия), Ла Лига (Испания), Серия А (Италия), Лига 1 (Франция);

Группа 2: Примейра (Португалия), Эредивизи (Нидерланды), Первый Дивизион А (Бельгия), Суперлига (Турция), Чемпионшип (Англия);

Группа 3: РПЛ (Россия), Серия А (Бразилия), Примера Дивизион (Аргентина), Лига МХ (Мексика), Премьершип (Шотландия);

Группа 4: Первая лига (Чехия), Первая лига (Хорватия), Суперлига (Швейцария), Ла Лига 2 (Испания), Бундеслига 2 (Германия), УПЛ (Украина), Суперлига (Греция), Примера А (Колумбия), МЛС (США и Канада), Бундеслига (Австрия), Лига 2 (Франция);

Группа 5: Суперлига (Сербия), Суперлига (Дания), Экстракласа (Польша), Прва Лига (Словения), Примера Дивизион (Чили), Примера Дивизион (Уругвай), Суперлига (Китай);

Группа 6: Все остальные чемпионаты, не представленные в первых пяти группах.

Группа 3, в которую попала РПЛ – это сразу 8 баллов в копилку потенциального новичка АПЛ. Ещё обратят внимание на количество матчей за сборную (молодёжную или взрослую), уровень клуба, количество матчей за клуб в чемпионате и еврокубках.

Фактически, игрок старше 21 года из сборной, входящей в топ-50 ФИФА и сыгравший 70% матчей своей страны за предыдущие 24 месяца, без проблем получит допуск GBE в АПЛ.

Как спартаковцу Соболеву попасть в АПЛ

Третий гол в матче Мальта – Россия забил форвард «Спартака» Александр Соболев. В одном из недавних интервью 24-летний футболист, перечисляя страны, куда поехал бы играть, заметил, что ему не подходит только Испания. А вот Англия – вполне.

Сервис GBE POINTS CALCULATOR от Catenaccio AI вот так рассчитал шансы Соболева до его игры за сборную против Мальты.

Всего 6 процентов от сыгранных матчей сборной (39-е место в рейтинге ФИФА) за последний год – аргумент против Александра. Как и отсутствие игр за «Спартак» в еврокубках и низкое место в РПЛ по итогам минувшего сезона. За Соболева только уровень чемпионата (8 баллов) и 52% сыгранных минут за «Спартак» в текущем сезоне (ещё 4 балла). Итог – 12 баллов.

Напрямую по рейтингу Соболев в АПЛ не попадает. Его кандидатура в случае заинтересованности английских клубов разбиралась бы специальной комиссией. К слову, те же 12 баллов и у Антона Заболотного из «Сочи», хотя у него процент сыгранных матчей за сборную даже выше – тринадцать.

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Почему Куликов котируется выше Зобнина

А что у более опытного партнера Соболева по «Спартаку» и сборной России – Романа Зобнина, из-за травмы не игравшего с Мальтой?

У Зобнина с рейтингом полный порядок – 25 баллов. И он подходит под критерии GBE. Помимо 8 баллов за принадлежность к РПЛ, 27-летний полузащитник получает ещё 7 баллов за 81% проведенных минут за «Спартак», а также ещё 10 баллов за появление на поле в футболке сборной России (69%).

Насколько новая система справедлива? У Зобнина 25 баллов, а, скажем, у полузащитника «Локомотива» Даниила Куликова – 27 баллов. 8 – уровень чемпионата, 7 – выход на поле за «Локомотив» в Лиге чемпионов (65% времени), 5 – само участие «железнодорожников» на групповой стадии ЛЧ, 4 – игры за «Локо» в РПЛ (50% времени) и ещё 3 балла за то, что красно-зелёные по итогам минувшего чемпионата пробились в групповую стадию ЛЧ. И при этом 0% – игры за сборную.

Всего на данный момент 118 человек из РПЛ имеют фактическое право претендовать на место в клубах АПЛ. Например, из россиян это Антон Миранчук, Матвей Сафонов, Даниил Куликов, Данила Прохин, Андрей Мостовой, Даниил Уткин, Станислав Магкеев, Дмитрий Рыбчинский, Константин Марадишвили, Данила Круговой и даже Максим Мухин.

Главный тренер «Вест Бромвича» Сэм Эллардайс в январе жаловался, что у него сорвались три трансфера из-за Brexit. Если бы новые правила действовали и раньше, «Норвич» не смог бы купить финна Теему Пукки из «Брондбю». Чем не повод обратить внимание на фактурных форвардов и игроков иного амплуа из России?