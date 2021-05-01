Российский форвард выстрелил в Европе. Онугха вышел на замену и оформил хет-трик

Ещё недавно играл в «Тамбове» и был не нужен «Краснодару».

Не так часто российские футболисты уезжают в Европу. Одним из тех, кто решился попробовать свои силы за рубежом, стал форвард «Краснодара» Герман Онугха. Он выбрал Данию, хотя был к нему интерес и в Германии. А вчера Герман оформил хет-трик в матче за «Вайле».

В РПЛ появился новый интересный форвард. Онугха забил «Спартаку» и готов к новым подвигам Возможно, уже зимой его заберут в клуб статусом выше.

Как Герман оформил хет-трик

Онугха вышел на замену на 51-й минуте. К моменту его появления на поле счёт был 2:0 в пользу соперника. Практически сразу после этого «Хорсенс» забил третий мяч. Но именно Герман смог переломить ход встречи.

Сначала он оказался первым на добивании после подачи с углового и один мяч отыграл. На 84-й минуте россиянин забил мяч ударом головой. Получилось эффектно и, что самое главное, эффективно. А за минуту до конца основного времени Онугха сравнял счёт! Он замкнул передачу партнёра после красивой комбинации.

Права на видео принадлежат Dansk Boldspil-Union. Посмотреть видео можно на официальном канале клуба «Хорсенс» в YouTube.

Эта ничья помогла «Вайле» закрепиться на четвёртой строчке в чемпионате Дании. До лидирующего «Ольборга» — шесть очков.

Реакция СМИ и соцсетей

Хет-трик Германа отметили в датской прессе. Издание Tipsbladet назвало Онугху «Суперзапасным». Fyens дал российскому форварду самую большую оценку по итогам матча — 9 из 10. «Герман Онугха сыграл решающую роль. Он забил все три мяча своей команды и помог «Вайле» уйти от поражения», — говорится в сообщении.

В соцсетях также хвалят россиянина.

«До вчерашнего дня Онугха не оправдывал ожиданий. Но ему просто нужно было побольше времени на адаптацию. Всё-таки новая страна, новая культура, новая команда».

«Герман Онугха оформил хет-трик за полчаса после выхода на замену. Возможно, это один из лучших выходов на замену в этом году».

Кроме того, Герман повторил один из рекордов чемпионата Дании:

«Герман Онугха стал седьмым игроком в истории чемпионата Дании, сделавшим хет-трик после выхода на замену. Последний хет-трик случился в июле 2017 года».

Как Герман адаптировался к Дании и где он продолжит карьеру

По нашей информации, добирался Герман до Дании с приключениями: сначала потребовалось множество бумаг для пересадки в Стамбуле, а затем в Гамбурге пограничники не понимали, зачем он вообще прилетел в Германию, а не Данию. Удалось объяснить, что это был оптимальный маршрут и у аэропорта его ждёт клубная машина.

Онугха достаточно быстро влился в коллектив — помогло базовое знание английского. Сильно помогает Герману тот факт, что в команде есть ещё один россиянин — Иван Репях, ранее выступавший за «Спартак». Это касается даже каких-то бытовых вещей. В частности, Репях делится с ним лекарством, которое способствует заживлению ран (на промёрзшем поле попросту «стираются» ноги), а в Дании это лекарство не найти. Тем более во время карантина, когда город практически вымирает к 17:00.

Из-за него поссорились Федун и Галицкий. Репях не заиграл в «Спартаке» и уехал в Европу Сегодня о скандале четырёхлетней давности смешно вспоминать.

«Вайле» хочет оставить Онугху у себя, однако более вероятно его возвращение в «Краснодар». Герман считает себя воспитанником этого клуба. Там, кстати, намечаются проблемы с нападающими: Берг уже точно уходит, у Ари заканчивается контракт, да и не совсем понятны перспективы Маркова. В свою очередь у Онугхи контракт с «быками» ещё на два сезона и он рассчитывает получить шанс у Гончаренко. Сам Виктор Михайлович, по нашей информации, также заинтересован в возвращении Германа в «Краснодар».