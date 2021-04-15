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Комличенко перестал забивать с игры и сел в запас «Динамо». Что происходит с нападающим сборной России

Комличенко перестал забивать с игры
Михаил Гончаров
Кажется, Комличенко нужно уходить из «Динамо». Карьера форварда сборной России угасает
Когда-то Николая считали вторым нападающим в стране после Дзюбы, а сейчас он проигрывает конкуренцию Тюкавину и Грулёву. Почему?
Футбол / РПЛ 0
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Полтора года назад Комличенко был одним из самых желанных форвардов на российском рынке. К нему, второй сезон подряд разрывавшему чешскую лигу, приценивались все без исключения топ-клубы РПЛ. Когда Николай подписал контракт «Динамо» и ударно провёл зимнюю предсезонку, бело-голубым завидовали: выглядел фактурный нападающий действительно мощно.

В какой-то момент его котировали куда выше Соболева, причём такие расклады наблюдались даже в сборной России: для Черчесова Комличенко стал нападающим номер два после Дзюбы. Сейчас же Николай от национальной команды далеко-далеко. 2020-й год сложился для него скверно, точно так же стартовал и 2021. В «Динамо» некогда грозный бомбардир сегодня в лучшем случае третья опция в атаке после Грулёва и Тюкавина.

И пока нет предпосылок к изменению ситуации.

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Причина №1. Специфичные функции при выходе на поле и слишком мало моментов

Первая проблема, которая прослеживается в футболе сегодняшнего Комличенко – его очень расплывчатая роль. Как правило, Шварц выпускает Николая в заключительных отрезках либо для попытки спасения матча, либо, наоборот, для успокоения игры при проигрышном счёте. А если Комличенко выходит ещё и в паре с Игбуном (частая история), футбол вообще упрощается до предела.

25-летний нападающий умеет неплохо бороться, даёт хороший объём – в среднем по сезону у него 28,65 дуэлей за 90 минут при успешности 38,5%; из них — 11,7 вверху с успешностью в 45,5%. То есть чуть меньше чем в половине случаев он добирается до верхового мяча первым. Но при этом Комличенко не является типичным таргетменом, в той же «Младе Болеслав» его в этой роли не использовали. Комличенко не умеет сохранять сложные мячи так, как это делает Дзюба, а его скидки в касание слишком нестабильны.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

При борьбе в оттяжке Комличенко часто опускается слишком глубоко, зоны впереди заполняет либо другой нападающий, либо кто-то из фланговых. И фактически Николай всё время играет вдали от ворот. Например, в трёх последних матчах РПЛ против «Уфы», «Краснодара» и «Спартака» за суммарные 82 минуты Николай ни разу не коснулся мяча в штрафной. А всего по сезону при Шварце у него 2,27 касания в штрафной за игру. Это худший показатель в составе: у Игбуна – 2,33, у Тюкавина – 5,29, у Грулёва – 3,35. У лидеров РПЛ – от 5,8 и выше.

У Комличенко сильно упало количество моментов. Показатель xG/90 ещё выглядит приличным за счёт пенальти (0,34 за 90 минут, хотя это всё равно сильно ниже нормы для него), а по NPxG (ожидаемые голы без учета ударов с 11-метровой отметки) у Комличенко полный провал, он набрал моментов всего на полтора гола. Речь идёт о форварде, который в Чехии набивал почти единицу xG за игру (например, в сезоне-2018/2019 – 29 голов при 27,1 xG).

Комличенко совершает мало правильных открываний в нужные зоны, почти не бежит за спины, плохо улучшает позицию для удара в скоплении. Всё, что он сегодня делает в «Динамо» — это борьба, борьба и ещё раз борьба. Которая, впрочем, обесценивается при дальнейших решениях.

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Причина №2. Пропавшая уверенность – редкие хорошие шансы не реализуются

Психология – важнейший фактор для любого нападающего. Если нет голов, то очень часто начинается внутренняя накрутка и самоистязание. Ворота вдруг становятся маленькими, вратари большими, а зоны для открываний резко исчезают. Исходя из того, что мы сейчас видим, примерно то же самое происходит и с Комличенко. И даже редкие хорошие моменты, которые он получает, упорно не реализуются.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

С «Крыльями» в Кубке был удар головой с близкого расстояния после подачи со штрафного. С «Ахматом» — два нереализованных момента и плохое решение в быстрой атаке «3 в 2». В каждом матче встречаются эпизоды, когда вроде бы можно агрессивно вбегать в зону, но Комличенко остаётся на месте и просит мяч в ноги.

В Чехии результативность Комличенко была выдающейся – там команда использовала его сильные стороны (и главная среди них – вовсе не габариты и борьба), он набивал статистику. Сейчас конкретика опустилась до минимальной отметки. И пока Николай не понимает, как решать проблему. Шварц, видимо, тоже.

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Причина №3. В «Динамо» прослеживается ставка на молодёжь, выиграть конкуренцию у Тюкавина и Грулёва будет сложно

Мы все в восторге от задорной игры талантливой молодёжи. Особенно выделяется Захарян, но и мимо Тюкавина тоже пройти нельзя. Форвард 2002 года рождения считается одним из сильнейших в стране по своему возрасту, он выдал мощный старт в РПЛ и показал уйму классных качеств: открывания, первое касание, умение ставить спину и разворачиваться в условиях борьбы. Плюс есть полезный Грулёв, который не хуже Комличенко выполняет работу в оттяжке и борьбу, а с точки зрения решений в подыгрыше выглядит даже предпочительнее.

Ставка на этих двух нападающих приносит результат – «Динамо» играет в весёлый и результативный футбол, пусть даже и прослеживается понятная нестабильность. Болельщики довольны, команда держится наверху, трансферная стоимость молодых игроков растёт. И на сегодня всё идёт к тому, что выбранный курс сохранится. Слишком уж он соблазнителен. А кто в такой ситуации откажется от Тюкавина и будет возиться с проблемным, уже 25-летним и переставшим забивать Комличенко?

Безусловно, всё может в любой момент поменяться. Но нападающий и так фактически потерял целый год – ещё один может уже не затормозить карьеру, а сломать её. Ближайшее лето станет моментом для дальнейшего выбора. Очень хочется, чтобы некогда самый забивной российский нападающий принял правильное решение.

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