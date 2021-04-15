В России и до 40 забивать можно. Погребняку рано на покой

Павел Погребняк ярко проявил себя в двух последних матчах – забил победный гол в ворота «Арсенала» и оформил дубль в игре с «Динамо». Последний раз четыре и более голов воспитанник «Спартака» забивал в сезоне-2014/15, выступая за «Рединг». Но Павел – не единственный нестареющий ветеран в нашем футболе. В профессиональных лигах страны есть ещё несколько бомбардиров-долгожителей.

Александр Алхазов, 36 лет, нападающий, «Олимп-Долгопрудный» (ПФЛ)

Статистика: 15 матчей, 7 голов.

Этот сезон – самый результативный за последние пять лет в карьере Алхазова. Старт чемпионата у 36-летнего нападающего не задался: получал мало игрового времени и забил лишь один гол в семи матчах. Затем ситуация изменилась: он стал выходить в стартовом составе и в семи турах первенства забил шесть мячей. Но в последнее время Алхазов вновь выпал из обоймы: в двух матчах оказался вне заявки, вышел всего на семь минут против «Родины», а игру с владимирским «Торпедо» провёл на скамейке запасных.

Кристиан Нобоа, 36 лет, полузащитник, «Сочи»

Статистика: 20 матчей, 8 голов.

Кристиан Нобоа Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Кристиан блестяще начал сезон, настреляв семь голов в первых девяти матчах РПЛ. Позже эквадорец получил разрыв мышцы бедра, после которого его результативность снизилась. Тем не менее этот сезон уже стал одним из самых успешных в карьере полузащитника с точки зрения личной статистики. Восемь голов Нобоа забивал лишь в сезоне-2010.

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Роман Павлюченко, 39 лет, нападающий, «Знамя» (ПФЛ)

Статистика: 14 матчей, 8 голов.



Экс-форвард «Спартака» успевает не только рассказывать «Чемпионату» классные истории из игровой молодости, но и помогать команде «Знамя» во второй лиге. У бронзового призёра Евро-2008 твсего один мяч забит с пенальти, а остальные – с игры.

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Эльдар Низамутдинов, 39 лет, нападающий, «Шинник» (ФНЛ)

Статистика: 29 матчей, 9 голов.



Низамутдинов, когда-то мелькнувший в «Спартаке», до сих пор бегает за ярославскую команду. 39-летний нападающий является лучшим бомбардиром в составе «Шинника», но только клубу это особо не помогает – последнее место с 19 очками. Ярославцы не побеждали в родных стенах с 1 ноября 2020 года. Что касается Низамутдинова, то в свои 39 лет он держит планку и второй год кладёт минимум девять мячей. В мае капитану «Шинника» стукнет 40, и заканчивать он, кажется, не собирается.

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Игорь Лебеденко, 37 лет, нападающий, «Торпедо» (ФНЛ)

Статистика: 30 матчей, 10 голов.

Во второй раз за последние три сезона в ФНЛ Лебеденко забивает 10 голов и всего на один мяч отстаёт от партнёра по команде Амура Калмыкова (11 голов). Статистику 37-летнего нападающего дополняют пять голевых передач. На подходе у Лебеденко 150-й матч в футболке «Торпедо», за которое он уже наколотил 34 гола. Вот один из мячей форварда в этом сезоне.

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Александр Кутьин, 35 лет, нападающий, «Металлург» Липецк (ПФЛ)

Статистика: 16 матчей, 11 голов.

Кутьин отстаёт на три мяча от лучшего бомбардира ПФЛ – группы 3 (Центр). В этом сезоне у Александра три дубля. Больше 10 голов за сезон Кутьин забивал только в сезоне-2013/2014, играя за тульский «Арсенал» в ФНЛ (19 мячей). Сейчас липецкий «Металлург» располагается на третьем месте и отстаёт на одно очко от лидера — «Сатурна».

Бонус: Павел Погребняк, 37 лет, нападающий, «Урал»

Статистика: 13 матчей, 4 гола.

Павел Погребняк Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Погребняк в последнее время радует болельщиков «Урала» голами. Павел огорчал в этом сезоне свои бывшие команды («Спартак», «Динамо») и теперь будет делать всё возможное, чтобы помочь клубу не опуститься в зону стыковых матчей. Летом у 37-летнего нападающего заканчивается контракт, и не стоит исключать, что Погребняк ещё попылит в РПЛ. Форвард «Урала» рассказал «Чемпионату», почему решил продолжать карьеру.

«Может, коронавирус мне и помог. Когда лежал в больнице, признаюсь, испугался, что так нелепо может закончиться моя карьера. Идя на поправку, принял немало усилий, чтобы преодолеть стереотипы о том, что эту болезнь нельзя победить. Был одним из первых российских футболистов, который заразился этим вирусом.

«Секрета у меня никакого нет. Я мотивирован так же, как и раньше. Футбол — это моя жизнь, играю с таким же азартом. А азарт возраста не имеет», — сказал Погребняк.

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