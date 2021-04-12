Втащит ли Олич ЦСКА в Лигу чемпионов? До «Спартака» — всего одно очко!

У Рондона четыре гола в пяти матчах, а у Олича – три победы в трёх играх.

Последний раз «Ротор» выигрывал у ЦСКА в серебряном сезоне-1997 (дубль Дениса Зубко). С тех пор у волгоградцев наступила затяжная чёрная полоса в матчах с армейцами. А в этом сезоне у них вообще всё плохо. За пять туров до конца волжане загнали себя практически в безвыходную ситуацию: 14 место с 18 очками. Чтобы не упасть ещё ниже, нужно срочно набирать очки. Но где?! Впереди – «Динамо», «Зенит», «Ахмат», «Сочи» и «Рубин»…

Спаситель Эджуке

Перед матчем игроки ЦСКА вышли на поле в футболках со словами поддержки Хёрдура Магнуссона, выбывшего до конца сезона из-за разрыва ахиллова сухожилия.

С первых минут красно-синие прибрали инициативу к своим рукам и завладели мячом. «Ротор» не стал прижиматься к своим воротам и заблокировал удары Рондона и Эджуке. Прекрасную возможность открыть счёт на 17-й минуте получил Никола Влашич: оказавшись первым на отскоке, он нанёс удар в правый нижний угол, но соотечественник армейца Чондрич сыграл надёжно.

Первый опасный момент у ворот Акинфеева возник только на 30-й минуте матча – Давиташвили принял мяч рядом с вратарской, но замешкался, и Марио Фернандес заблокировал его удар. После этого игра проходила только на половине поля «Ротора». Красно-синие искали свой момент у чужих ворот через подачи и короткие пасы – и нашли! Уже в добавленное к первому тайму время ЦСКА прижал «Ротор» к его воротам, и Эджуке несильным ударом открыл счёт – 1:0. Рикошет помешал Чондричу спасти команду.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на канале «Матч Премьер» в RuTube.

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Четвёртый гол в сезоне Рондона

ЦСКА продолжил контролировать игру во втором тайме, но удары Влашича в первые 15 минут второй половины матча не позволили увеличить разрыв в счёте. Хасанби Биджиев не был доволен командой и освежил фланги двумя заменами. В свою очередь Олич выпустил на поле Тикнизяна и Дзагоева. «Ротор» окончательно развалился на 71-й минуте. Армейцы убежали в контратаку и усилиями Эджуке, Тикнизяна и Рондона забили второй гол – 2:0. Стоит отметить действия венесуэльского форварда, который удачно обработал мяч и обыграл Чондрича.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на канале «Матч Премьер» в RuTube.

Время Рондона в этой игре подошло к концу на 77-й минуте – вместо Саломона вышел Чалов. В этом сезоне Фёдор менее эффективен – всего пять голов в 21 матче, включая хет-трик в ворота «Ростова» в декабре 2020-го. С тех пор Чалов в официальных матчах за красно-синих не забивал. Когда ещё это делать, если не сейчас? Но ближе к голу был не Чалов, а Жигулёв, пробивший в штангу с дуги штрафной площади. У «Ротора» была ещё пара моментов забить, но попасть в створ ворот в этом матче они так и не смогли.

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ЦСКА одержал третью победу подряд с учётом Кубка и сохранил за собой четвёртое место, имея 46 очков, как «Локомотив». Стоит отметить, что на 88-й минуте у красно-синих на поле появился 19-летний Владислав Яковлев, дебютировавший за основу.