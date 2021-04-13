Сотрудник «Спартака» тоже заходил в судейскую! Накажут ли красно-белых?

Есть отличия от истории с Сухиной. В «Спартаке» уже заявили, что их представитель не нарушал регламент.

Обсуждение скандала, связанного с заходящим в судейскую комнату начальником «Локомотива» Станиславом Сухиной, временно отложили. Просто КДК перенёс рассмотрение этого дела на пятницу, пока сам Сухина не вернётся из командировки. Но история почти сразу получила новое продолжение: В «твиттере» коллег из Sport24 появилось видео, на котором человек, похожий на начальника «Спартака» Василия Козловцева, так же, как и Сухина, заходит в судейскую на стадионе «Локомотива».

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Зачем начальник «Спартака» пошёл в судейскую?

«Чемпионат» связался с Антоном Фетисовым – директором красно-белых по связям с общественностью. И в клубе отрицать факт нахождения Козловцева в судейской не стали:



«Увидев выложенное видео я только что связался с Козловцевым, – заявил Фетисов, – он действительно заходил в судейскую после окончания матча с «Локомотивом» для передачи кода подтверждения протокола. Но меня удивляет опубликованная в СМИ незакавыченная информация, из чего я делаю вывод, что это не позиция «Локомотива», а додумки журналистов.



Но про железнодорожников в «Спартаке» не забыли, заочно обратившись к сопернику: «Хорошо бы, если «Локомотив» предоставил на КДК полную съёмку с камер видеонаблюдений до начала матча и вплоть до конца игры и отъезда команд со стадиона, чтобы мы могли посмотреть, сколько раз Станислав Сухина заходил в судейскую», – заявили в клубе.

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«Спартаку» тоже грозит техническое поражение?

После появление новости о нахождении в судейской Станислава Сухины стало известно, что в крайнем случае «Локомотиву» грозит техническое поражение. Грозит ли оно «Спартаку»? Теоретически – да. Но для этого надо доказать, что Козловцев не только появился в судейской, но и повлиял на результат матча:

«Статья 118 Дисциплинарного регламента РФС запрещает любому лицу оказывать прямое или косвенное воздействие на игроков, официальных лиц клуба и матча, – заявила «Чемпионату» руководитель спортивной практики «Clever Consult» Анна Анцелиович. – Безусловно, присутствие посторонних людей в судейской комнате — это грубое нарушение регламента РПЛ, который предусматривает, что организатор матча должен исключить присутствие в судейской комнате каких-либо лиц, помимо судейской команды. Если действительно будет доказана попытка начальника «Спартака» Василия Козловцева оказать воздействие на судей, то это неизбежно повлечёт санкцию. Для лица, оказывавшего воздействие, это дисквалификация на несколько лет и штраф, а для команды – техническое поражение. Однако само присутствие в комнате и оказание воздействия — это немного разные вещи, поэтому тут многое зависит от того, какие доказательства, помимо нахождения в судейской комнате, будут представлены КДК.

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В чём разница между нарушениями «Спартака» и «Локомотива»?

Если болельщики «Спартака» (пусть и не все) требовали наказать «Локомотив» и Сухину, то логично, что и те в ответ будут требовать наказания для красно-белых. Ситуации, безусловно, похожи. Но в чём разница? Во-первых, «Спартак» практически сразу признал нахождение своего сотрудника в судейской. Красно-зелёные по-прежнему не выступали с официальным заявлением относительно нахождения представителя своего клуба в судейской. Во-вторых, в «Спартаке» ещё и объяснили поход Козловцева в судейскую необходимостью передачи кода подтверждения протоколов. Является ли это нарушением? «Нет, не нарушение, для подтверждения протокола он должен с ним ознакомиться и сообщить код, который фактически является подтверждением согласия с протоколом. Сообщить любым способом: по телефону, смс или лично», – заявил Фетисов «Чемпионату».

Разбираться в происходящем предстоит КДК, и на данный момент видеозапись с заходящим в судейскую сотрудника «Спартака» в РФС не поступала. Но в том, что этот эпизод тоже будет рассмотрен, можно не сомневаться. И для этого представителям РФС придётся разобраться с главными вопросами: зачем оба сотрудника клубов заходили к судьям и сколько раз они это делали?