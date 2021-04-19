Символическая сборная 26-го тура РПЛ. Версия Вадима Евсеева

С 2021 года символическую сборную по итогам каждого тура РПЛ составляет колумнист «Чемпионата», экс-футболист сборной России, многократный чемпион страны Вадим Евсеев, который пристально следит за всеми матчами нашего чемпионата.

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Прежде чем назвать сборную тура, спрошу: ну и где 6 очков «Спартака» в матчах с «Уфой»? Вспомните начало сезона — все только и делали, что говорили про «фарм-клуб». Лишь одно очко из шести. Одно!

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Вратарь

Юрий Дюпин («Рубин»)

В этом туре было много хороших игр — есть из кого выбрать. И труднее всего было определиться с вратарём. ЦСКА проиграл, но Акинфеев много раз выручал. Отыграл замечательно. И всё же в сборную определю Дюпина — он не первый раз в конце игры помогает своей команде набрать очки. Пенальти был не самым очевидным, но это уже неважно, ведь Дюпин его отразил. При равной игре «Рубин» мог и не победить, если бы не вратарь.

Защитники

Кирилл Заика и Данила Прохин (оба — «Сочи»)

Заика много обострял, активно провёл весь матч. Поставлю рядом с ним его партнёра по «Сочи» Прохина. Игрок ещё молодой, пришёл зимой из «Зенита», но прогрессирует — он не дал себя проявить атаке ЦСКА и, в частности, такому классному форварду, как Рондон.

Боян Йокич («Уфа»)

Также отмечу надёжность Йокича, который не так часто играет в центре обороны, хотя позиция ему знакома. Он не позволил «Спартаку» организовать у своей штрафной ничего опасного, выиграл много единоборств. Успешный матч для Бояна.

Сергей Петров («Краснодар»)

Слева поставлю Петрова. Сергей провёл первую игру после большой паузы. Пока ему хватало сил, «Краснодар» играл уверенно. После его замены и произошли невынужденные ошибки. Было 2:0, а стало 2:2.

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Полузащитники

Владислав Камилов и Филип Мрзляк (оба — «Уфа»)

Из игроков середины поля отмечу, прежде всего, Камилова. Влад сыграл активно, провёл плодотворный матч. Он не только забил два мяча, но и в принципе был активен, неуступчив. Заодно отмечу Мрзляка — у них с Камиловым интересная связка.

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Артур Юсупов («Сочи»)

Юсупов по ходу сезона стал настоящим лидером «Сочи». Если ещё недавно, говоря о полузащите клуба, в первую очередь вспоминали Нобоа, то сейчас Юсупов не менее заметен. Позиция у него новая, ближе к атаке. Артур много где способен сыграть, но ближе к чужим воротам ему интереснее. Забивает, участвует в голевых атаках и в целом выглядит достойно.

Нападающие

Владимир Ильин («Ахмат»)

Слева в атаку поставлю Ильина. Он тоже не на своей позиции сыграл, но забил и поучаствовал во множестве опасных атак. Забил команде, которая много очков набрала в последних матчах. Да, у «Химок» есть проблемы (не играл Глушаков), но команда держит свой уровень и переиграть её сложно.

Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)

Справа — Жемалетдинов, который весной играет как настоящий лидер «Локомотива». Не просто так же в марте он стал основным игроком сборной. Рифат держит высокую планку и не опускается ниже своего уровня. Может, это связано с тем, что летом у него заканчивается контракт.

Алексей Ионов («Краснодар»)

Стоит также отметить Ионова, который сыграл активно, провёл матч на спринтах, рывках. Гончаренко был знаком с ним по работе в «Кубани», знает его возможности. Ну а второй гол Ионова «Зениту» — просто шедевр.

Тренеры

Владимир Федотов («Сочи»), Алексей Стукалов («Уфа»)

До матча «Спартак» — «Уфа» хотел назвать Федотова, который вместе с «Сочи» обыграл по всем статьям ЦСКА. Все говорят, что иностранные тренеры — лучшие в РПЛ. Так вот Федотов обыграл Николича, Шварца, Тедеско, а теперь и Олича. Всех четверых! Но в этом туре надо двух тренеров ставить в символическую сборную.

«Уфа» на выезде обыграла «Спартак». Вторую игру подряд после дебюта выиграть 3:0 — это дорогого стоит. Не припомню подобного, так что ещё и Стукалов.

И я бы добавил ещё одну позицию в символическую сборную тура. Никогда такого не было, но сейчас хочу отметить генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова.