«Краснодар» влетел дома 0:5! Разгром от «Ахмата» – приговор для Мусаева?

«Краснодар» – единственный представитель РПЛ, одержавший хотя бы одну победу в этом евросезоне, – совсем плох после зимнего перерыва. В 2021 году команда Мурада Мусаева выиграла лишь один матч из восьми. Да и тот над переставшим подавать признаки жизни «Тамбовом». Сегодня «быки» продолжили неудачную серию крупным домашним поражением от «Ахмата». Смотреть на игру хозяев было стыдно: о попадании в еврокубки по итогам нынешнего чемпионата болельщикам «Краснодара» можно даже не думать.

За паузу на матчи сборных вроде бы и кадровая ситуация стала более радостной для Мусаева. В основу вернулись после травм Матвей Сафонов, Александр Мартынович и Маркус Берг, состав у краснодарцев был фактически оптимальным. Правда, уже на 13-й минуте покинул поле получивший травму Игорь Смольников.

Но кошмары начались для «Краснодара» даже раньше. На 5-й минуте после кросса с левого фланга грубую позиционную ошибку совершил Евгений Чернов, и Евгений Харин точно пробил в касание в дальний угол.

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Ещё до перерыва «Ахмат» мог выигрывать с крупным счётом, будь у команды Андрея Талалаева эффективнее реализация моментов, однако во втором тайме голы в ворота «Краснодара» всё-таки посыпались как из рога изобилия. Два из них были забиты в самом начале.

На 49-й минуте защитник сборной России Андрей Семёнов воспользовался тем, что ни Тонни де Вильена, ни Мартынович не среагировали на его движение после подачи Исмаэла со штрафного. Семёнов забил головой с линии вратарской.

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Ещё через две минуты тот же Исмаэл, выцарапав мяч у Юрия Газинского, отдал голевую передачу Бернарду Берише. Игрок сборной Косово убежал к воротам из-за позиционной ошибки Мартыновича, обыграл Сафонова и закатил мяч в сетку.

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«Краснодар» должен был спасаться, вот только у хозяев не получалось ничего. Игроки «быков» как будто с гирями на ногах бегали. На 68-й минуте «Ахмат» спокойно вышел из-под нестройного прессинга соперника, а Ладислав Альмаси с Беришей воспользовались свободным пространством в обороне команды Мусаева и превратили крупную победу в разгромную.

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В концовке матча судья Кирилл Левников отменил пенальти в ворота «Краснодара» за игру рукой, тем не менее и это не помогло хозяевам избежать пятого пропущенного мяча. В компенсированное время случился курьёзный автогол. Сафонов отбил удар, но мяч попал в ворота рикошетом от Алексея Ионова. Краснодарцы сами себя добили. Наверное, такой нелепый матч в их исполнении так и должен был закончиться.

«Краснодар» проиграл в РПЛ с разницей в пять голов лишь в третий раз в истории и уже во второй раз в нынешнем сезоне. Обычно после таких результатов тренеры уходят в отставку. Как уже сообщал «Чемпионат», высока вероятность, что новым главным тренером «Краснодара» станет Виктор Гончаренко. Работа бывшего наставника ЦСКА очень нравится владельцу краснодарского клуба Сергею Галицкому. Разгром от «Ахмата» – приговор для Мусаева?

Гинер и Галицкий перевернут наш футбол? Таких громких переходов тренеров давно не было Олич близок к переходу в ЦСКА, а Гончаренко может отправиться в «Краснодар».

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг ещё в начале марта после крупного поражения от «Спартака» сделал заявление для «Чемпионата» по поводу будущего Мурада Мусаева:

«Я хотел бы напомнить, что мы за последние три года два раза были бронзовыми призёрами, практически всегда удачно выступали в групповых этапах Лиги Европы. Более того, в год пандемии, в борьбе с болезнью и травмами, наш клуб впервые в его короткой истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. И считаем, что достойно там выступил, выйдя по итогам в «евровесну». И во всём этом есть безусловная заслуга Мурада Мусаева. Мусаева и игроков команды. Как и в том, что происходит сейчас. Так что не нужно разделять ответственность между тренером и игроками, они вместе выигрывают и проигрывают… Официальная позиция руководства клуба: Мусаев, даже если проиграет все оставшиеся до конца чемпионата игры, уволен не будет и продолжит работу с командой».