«Локо» грозит «технарь» в дерби со «Спартаком»! Что делал начальник команды в судейской?

Скандалы после матча «Локомотив» – «Спартак» вспыхивают один за другим. К темам спорного судейства и противостояния Гильерме и фанатской трибуны красно-белых добавился ещё один пикантный сюжет – появление начальника команды «Локо» Станислава Сухины в судейской комнате перед матчем с красно-белыми.

Сухина зашёл в судейскую комнату перед матчем «Локомотив» – «Спартак»

То, что сотрудник «Локомотива» был какое-то время в судейской комнате – факт. Это прекрасно видно на видео, выложенном на официальном Youtube-канале «Спартака». (Смотреть с 0:25).

В интервью «РИА Новости» глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов заявил: клуб считает, что главный судья матча нарушил дисциплинарный кодекс арбитра в ситуации с появлением начальника команды красно-зеленых Станислава Сухины в судейской перед игрой.

«Главный судья матча Кирилл Левников и другие официальные лица не предприняли действий, направленных на пресечение появления Станислава Сухины в судейской. Арбитр должен сразу же сообщить делегату о любых инцидентах, произошедших до, во время и по окончании матча, в том числе о случаях оказания прямого или косвенного воздействия на судейскую бригаду.

«Спартак» считает, что случившееся является грубейшим нарушением норм регламента и статей дисциплинарного кодекса арбитра и инспектора РФС со стороны Кирилла Левникова. Клуб просит разобраться в произошедшем и рассмотреть вопрос о квалификации действий главного судьи и применить к нему меры дисциплинарной ответственности», – сказал Фетисов.

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Реакция РФС и Российской Премьер-Лиги

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц отреагировал на инцидент, заявив, что КДК готов рассмотреть его.

«Если появление Сухины в судейской комнате зафиксировано, то, безусловно, это будет рассмотрено. По регламенту, который я ввёл, никто не имеет права ни до, ни во время, ни после игры входить в судейскую комнату. Если это есть хоть на какой-то камере, то это будет иметь оценку. Для рассмотрения эпизода необходимо обращение клуба», — цитирует Хачатурянца «Р-Спорт».

В итоге обращение «Спартака» по данному вопросу комитетом было получено и включено в повестку дня, сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

На появление бывшего рефери Сухины в судейской комнате перед матчем со «Спартаком» отреагировали и в РПЛ.

«Согласно пункту «Г» статьи 7.6 регламента РПЛ, организатор матча должен исключить присутствие в судейской комнате любых лиц за исключением судьи, его помощников, резервного судьи, дополнительных помощников судьи, видеоассистента судьи, помощника видеоассистента судьи, инспектора, делегата и комиссара. Делегату матча от РПЛ информация о нахождении посторонних лиц в судейской со стороны арбитров и официальных лиц не поступала. Видеоматериалы будут переданы в КДК РФС для принятия дисциплинарного решения», — заявил пресс-атташе РПЛ Дмитрий Зеленов «РБ-Спорт».

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Что грозит «Локомотиву»?

Заседание КДК РФС состоится завтра, 13 апреля. Если комитет расценит действия начальника команды «Локомотива» как оказание прямого или косвенного воздействия на официальных лиц матча с целью манипулирования результатом встречи исходя из статей 118 и 119 дисциплинарного регламента РФС, то железнодорожникам присудят техническое поражение, а самого Сухину при самом жёстком наказании могут пожизненно отстранить от любой деятельности, связанной с футболом.

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Кроме того, красно-белые подали обращение в ЭСК РФС по поводу судейства встречи, и оно тоже будет рассмотрено. По мнению клуба, на 44-й минуте Александр Сильянов ударил Квинси Промеса по ноге в штрафной площади «Локомотива». Также «Спартак» считает, что судья должен был назначить в ворота «Локо» пенальти на 57-й и 87-й минутах за игру рукой сначала Пабло, а затем Сильянова.