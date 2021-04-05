Соболев забил семь голов за четыре тура РПЛ. Лучший российский форвард прямо сейчас?

Александр Соболев – в огне! В 2021 году нападающий «Спартака» забивает как машина. В последних четырёх турах РПЛ он наколотил семь мячей: оформил дубли в ворота «Краснодара», «Урала» и «Ростова», а в дерби с «Динамо» записал на свой счёт гол и голевую передачу. Кроме того, отличился в составе сборной России на Мальте.

«Спартак» — сила! Даже невезение Маслова не остановило команду Тедеско в Ростове Павел опять забил в свои, но Соболев выручил молодого защитника.

«Саша хорош и будет ещё лучше, – похвалил своего центрфорварда главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча с «Ростовом». – Он молодой, постоянно работает над собой, стал лучше работать корпусом при приёме мяча. Как я уже говорил, он в этом сезоне пропустил из-за травм достаточно много игр. Без него мы взяли какие-то очки, конечно, но каждой команде нужен такой нападающий. Да, без него можно справиться, но это уже будет совсем другая игра. «Бавария» без Роберта Левандовского и с ним – совершенно разная».

Сравнение с Левандовским ко многому обязывает. До этого Соболева если с кем-то и сравнивали, то с Артёмом Дзюбой. Но в их случае сама жизнь заставляет проводить параллели: у не юного уже капитана сборной России появился молодой (хотя о какой молодости можно говорить в 24 года?) конкурент со схожими габаритами. В основе национальной команды, скорее всего, есть место только для одного из них. Играть с двумя столбами за 190 см, значит, искусственно снижать скорость игры команды. Много ли вы вспомните подобных примеров в мировом футболе? Да и прессинг будет разрушаться.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в отличие от Тедеско сдержанно отозвался об игре центрфорварда «Спартака»:

«Ну что Соболев сделал? Рикошет – забил, на стандарте воспользовался ростом. Что ещё? Что-то видели ещё?»

Действительно, что же сделал Александр? Согласно InStat, нанёс четыре удара (три в створ), имел три голевых момента и создал для партнёров один момент. Заработал на себе один фол. Совершил 0 (ноль) удачных обводок из семи. Много это или мало – решайте сами.

В любом случае главное в игре любого нападающего – голы. Соболев забил дважды, и забил хорошо. Оба раза со «второго этажа».

В первом эпизоде подкараулил срезку от Хайтама Алеесами. Ничего не испортил: набрал скорость, был развёрнут лицом к воротам, пошёл смело на мяч во вратарской.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

Во втором моменте правильно выбрал позицию и выиграл воздух на угловом. Голы, конечно, кажутся простыми для центрфорварда. Но если это так просто, пусть другие повторяют и забивают столько же.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

У Соболева уже 12 мячей в нынешнем чемпионате, у Дзюбы – 13. Но в единицу времени уроженец Барнаула забивает чаще: Александр тратит на один гол всего 94 минуты, а Артём – 135. Правда, у спартаковца четыре мяча с пенальти, тогда как у зенитовца три.

Соболев – лучший нападающий России прямо сейчас? Вопрос дискуссионный, ответ на него не должен формулироваться под воздействием клубных пристрастий или отношения к противоречивой фигуре Дзюбы. Оставим хейтерство. Для тренера сборной вообще должна иметь значение только эффективность футболиста, причём на дистанции, так как строить игру вокруг нестабильного лидера, значит, обрекать себя на неудачу.

По статистике InStat, цифры Соболева и Дзюбы по сезону РПЛ похожи. Александр за 90 минут игры совершает 64 технико-тактических действия при 58% успешных, Артём – 59 ТТД при 62% успешных. «Спартак» с участием своего центрфорварда создаёт 2,99 момента, «Зенит» со своим – 3,41. Соболев наносит 3,1 удара по воротам (в створ – 1,24), а Дзюба – 2,4 (в створ – 1,65). Александр вступает в 26 единоборств в атаке и выиграет 45% из них, а Артём выступает в 21 единоборство и выигрывает 48%. Спартаковец отдаёт 24 передачи (71% точных), зенитовец – 27 передач (тоже 71% точных).

Соболев имеет преимущество в возрасте, он едва ли уступит в спортивной злости и техническом оснащении и лучше пробьёт из-за штрафной. Тедеско в какой-то степени упрощает его игру, превращая в классического «таргетмена». Дзюба посильнее в подыгрыше, принятии решений и обыгрыше на ограниченном пространстве, лучше чувствует, когда взять паузу, владея мячом, и как использовать второй темп. Неслучайно Курбан Бердыев, давая одно из редких своих интервью в ноябре прошлого года, подчеркнул, что Соболев, хоть и талантливый форвард, должен прибавлять с точки зрения игрового интеллекта. Наконец, Дзюба просто опытнее. Александр к 24 годам ни разу не сыграл в еврокубках, а только матчи в Европе покажут, насколько он конкурентоспособен на фоне защитников высокого уровня. Артём же за карьеру забил на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы 17 голов.

«Дзюба старался, а я даже видео пока не посмотрел». Большое интервью с Черчесовым Главный тренер сборной ответил на 59 вопросов.

Как бы ни был Соболев хорош, до начала Евро-2020 он – сменщик Дзюбы в сборной России. Станислав Черчесов уже подтвердил, что нападающий «Зенита» останется капитаном. Однако на самом чемпионате Европы, если что-то пойдёт не так, спартаковец может перевернуть ситуацию в свою пользу важнейшими голами.