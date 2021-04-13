Символическая сборная 25-го тура РПЛ. Версия Вадима Евсеева

С 2021 года символическую сборную по итогам каждого тура РПЛ составляет колумнист «Чемпионата» — экс-футболист сборной России, многократный чемпион страны Вадим Евсеев, который пристально следит за всеми матчами нашего чемпионата.

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Тур прошёл, пора назвать символическую сборную. Отмечу центральный матч — яркое получилось дерби. От него и оттолкнусь.

Символическая сборная 24-го тура РПЛ. Версия Вадима Евсеева Из Грозного больше футболистов, чем из «Спартака» и «Зенита» вместе взятых!

Прежде всего скажу о вратаре.

Вратарь

Маринато Гильерме («Локомотив»)

Гильерме снова сыграл на ноль, который уже сухой матч в сезоне. Сделал ключевое спасение при счете 2:0. Провёл игру выше всяких похвал, а после сказал, что ждёт вызов в сборную. С мотивацией у него всё хорошо.

Защитники

Ведран Чорлука — Пабло (оба — «Локомотив»)

Помимо Гильерме отмечу в «Локо» Чорлуку и Пабло. Мой выбор на позиции центральных защитников в сборной тура. Хорват надёжно и уверенно перехватил все мячи, которые летели верхом. И хорошо начинал атаки. Первый гол начался после того, как он сохранил мяч и отдал пас на левый фланг.

А Пабло поспособствовал второму голу. Пошла верховая передача, численное преимущество было у «Спартака», но он выиграл единоборство, не испугавшись, отдал мяч, и быстрая атака привела к удалению и голу со штрафного.

Мориц Бауэр и Неманья Милетич (оба — «Уфа»)

По крайним защитникам. Отмечу победу «Уфы». Не знаю, связано ли это со сменой тренера или ещё с чем-то, но правый защитник Бауэр и левый — Милетич активно сыграли в атаке. Тренер попросил их действовать выше. В завершающей фазе что Бауэр в нужном месте оказался, закрыл зону, пас отдал, что Милетич, закрыл дальний угол штрафной при третьем голе.

«Уфа» играла с «Ахматом», который в предыдущем туре в Краснодаре забил 5 мячей. А тут оборона уфимцев не позволила гостям забить даже один.

Полузащитники

Максим Мухин («Локомотив»)

Мухин показал в дерби объём, неуступчивость, ничем не уступал более мастеровитым спартаковцам Зобнину и Кралу, игравшим против него в центре поля. Максим продолжает прогрессировать. Успевал подчищать, двигал мяч вперёд. Играл ближе к двум центральным защитникам и не позволял Промесу, Соболеву и Ларссону спокойно принимать мячи.

Оливер Абильгор («Рубин»)

К Мухину поставлю других хавов, сделав акцент на оборону. Левее — Абильгор. «Рубин» сыграл на ноль с «Ростовом», Абильгор — это оплот команды. Как в обороне большой объем делает, так и впереди. Начинает атаки, много единоборств выигрывает.

Горан Чаушич («Арсенал»)

«Арсенал» тоже выиграл, и тоже на ноль. Весь «Арсенал» можно отметить – команда вышла из сложной ситуации в непростой игре на тяжёлом поле. Смогли выиграть, и главное, что все туляки хотели этого. Ну и, естественно, забитый мяч повлиял на выбор. Чаушич очень качественно исполнил.

Нападающие

Павел Погребняк («Урал»)

Грех не отметить Погребняка, который забил хорошие мячи. Правильно открывался после подач с фланга. Павел, с его-то опытом, знает, где качнуть, где мяч окажется. Показателен первый гол: Евгеньев не рассчитал, как держать нападающего, и Погребняк переиграл его. А во втором голе все снова убедились, как Паша хорошо играет на втором этаже.

Сердар Азмун («Зенит»)

Азмун также отметился дублем, и тоже забил головой. Это наш лучший бомбардир – уже 15 голов, лидер среди форвардов. Это о многом говорит.

Фёдор Смолов («Локомотив»)

И, конечно, здесь должен быть Смолов, который ярко проводил последние матчи, забивал, в матче на Кубок дубль сделал и сейчас сильно сыграл. Очень хорошо, что он прибавляет и выполняет установку тренера. В сборной в линии атаки снова будет приличная конкуренция.

Тренер

Марко Николич («Локомотив»)

Посмотрите, «Локомотив» играл в середине недели на Кубок, тогда как у «Спартака» была недельная подготовка. Но этого совершенно не ощущалось! В плане игры «Локомотив» создавал сопернику проблемы, сделав акцент на действия в середине поля. Трио железнодорожников схватывало центральных защитников, в результате чего образовывались дыры на флангах, куда врывались другие игроки. Так было и в первом тайме, и во втором, но тогда уже «Спартак» играл в меньшинстве.

Николич переиграл Тедеско структурно. «Локомотив» знал, что он хочет, знал, что предложит «Спартак», и играл на своих сильных качествах. Если бы «Спартак» забил первым, могло быть иначе. Но кто забивает, тот и выигрывает.