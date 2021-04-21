«Спасибо, Суперлига, что развлекла нас между РПЛ и Кубком». Революция в футболе отменяется

Суперлига разваливается, клубы выходят из турнира, сторонники привычного уклада в современном футболе ликуют. Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд подал в отставку с поста председателя правления клуба, компания FSG хочет продать «Ливерпуль» после краха проекта, а «Реалу» могут запретить участие в еврокубках, пока Флорентино Перес не уйдёт в отставку. Интернет традиционно отозвался на новость дня калейдоскопом мемов, местами достаточно забавных. Оцените сами.
Суперлига просуществовала меньше, чем ГКЧП.
Опыт помог предсказать крах нового турнира Леониду Арнольдовичу.
Перископ всех пережил!
И вонючкой, кажется, будет «Реал».
У Флорентино Переса новая головная боль.
Александер Чеферин всех переиграл.
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Многим должно быть знакомо.
Спартаковские болельщики помнят всё.
Все президенты топ-клубов Европы копируют стиль Федуна.
Суперлига, которую мы заслужили!
И заменила отсутствие Лиги чемпионов на этой неделе.
Турнир длиною в два дня.
Недолго Перес танцевал.
Историческое фото.
«Это фото. Начало конца участия «Челси» в Европейской Суперлиге. Культовое».
«Хемингуэй однажды сказал, что историю можно рассказать в 6 словах.
«Продаётся: трофей Суперлиги, ни разу не выигранный».
«Эд Вудворд уходит в отставку, и Глейзеры собираются продать «Манчестер Юнайтед».
Я люблю эту игру».
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