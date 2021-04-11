Можно ли называть «Сочи» фарм-клубом «Зенита»? Колонка Червиченко

В воскресенье состоится матч между «Сочи» и «Зенитом». Разговоров о том, что три очка обеспечены «Зениту», не избежать. Раньше то же самое говорили про «Оренбург», а «Спартак» по той же схеме связывали с «Уфой» и «Химками». Бывший президент красно-белых и колумнист «Чемпионата» Андрей Червиченко объясняет, кто распускает подобного рода сплетни и стоит ли к ним относиться серьёзно.

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Разговоры о том, что «Сочи» является фарм-клубом «Зенита» — бред, в основном воспалённое воображение конкурентов. Теории заговоров о том, что их команды не дотягивают до чемпионства не из-за то, что не очень хорошо играют, а потому что кто-то где-то группируется. Давайте посмотрим, почему «Локомотив», проигрывающий «Зениту» восемь очков, может обыграть «Сочи». А «Зенит», который возглавляет таблицу, не может? Почему «Зенит» должен сыграть хуже, чем тот же «Локомотив»? Бред. Игроки «Зенита» сильнее, качественней, быстрее, дороже.

Андрей Червиченко Бывший президент «Спартака» Разве у «Сочи» есть такие нападающие, как Азмун или Дзюба? Нет. Есть ли у них защитники с огромным опытом, как Ловрен и Ракицкий? Тоже нет.

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Считаю, что в воскресном матче «Зенит» должен выиграть 2:1 или 3:1. Назовите любую линию или позицию, где «Зенит» слабее. Разве что вратарская. Голкиперы у «Зенита» — очень слабая позиция. Наверное, они по этому показателю уступают практически всем лидерам, да и не только лидерам. Гильерме сильнее, Максименко вообще на сегодняшний день — лучший вратарь у нас, Шунин не так уж плох. Голкиперы «Зенита» — где-то пятое-шестое место. Не вижу объективных причин, почему «Зенит» не должен победить «Сочи». Тем более южане устали после матча с «Локомотивом».

Да, «Сочи» может биться, как «Химки» бились против «Зенита». Но это не значит, что клуб должен обязательно побеждать.

Андрей Червиченко Бывший президент «Спартака» Я, например, не думаю, что у главы, основного патрона «Зенита», больше авторитета, чем у хозяина «Сочи». Тут вряд ли кто может дать целевое указание уступить очки или матчи.

Что касается перехода игроков из «Зенита» в «Сочи», то, если у команд хорошие отношения, что тут такого? Разве в «Сочи» есть игроки, которые точно могли бы помочь «Зениту»? Я таких не вижу. Правила об аренде не нарушены. Если они продали игрока, то о чём разговаривать? Это всё очень сильно притянуто за уши. Как в простонародье говорят: «Натянули сову на глобус». Понимаю, что всем хочется видеть в этом какую-то ситуацию. А мне будет интересно посмотреть, как «Химки» будут играть против «Спартака». Против «Зенита» они ложились костьми, грызли землю. Хочу видеть такие же «Химки» в игре со «Спартаком». Скорее всего, они дадут бой красно-белым. А если нет, тогда будут вопросы. Мы же помним, как практически в открытую об этом говорили руководители «Спартака» — сделать два фарм-клуба: «Уфу» и «Химки». Чуть не получилось, «Химки» вырвались из этих ласковых объятий старшего друга и сражаются со всеми. Посмотрим, вдруг опять погрузятся в эти нежные лапки.

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Никто не роется в себе, а ищет проблему неудач в других. Так и здесь. Почему «Зенит» всё время выигрывает чемпионство, а «Спартак» — нет? Говорят и о том, что у петербуржцев чуть ли не 12 очков со старта. Это, конечно, весело. Но, может, из-за того, что «Зенит» просто сильнее и эти команды обыгрывает? Расхожая глупость не очень умных людей.