Спустились с небес на землю. Скандальный «Амкар» снова будет жить

«Амкар» возвращается: власти Пермского края зарегистрировали новое юридическое лицо АНО ФК «Амкар-Пермь» и планируют заявить новую команду в ПФЛ. Идея возродить клуб появилась в регионе ещё прошлым летом, спустя два года после его исчезновения: тогда «Центр спортивной подготовки Пермского края» выкупил права на товарный знак и заявила команду в любительскую лигу. Сейчас активно собираются документы, чтобы пройти процедуру лицензирования, а также ищутся спонсоры. Если всё сложится, уже в следующем сезоне ПФЛ «Амкар» вернётся. В руководстве клуба снова, как и много лет назад, – Валерий Чупраков, который когда-то и создал команду. Таким образом, в российском футболе произойдет редчайшее событие. Из «небесной лиги» (так называют клубы, которые прекратили существование) на землю вернется «Амкар».

С чистого листа, всё начать сначала…

Власти региона прямо говорили, что не собираются тратить деньги на клуб. Бюджет выделили такой, что едва хватило покрыть налоги

«Амкар» умер в разгар чемпионата мира-2018 – клуб тогда объявил, что исчезнет с футбольной карты России из-за отсутствия финансирования. Всё до боли напоминало сценарий, по которому «закончился» «Тосно»: денег нет, надежд нет, зато есть долги.



Проблемы у клуба начались не за месяц до исчезновения и даже не за полгода. В 2010 году «Амкар» перешёл из частных рук в государственные, и тогда два президента, Чупраков и Шилов, разошлись не очень хорошо – первый даже подавал в суд за какие-то долги. Чтобы спасти «Амкар», Шилов дал взаймы около 310 миллионов рублей, и потом этот долг переходил от руководителя к руководителю, рассказывал «Чемпионату» бывший гендиректор Денис Маслов. Никто ему эти деньги отдавать не хотел, а каждый новый губернатор отвечал: «Тот тебе не отдал, я-то тут каким боком?». Договориться так и не смогли.

«Есть два человека, которые видели всю Россию: Путин и я» Огромное интервью с президентом «Торпедо» Денисом Масловым. Лишь избранные дочитают до конца.

В декабре 2017 года гендиректор «Амкара» Игорь Резвухин заявил, что клуб может исчезнуть: ни край, ни спонсоры вкладываться в клуб особо не хотели, а из бюджетных средств команда получила только 201 млн рублей – мизерная сумма для РПЛ, из которой только 194 млн ушло на налоги.



Край буквально бросил клуб, и случилось это после перестановок в руководстве: новый губернатор Максим Решетников чуть ли не сразу заявил, что не намерен вливать в футбол огромные средства, а пришедший в 2017 году на пост министра спорта Олег Глызин поставил вопрос ребром – либо «современные спортплощадки для жителей, либо миллионы на гонорары легионеров». Естественно, выбрали первое. Интересно, кстати, много ли с тех пор в Перми появилось площадок и залов для горожан?



Ну а что произошло дальше предугадать довольно просто: помимо шиловских 300 млн росли и другие долги, задержки по выплатам зарплат растягивались, а акции «живи, «Амкар» – увеличивались. В конце мая клуб подал документы на получение лицензии, которую ему выдали под гарантии, что руководство закроет вопросы по финансированию. Но край отказался выделять средства команде, а спонсоры, на которые были последние надежды, так и не нашлись. РФС в итоге отозвал лицензию, а клуб спустя некоторое время объявил, что прекращает существование.



«Амкар», который когда-то выходил в финал Кубка России, играл в Лиге Европы, был для определённой группы жителей Перми важной частью жизни, был стёрт – в прямом и переносном смысле: в городе зачем-то замазали все граффити с упоминанием клуба, а на стадионе переставили кресла из «Амкара» в «Звезду».

10 лет назад «Амкар» играл в еврокубках. И побеждал англичан 27 августа 2009 года пермяки обыграли будущего финалиста Лиги Европы. Вспоминаем тот матч вместе с его героями.

В сентябре Шилов подал иск на клуб. А спустя два года иск прилетел уже ему – с него требуют 359 млн

Осенью Шилов подал иск к клубу с требованием вернуть те 300 млн, которые он когда-то дал руководству в долг. После этого «Амкар» признали банкротом, потому что платить было не из чего, а ещё и висели другие задолженности.

Но на этом всё не закончилось. В декабре 2020 года на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве появилось заявление от конкурсного управляющего о привлечении бывшего топ-менеджмента клуба к субсидиарной ответственности: «Взыскать в пользу ОО ФК «Амкар» за невозможность полного погашения требований кредиторов с бывших членов правления клуба Шилова Геннадия, Засульского Валерия, Гарсляна Армена, Благова Николая, Тушнолобова Геннадия, Папкова Игоря, Ляха Павла и

бывшего гендиректора Резвухина Игоря Юрьевича солидарно 65 000 000,00 руб., 550 000 долларов США, 24 000 Евро».



Отдельно указано, что «за неисполнение обязанности по подаче заявления о банкротстве» дополнительно взыскать с Шилова 359 000 734,63 руб.



Жалобу дважды оставили без движения из-за недостатка данных ответчиков, и в последний раз срок устранения недостатков продлили до 16 апреля.



Параллельно с этим конкурсный управляющий распродаёт имущество обанкротившегося клуба. Из последнего – продали копировальный аппарат, стол. А вот вешалку для манишек и шкаф для тренера не смогли – победители торгов отказались.

«Амкар» жаль. Но давайте посчитаем деньги Мнение о том, что ужас без конца – не выход.

Ну а пока старый «Амкар» разбирают по частям, новый вот-вот расправит крылья и влетит в футбольную российскую действительность.



Но вот выживет ли он там, где его однажды убили?