«Монако» Головина бьётся за титул во Франции. Все расклады в борьбе за золото в Лиге 1

Сезон-2020/2021 близится к завершению. Где-то будущий чемпион уже практически известен: в Италии к скудетто ближе всех «Интер», в АПЛ уверенно лидирует «Манчестер Сити». Из топ-лиг Европы интрига осталась, по сути, только в Испании и Франции.



Наибольший интерес для России представляет Лига 1, а точнее — «Монако» с Головиным в составе. Монегаски впервые за несколько лет претендуют на чемпионство, а российский полузащитник близок к индивидуальной награде. Изучаем расклады в борьбе за командные и личные трофеи.

«Монако» отстаёт от лидирующего «Лилля» на два очка. Между ними — «ПСЖ»

На протяжении практически всего сезона лидирует «Лилль». Представитель одноимённого города, в отличие от главных конкурентов, почти не проигрывал — всего три поражения (у «ПСЖ» и «Монако» — 8 и 7 соответственно).



«Лилль» едва не уступил первую строчку «ПСЖ» в прошлом туре. По ходу матча с «Лионом» «доги» проигрывали со счётом 0:2, но смогли переломить ход встречи и даже вырвать победу. Дублем отметился турецкий форвард Бурак Йылмаз. «Монако» и «ПСЖ» также выиграли свои матчи, что накалило борьбу за чемпионство до предела.



За четыре тура до конца положение лидеров выглядит так:

1 место — «Лилль» (73 очка);

2 место — «ПСЖ» (72 очка);

3 место — «Монако» (71 очко);

4 место — «Лион» (67 очков).



Пожалуй, самый сложный календарь на финише — у «Монако». Ему предстоят домашние матчи с «Лионом» и «Ренном», который занимает 7-е место. Также монегасков ждёт непростой выезд к крепкому «Лансу» (5-е место). Не должно возникнуть проблем разве что с «Реймсом» (11-е место). Но это лишь на первый взгляд — в первом круге их матч завершился боевой ничьёй — 2:2. Также «Реймс» отнимал по ходу сезона очки у «Марселя», «Лиона» и «Ренна».

«Лиллю» предстоят матчи с «Ниццей», «Лансом», «Сент-Этьеном» и «Анже». Чуть легче, чем у «Монако», но тоже без заведомо проходных игр. Схожий календарь у «ПСЖ» — «Ланс», «Ренн», «Реймс» и «Брест». Каждый соперник решает свои задачи, так что легко никому не будет. «Монако» — так уж точно.

В случае равенства очков чемпион Франции определится по дополнительным показателям. Первый из них — общая разница мячей. На данный момент здесь с большим отрывом лидирует «ПСЖ» (+51). Куда скромнее цифры у «Лилля» и «Монако» — +35 и +33 соответственно.



Второй доппоказатель — количество забитых мячей. У «ПСЖ» 77 голов, у «Монако» — на шесть меньше. А вот лидирующий «Лилль» забил не так много, как его прямые конкуренты в борьбе за чемпионство — 57 мячей.



При этом статистика личных встреч учитывается лишь после двух вышеуказанных параметров. Здесь лучше ситуация у «Лилля», в то время как «ПСЖ» сыграл хуже всех из тройки лидеров.



Статистика личных встреч «Лилля», «ПСЖ» и «Монако» между собой:



«Лилль» vs «ПСЖ» — 0:0, 1:0

«Лилль» vs «Монако» — 2:1, 0:0

«ПСЖ» vs «Монако» — 2:3, 0:2



«Лилль» ближе к чемпионству по очкам, но если их количество с «ПСЖ» в окажется равным, то титул уйдёт к парижанам — из-за разницы голов. «Монако» имеет меньше всех шансов на золото: у него самый сложный календарь и не лучшая статистика мячей по сравнению с «ПСЖ».

Головин имеет шансы на трофей. Он может стать лучшим ассистентом Лиги 1

Александр Головин периодически подвергается критике со стороны французской публики. Несмотря на это, российский хавбек проводит текущий сезон довольно уверенно: его признали лучшим игроком «Монако» в феврале и неоднократно включали в символическую сборную тура в чемпионате Франции. На счету Головина 18 матчей (10 — в старте). При этом Александр забил 4 мяча и 8 раз ассистировал партнёрам по команде.

«Головин — это грустно». Россиянин выдал достойный матч, а французы всё равно недовольны Полузащитник сборной России помог «Монако» приблизиться к золоту Лиги 1.

По количеству голевых передач Головин занимает третье место в списке лучших ассистентов Лиги 1. Лидирует в рейтинге атакующий хавбек «ПСЖ» Анхель Ди Мария — 10 голевых пасов. По 9 результативных передач у Мемфиса Депая («Лион»), Анди Делора («Монпелье»), Димитри Пайета («Марсель») и Жонатана Бамба («Лилль»).



В теории Головину может хватить и трёх результативных пасов в оставшихся четырёх матчах для завоевания индивидуальной награды (при условии, что конкуренты не улучшат свои показатели). Задача сложная, но вполне выполнимая. Достичь командного триумфа будет сложнее. Букмекеры не верят букмекеры в монегасков — на их победу в чемпионате дают коэффициент 13.0. Фаворитом считают «ПСЖ» (1.6), успех «Лилля» оценивают в 2.75.