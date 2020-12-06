В РПЛ появился новый интересный форвард. Онугха забил «Спартаку» и готов к новым подвигам

«Тамбов» разгромно проиграл «Спартаку», и в текущем положении команды из провинции столь мало хоть каких-то положительных моментов, что их искусственно хочется найти – возможно, где-то даже притянуть за уши.

«Спартак» получит три очка, не напрягаясь? В РПЛ назревает очередной скандал Выйдет ли «Тамбов» на игру и если да – в каком составе?

Вот уже второй сезон подряд «Тамбову» удаются очень интересные трансферы в группу атаки: приезжают индивидуально сильные футболисты, способные улучшить не самую интересную структуру и привнести за счёт своих качеств минимум 7-10 дополнительных голов за сезон.

В прошлом году здесь играла отличная пара Мелкадзе – Обухов. Обоих выделяла нацеленность на чужие ворота, каким бы неудачным ни был матч для команды, каждый был способен нанести за 90 минут две-три попытки. Мелкадзе помимо этого таскал мяч на дриблинге, давал громадный объём единоборств – и можно с уверенностью говорить, что если бы не арендованный спартаковец, клуб набрал бы в итоге меньше очков и наверняка опустился бы в зону прямого вылета.

После старта нового чемпионата «Тамбов» сделал ещё одно незаметное, но очень перспективное и, как показывает время, эффективное приобретение (жаль, что всего лишь аренда). Из «Краснодара» на помощь прибыл 24-летний нападающий Герман Онугха, который давно заждался полноценного шанса в РПЛ.

Онугха – россиянин с нигерийскими корнями. Он родился в Москве, начинал играть в Пензе и воспитанником «Краснодара» не является

Отец нападающего – нигериец, мать – русская. Герман родился в Москве, но уже в три года уехал жить на малую родину мамы в Пензу, где и начал играть в футбол. Долгое время его карьера развивалась исключительно на местном любительском уровне, и даже сейчас, когда наблюдаешь за его действиями, иногда кажется, что у Онугхи нет полноценной школы. Часто он играет словно на инстинктах. Что, кстати, не всегда плохо.

Лишь в 20 лет Герман попал в профессиональную команду – пензенский «Зенит». За клуб он успел провести лишь 11 матчей, после чего сразу же отправился на повышение. На парня обратили внимание в ФНЛ, вторую часть сезона-2017/2018 форвард провёл уже в «Волгаре», где пусть и не сразу, но пробился в основной состав.

Далее новый шаг. Онугха вызвал предметный интерес в высшей лиге Швеции, готовился улететь туда, но вдруг поступило предложение от «Краснодара». Вторая команда «быков» искала габаритного нападающего. Герман посчитал этот вариант более перспективным (безусловно, держа в уме и перевод в основной состав) и согласился. С сезона-2018/2019 Онугха начал выступать за «Краснодар-2» — и с тех пор превратился в лидера и ключевого футболиста. Суммарно он провёл за команду 59 игр и забил 17 мячей.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

На общем фоне Онугха стабильно выделялся, но в главную команду его толком не поднимали. Почему? Безусловно, он был и остаётся сырым – и даже сегодня, пожалуй, до основного состава «Краснодара» недотягивает. Однако учитывая проблемы «быков» с травмированными и отсутствие резерва в передней линии (иногда в центре атаки было играть вообще некому), Герман мог бы получить гораздо больше шансов.

Почему не получал? Подозреваю, что сказался в том числе «фактор Галицкого». Для владельца «Краснодара» полноценный молодой футболист – тот, кто прошёл все ступени клубной академии и получил местное образование. То есть парень не старше 1999 года – именно этот возраст первым прошёл полное обучение. Даже Комличенко Галицкий не признавал как игрока для главной команды, поэтому об Онугхе рассуждать вовсе бессмысленно. Он забил 11 голов за «Краснодар-2» в прошлом сезоне, а за главную команду провёл лишь 23 минуты в июле. Выпускали его в самых концовках и от безысходности.

Ключевое качество Онугхи – колоссальный объём и хорошее качество борьбы. Уже три сезона подряд он выигрывает под 50% верховых дуэлей.

В матче со «Спартаком» Онугха выдал феноменальный объём борьбы – 43 единоборства. Победным из них оказались только 13 (то есть 30%), что не так много, но всё же достойно для нападающего, который борется за мяч, находясь спиной к чужим воротам и не имея динамического преимущества над защитниками, выпрыгивающими с разбега. Зато вверху картина более достойная: семь дуэлей, четыре победы (57%). В том числе Герман нанёс удар «со второго этажа» из опасной точки в первом тайме, перевисев в воздухе Джикию.

Верховые единоборства – одно из действительно сильно развитых качеств у 24-летнего нападающего. В среднем по сезону в РПЛ он вступает в 14,82 микродуэли «на втором этаже» — победными оказываются 53,3% эпизода, что очень круто для представителя атакующей группы. В прошлых сезонах в ФНЛ цифры были такими же высокими: 55,8% год назад и 46,2% в первенстве-2018/2019. У Онугхи хороший тайминг прыжка и высокий прыжок сам по себе, поэтому он умеет ловить мяч в хороших точках и бить без реального сопротивления.

В прошлом сезоне Герман занял 4-е место в ФНЛ по суммарному количеству ударов головой – 16. И это при том, что «Краснодар-2» не играет бесконечными навесами и упрощениями. Высоту его прыжка отлично характеризуют голы в ворота «Спартака-2» и «Торпедо» в первом круге, когда он отрывался от земли и выигрывал у соперников полкорпуса.

Нападающий мастерски ловит мячи в воздухе после фланговых передач, а вот над качеством удара головой ему очевидно нужно работать. Слишком много попыток получаются неакцентированными, да и выбор ударных точек часто выглядит сомнительным. Слишком часто встречаются эпизоды, когда мяч после навеса летит ближе к линии штрафной – оттуда проще найти кого-то скидкой, попытаться продлить мяч, сбросить, тогда как шансы на гол прямым ударом ничтожно малы. Но Онугха пытается пробить даже из столь невыгодных позиций.

Хотя ударов из выгодных точек тоже много. Три сезона подряд у Онугхи очень высокий средний показатель xG: 0,55 сейчас в РПЛ, 0,48 и 0,38 в прошлых турнирах ФНЛ. Он умеет качественно открываться и получать моменты.

Онугха осознанно работает над своей мощью и улучшает антропометрию

Нападающий понимает свои сильные стороны и конкурентные преимущества – и пытается развить их ещё лучше. В интервью matchtv.ru Герман рассказывал: «Сам по себе я крупный — мощные сильные ноги, сухой верх. Такая генетика. Решил немного поднабрать верх и подсушить ноги, чтобы сбалансировать. Начал в эту тему углубляться, понял, что мне нужен год-полтора, чтобы вывести свое тело на топ-уровень. Сейчас я в идеальной форме, с идеальным процентом жира (10,2%. При норме 9-13%), балансом — рост/вес. Знаю, что могу быть ещё лучше — и за счёт этого показатели ещё увеличатся».

Онугху нельзя назвать типичным столбом – у него есть много других качеств

При своих габаритах и стремлении работать над мощью Герман не является стоячим «таргетменом», борющимся за верховые мячи и скидывающим их партнёрам. Он гораздо более разносторонний игрок, чем может показаться на первый взгляд.

Он динамичный, подвижный, обладает пусть не космической, но адекватной скоростью. В среднем по сезону у него 4,98 обводки и 1,25 progressive runs – это достойные цифры для форварда с его антропометрией. Можно вспомнить эпизод в субботнем матче со «Спартаком», когда Онугха убежал из глубины от Джикии и Жиго (и лишь в последний момент его догнал Мозес). Можно вспомнить гол в ворота «Ротора» — тогда Герман протащил мяч с центра поля.

Также Онугха имеет расширенный диапазон ударных точек, умеет забивать не только из пределов штрафной (что часто бывает характерно для силовых малоподвижных нападающих), но и с более дальних дистанций. Например, в прошлом сезоне Герман попал в топ-20 игроков по количеству ударов из-за штрафной (24 попытки). А так выглядит карта всех его ударов, начиная с сезона-2018/2019. Никакого перекоса в сторону ближних дистанций нет.

Более того, любовь пристреливаться издали часто идёт во вред Онугхе: он склонен злоупотреблять, наносить необоснованные удары вместо более перспективных вариантов развития атаки. Это говорит исключительно о его сегодняшнем уровне и игровом интеллекте – здесь есть над чем работать.

Но если развить все эти качества, повысить их хотя бы на несколько пунктов, то можно получить очень сильного и разностороннего нападающего. Не удивлюсь, если уже зимой Онугха уйдёт из разваливающегося «Тамбова» в более серьёзный клуб. О командах топ-статуса пока не говорим, но усилить крепкого середняка со скрытыми претензиями на еврокубки Герман способен.

Использованы данные Wyscout и InStat.