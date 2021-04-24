«Ливерпуль» дважды за неделю упустил победу на последних минутах. Это не совпадение

«Ливерпуль» за пять дней дважды встретился с командами из нижней половины турнирной таблицы и с обеими сыграл вничью. Но между этими матчами намного больше общего, чем итоговая ничья и одинаковый счёт 1:1.

19 апреля, «Ливерпуль» в гостях у «Лидса». В первом тайме гости играли лучше. Юрген Клопп придумал интересный способ играть на персональном прессинге Марсело Бьельсы: центральные защитники тащат мяч вперёд, специально выманивая на себя соперников, Фирмино или Жота стягиваются в полузащиту, а Александер-Арнольд в то же время поднимается в линию нападения. Это поставило «Лидс» в сложное положение: игрокам приходится ломать линию и оказываться в непривычных зонах.



Итог: в первом тайме «Ливерпуль» создаёт несколько опасных моментов и может убить интригу. Но гостям не хватает реализации. Кстати, гол «Ливерпуль» забивает именно по той схеме, которую использовал, чтобы взламывать соперника. Кабак протащил мяч, Жота ушёл в полузащиту, Трент поднялся в линию атаки.

По игре гостей до перерыва казалось, что «Лидсу» не избежать разгрома, но во втором тайме всё изменилось. «Ливерпуль» отдал мяч и ушёл в оборону. Владение после перерыва — 72% на 28% в пользу «Лидса». Хозяева превзошли команду Клоппа во всех важных компонентах: чаще били из пределов штрафной, единственные создавали явные голевые моменты (4:0 по Big Chance по статистике Opta). «Ливерпуль» пропустил на 87-й минуте, но мог и раньше. Спасал Алисон, промахивались Бэмфорд и Кошта.



24 апреля, матч с «Ньюкаслом». Клопп снова придумал решение под соперника. Стив Брюс презирает новомодные штуки вроде прессинга, поэтому «Ньюкасл» ставит старый добрый автобус перед штрафной. Чтобы вскрыть этот автобус, Клопп поменял расстановку. 4-2-3-1 — это не только на одного игрока в атаке больше, но и Алькантара в привычной роли одного из двух опорников в связке.



Решение сработало: в первом тайме «Ливерпуль» уничтожал соперника. Салах забил в дебюте, но один только Мане мог забить ещё пару голов. А ещё было попадание в руку Кларка, и понять, каким образом это не пенальти, довольно трудно. Плюс Жота упустил отличный шанс, как кажется, просто поспешив, — у него были и другие варианты, кроме неподготовленного удара.

Итог первого тайма: 12:1 по ударам, но всего один гол преимущества. А во втором тайме «Ливерпуль» снова сам отпустил соперника. Косвенный, но убедительный признак в контексте стиля игры Клоппа — количество оборонительных действий на чужой половине поля. В первом тайме их было 20, во втором — 10. Правда, на этот раз команда не отдала сопернику мяч — но отдать его «Ньюкаслу» в принципе невыполнимая задача. Достаточно и того, что «Ньюкасл» зацепился за мяч в концовке. Отдать инициативу на последних минутах и защищать минимальный счёт — это нетипично для «Ливерпуля» в матче с аутсайдером. Но именно это и случилось, и команда снова была наказана.

Сначала забил Уилсон, но нынешние правила трактуют как нарушение любое касание мяча в атаке — в том числе прижатой к корпусу рукой, поэтому гол был отменён. Но «Ньюкасл» продолжил давить и сравнял счёт на 95-й минуте.



На этот раз радикального отката во втором тайме не случилось: «Ливерпуль» всё равно больше соперника владел мячом, больше бил и имел моменты в том числе после перерыва. Но тренд повторился. Уровень доминирования по втором тайме упал. И обратите внимание на отменённый гол: Уилсон просто на скорости убежал от всей защиты, а когда Алисон справился с первым ударом, он же успел первым на добивание.

Всё это напоминает усталость. В обоих матчах «Ливерпуль» в первом тайме создавал достаточно, чтобы превратить второй тайм в формальность. Но, не преуспев, не мог поддерживать давление после перерыва.



После матча с «Ньюкаслом» Клопп сказал, что команда сделала недостаточно: «Это похоже на поражение. Я не увидел, чтобы мы заслуживали играть в Лиге чемпионов». К Клоппу тоже есть вопросы: например, непонятно, зачем было снимать Тиаго во втором тайме. Этот игрок создан для того, чтобы держать игру под контролем. Как раз с выходом Джонса вместо него «Ньюкасл» и сумел забрать мяч. Но это решение, пусть и странное, — точно не ключевое в двух потерях очков. Тем более что стартовый план Клоппа в обеих играх был очень качественным и обеспечивал команде преимущество.



Можно понять разочарование Клоппа: его игроки за 180 минут не реализовали массу явных моментов. Но и плохая форма игроков появилась не из-за некомпетентности физиотерапевтов.



Семь игроков «Ливерпуля» провели больше 3000 минут во всех турниров. У Фабиньо — 2990. Для сравнения, у «Челси» и «Лестера», также ведущих борьбу за место в Лиге чемпионов, таких по трое. У открытия сезона, «Вест Хэма» — двое. Проблема не только в том, что игроки Клоппа провели на поле больше, чем другие, но и в том, что речь о ключевых игроках. Это Робертсон, Салах, Вейналдум, Александер-Арнольд, Мане, Алисон и Фирмино. Робертсон вообще сыграл уже больше 3800 минут, хотя впереди ещё пять туров. Команда не просто устала — она играет на фоне усталости уже не первый месяц.

Критиковать Клоппа — глупо. Он столкнулся с нерешаемой проблемой Мы привыкли восхищаться трансферной политикой «Ливерпуля». Но сейчас всё ужасно.

«Ливерпулю» не хватило глубины состава. Свою роль в этом сыграли и травмы, и абсурдный календарь. Кстати, при всём эгоизме клубов, основавших Суперлигу, они точно правы в одном: в УЕФА не думают об игроках. Из сезона в сезон матчей становится всё больше. При этом уже второй сезон подряд проходит в условиях пандемии, из-за которой сроки сезона сократились, а предсезонка была неполной. А закончится сезон чемпионатом Европы. Конечно, болельщикам хочется видеть лучших футболистов как можно чаще, но пример «Ливерпуля» показывает, что когда ресурс исчерпан, даже звёзды вряд ли принесут кому-то большую радость.

У Клоппа нет очевидного выхода из ситуации. Его подготовка к матчам на высоком уровне, он делает всё, что может, чтобы упростить игрокам жизнь. Иногда ему просто не везёт — перед матчем с «Ньюкаслом» микротравму получил Уильямс, пришлось снова выпускать Фабиньо в защиту. Небольшое преимущество «Ливерпуля» в том, что «Челси» играет в полуфинале Лиги чемпионов, то есть проведёт как минимум на два матча больше. Но у других команд, которые борются за четвёртое место, проще: «Тоттенхэму» и «Лестеру» нужно провести по одному дополнительному матчу в финале, а «Вест Хэм» и «Эвертон» участвуют исключительно в АПЛ. «Ливерпулю» остаётся делать то же самое и рассчитывать, что его нападающим больше повезёт в первом тайме, а нападающим соперника меньше повезёт во втором. Так себе расчёт, но другого не видно.