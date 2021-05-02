Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Монако» — «Лион». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Десять вопросов о противостоянии «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля»

Тест на знание противостояния «МЮ» и «Ливерпуля»
Виталий Пасичный
Тест. Что вы знаете о противостоянии «МЮ» и «Ливерпуля»?
В этот раз от результата матча зависит судьба чемпионства.
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Невозможно переоценить значимость соперничества «МЮ» и «Ливерпуля». Начиная с момента появления футбольных клубов в промышленных центрах Великобритании местные команды быстро ворвались в топ и начали выигрывать большие титулы. Уже давно извечные соперники занимают первые два места в Англии по числу чемпионств (сейчас со счётом 20:19 ведет «Ман Юнайтед») и побед в Кубке/Лиге чемпионов (а здесь впереди со счётом 6:3 уже «Ливерпуль»).

Ещё недавно казалось, что «Ливерпуль» вернулся на вершину всерьёз и надолго, и подвинуть его может разве что «Ман Сити» и только на одну строчку. Но сейчас команда Клоппа критично близка к тому, чтобы даже не попасть на следующий сезон в Лигу чемпионов – тогда как «МЮ» может уже по итогам этого тура гарантировать себе место в топ-4.

В честь легендарного соперничества мы подготовили онлайн-квиз. Проходите его, пишите результаты в комментарии.

Если у вас не отображается тест, то пройти его можно по ссылке.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021