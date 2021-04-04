Может ли Федун продать «Спартак» и за сколько? Колонка Червиченко

Разговоры о возможной продаже «Спартака» идут уже давно. Брат владельца клуба Андрей Федун однажды даже примерную стоимость футбольного актива назвал – около одного миллиарда евро. Но дальше шуточного общения на эту тему никто не заходит. Бывший президент «Спартака» и колумнист «Чемпионата» Андрей Червиченко в своей колонке объяснил, откуда появляются такие слухи и стоит ли их воспринимать всерьёз.

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Слухи о продаже «Спартака» появляются тогда, когда у команды дела идут не очень хорошо. Когда она выступает неплохо, как сейчас, слухов никаких нет.

Я не вижу сейчас альтернативы Федуну. Как и того, кто захотел бы взвалить такое бремя, как «Спартак». И в финансовом, и в нервном плане.

Андрей Червиченко Бывший президент «Спартака» Болельщикам нужно быть нежнее с Федуном. Он реально бескорыстно вкладывает деньги, без мысли их вернуть.

Правильно или нет – это другой вопрос. Но клуб живёт припеваючи и безбедно, в этом основная заслуга хозяина клуба.

Сколько стоит «Спартак»? Наш футбол в серьезнейшем кризисе. Вряд ли как бизнес клуб стоит много. Если брать игроков, то не думаю, что всех их удастся продать на трансферном рынке дороже 100 млн. евро в сумме. Если со стадионом, базой… Андрей Федун говорил о цене в миллиард евро, но говорить он может всё, что хочет. На деле же я думаю, что адекватная цена за красно-белый клуб – 300 млн евро. За бренд можно, при этом зажмуриться, добавить 100 млн. Получается 300-400 млн евро. Но я не знаю сейчас ни одного человека, который хотел бы купить «Спартак».

Фото: spartak.com

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Андрей Червиченко Бывший президент «Спартака» Чтобы Федун сам захотел его продать, он должен сильно потерять в деньгах, обанкротиться.

На горизонте этого не предвидится. Всё налажено, течёт само по себе. Не думаю, что он сильно отвлекается. Очевидно, что ему это сильно нравится. Зачем Федуну продавать то, чем он сильно болен? Не вижу никакого смысла расставаться со «Спартаком». Федун в таком возрасте, когда для него это интерес и кайф. Все деньги заработаны в жизни, можно кайфовать. А где это делать, если не в футбольном клубе? Здесь и адреналин, и вся палитра эмоций: от нуля до 10.

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Что может отпугнуть потенциальных покупателей? Огромные затраты, которые идут в никуда. А также отсутствие права на ошибку. Когда что-то идёт не так, фанаты не щадят хозяина. Все же умные: знают, как надо играть и комплектовать команду. Начинают высказываться, унижать. Не думаю, что всем это нравится. В восторге от этого не будешь. Когда-то тебе это надоест, и ты скажешь: «Идите вы все в зад».