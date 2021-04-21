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Вчера бурно обсуждали старт турнира для избранных – сегодня обсуждают финиш.

«Спасибо, Суперлига, что развлекла нас между РПЛ и Кубком». Революция в футболе отменяется

Суперлига разваливается, клубы выходят из турнира, сторонники привычного уклада в современном футболе ликуют. Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд подал в отставку с поста председателя правления клуба, компания FSG хочет продать «Ливерпуль» после краха проекта, а «Реалу» могут запретить участие в еврокубках, пока Флорентино Перес не уйдёт в отставку. Интернет традиционно отозвался на новость дня калейдоскопом мемов, местами достаточно забавных. Оцените сами.

Суперлига просуществовала меньше, чем ГКЧП.

Опыт помог предсказать крах нового турнира Леониду Арнольдовичу.

Перископ всех пережил!

И вонючкой, кажется, будет «Реал».

У Флорентино Переса новая головная боль.

Александер Чеферин всех переиграл.

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Многим должно быть знакомо.

Спартаковские болельщики помнят всё.

Все президенты топ-клубов Европы копируют стиль Федуна.

Суперлига, которую мы заслужили!

И заменила отсутствие Лиги чемпионов на этой неделе.

Турнир длиною в два дня.

Недолго Перес танцевал.

Историческое фото.

«Это фото. Начало конца участия «Челси» в Европейской Суперлиге. Культовое».

«Хемингуэй однажды сказал, что историю можно рассказать в 6 словах.

«Продаётся: трофей Суперлиги, ни разу не выигранный».

«Эд Вудворд уходит в отставку, и Глейзеры собираются продать «Манчестер Юнайтед».

Я люблю эту игру».

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