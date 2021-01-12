10 футболистов, которым пора валить из АПЛ

У них всё настолько плохо, что помочь может только трансфер этой зимой.

Сразу оговоримся. В этом списке нет Погба, чей агент стремительно призывает «МЮ» продать футболиста. Однако в последних матчах француз выглядит неплохо – как в центре поля, так и на левом фланге. Пускай даже английские СМИ много пишут об уходе Погба, но его ситуация в клубе далеко не такая печальная, как у этих парней.

Кепа Аррисабалага («Челси»)



Контракт до лета 2025 года



С кого начинать, как не с Кепы? Самый дорогой вратарь мира пропускает едва ли не всё, что летит в створ. Голкипер справлялся лишь с 53,6% ударов в створ в прошлом сезоне – ужасный показатель. Новичок Менди прочно застолбил место в основном составе. И есть ощущение, что в случае травмы/дисквалификации Кепы лучше выпускать на поле 39-летнего Вилли Кабальеро или 38-летнего Петра Чеха (он возобновил карьеру).

Петр Чех возобновил карьеру! Разбираем, как это было и чем он вообще занимается в «Челси» Легендарный кипер вернулся на поле спустя 565 дней после ухода из большого футбола. Зачем?

Маркос Алонсо («Челси»)



Контракт до лета 2023 года



Два года назад Transfermarkt оценивал защитника в 45 млн евро, а теперь – в 13 млн. Оно и понятно – Алонсо уже 14 туров подряд не попадает даже на скамейку запасных. В результате воспитанник «Реала» готов уйти даже в «Атлетико».



Александр Зинченко («Манчестер Сити»)



Контракт до лета 2024 года



О том, что Зинченко пора валить из «Сити» мы писали отдельно. В заметке говорилось в том числе о влиянии супруги на карьеру футболиста. У защитника и так дела шли всё хуже и хуже в прошлом сезоне. А после ошибки в матче с «Саутгемптоном» стало понятно, что Гвардиола в большей степени видит на левом фланге обороны Менди и даже правшу Канселу.

Шердан Шакири («Ливерпуль»)



Контракт до лета 2023 года



Чтобы Шакири вышел на поле, звёзды должны встать в ряд. Даже при диком количестве травм у «Ливерпуля» Шакири всё равно не находилось места в составе: в прошлом сезоне АПЛ он дважды появился в основе, а в этом – вообще ни разу. А ведь даже Минамино появлялся! У «Ливерпуля» есть главная тройка нападения Мане – Фирмино – Салах, а ещё есть Жота, который шикарно вписался в состав. Рассчитывать Шакири просто не на что.

Деле Алли («Тоттенхэм»)



Контракт до лета 2024 года



Выдал шикарный отрезок, когда Моуринью только пришел в «Тоттенхэм», но потом стал явным резервистом. В сентябре 2020 года вышел документальный фильм «Всё или ничего» про «Тоттенхэм». В одном из эпизодов мы увидели, как Моуринью отчитывает Деле Алли, словно школьника. С того же сентября Деле Алли не появлялся в основе в АПЛ. После ошибки футболиста в победном матче Кубка Лиги Моуринью публично подверг его критике.

Моуринью – о выступлении Алли: игрок его позиции должен создавать моменты, а не проблемы

Донни Ван де Бек («Манчестер Юнайтед»)



Контракт до лета 2025 года



Помните «Аякс», который в 2019-м дошел до полуфинала ЛЧ? Из того состава «Барселона» забрала Де Йонга, «Ювентус» – Де Лигта, «Челси» – Зиеша, а «МЮ» – Ван де Бека. Последний трансфер получился загадочным, потому что здоровый футболист оказался не нужен Сульшеру. Даже возникают сомнения, насколько тренер был заинтересован в футболисте. Голландец забил в дебютном матче в АПЛ (2-й тур), а потом фактически исчез. По сегодняшний день у полузащитника лишь один матч в основе в чемпионате Англии. 39 миллионов сидят на скамейке. Его фамилия стала мемом, а имя – характеристикой.



Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед»)



Контракт до лета 2022 года



Кстати, о мемах. Если Ван де Бек еще иногда выходит на замену, то Лингард окончательно превратился в призрака. Он ни разу не появлялся на поле в этом сезоне АПЛ и лишь 4 раза попадал на скамейку. Всё больше говорят, что футболист может оказаться в «Реале Сосьедад», «Зените», «Шеффилде» или «Порту». Кстати, один гол в АПЛ в 2020 году Лингард всё-таки забил – последний мяч «МЮ» в прошлом чемпионате получился курьезным.

Лингардиньо – главный мем АПЛ. Как это вышло и что сейчас происходит с игроком «МЮ»? Да-да, он всё ещё в Манчестере.

Шкодран Мустафи («Арсенал»)

Контракт до лета 2021 года



Чемпион мира находится в грустном положении. Даже тяжело сказать, какой он по счёту центральный защитник в клубе. Если брать сугубо игровое время в этом сезоне АПЛ, то шестой: 1. Холдинг (1214 минут)



2. Габриэл (1052 минуты)



3. Давид Луис (481 минута)

4. Пабло Мари (270 минут)



5. Колашинац (90 минут)



6. Мустафи (44 минуты)



Николя Пепе («Арсенал»)



Контракт до лета 2024 года



Виллиан не попал в эту статью только потому, что существует Пепе. Полтора года назад он обошелся «Арсеналу» в 79 млн евро (рекордная трата в истории клуба). Футболисту много раз давали шансы, но он бегал на поле сам по себе с абсолютно отрешенным выражением лица. В матче с «Лидсом» боднул соперника и получил красную карточку. Красноречивый факт: Пепе три раза подряд выходил в основе – «Арсенал» не побеждал. Затем три раза игрок не попадал в основу – клуб выиграл все встречи.

Месут Озил («Арсенал»)



Контракт до лета 2021 года



Банально, но без Озила этот топ не мог обойтись. Он продлил контракт еще при Арсене Венгере, а спустя 50 дней тренер объявил об уходе из клуба. Другим тренерам (Эмери и Артете) полузащитник оказался не особо нужен. Зарплата Озила (350 тысяч фунтов в неделю) упоминалась в английских СМИ чаще, чем зарплата любого другого футболиста. Хотя немец и сам этому способствовал в истории с талисманом Гуннерзавром.

Месут Озил предложил «Арсеналу» полное возмещение зарплаты маскота Ганнерзавра

Пишите в комментариях, кто ещё должен был оказаться в этом списке.