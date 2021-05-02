Тест. Что вы знаете о противостоянии «МЮ» и «Ливерпуля»?

Невозможно переоценить значимость соперничества «МЮ» и «Ливерпуля». Начиная с момента появления футбольных клубов в промышленных центрах Великобритании местные команды быстро ворвались в топ и начали выигрывать большие титулы. Уже давно извечные соперники занимают первые два места в Англии по числу чемпионств (сейчас со счётом 20:19 ведет «Ман Юнайтед») и побед в Кубке/Лиге чемпионов (а здесь впереди со счётом 6:3 уже «Ливерпуль»).
Ещё недавно казалось, что «Ливерпуль» вернулся на вершину всерьёз и надолго, и подвинуть его может разве что «Ман Сити» и только на одну строчку. Но сейчас команда Клоппа критично близка к тому, чтобы даже не попасть на следующий сезон в Лигу чемпионов – тогда как «МЮ» может уже по итогам этого тура гарантировать себе место в топ-4.
В честь легендарного соперничества мы подготовили онлайн-квиз. Проходите его, пишите результаты в комментарии.
Если у вас не отображается тест, то пройти его можно по ссылке.
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