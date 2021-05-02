Самара досрочно вернулась в РПЛ! А её лучший бомбардир — в одном голе от рекорда

Самарские «Крылья Советов» досрочно оформили выход в РПЛ, одержав волевую победу в гостях над «Акроном» со счётом 2:1. Параллельно парни Игоря Осинькина продлили свою беспроигрышную серию с учётом кубковых игр до 17 матчей (весной ещё не уступали). Теперь, чтобы гарантировать себе первое место в таблице, самарцам необходимо набрать три очка за оставшиеся три тура ФНЛ.
Реакция руководства и команды
Одним из первых поздравил команду с ярким камбэком спортивный директор клуба Сергей Корниленко, которого ещё ожидает прощальный матч на «Самара Арене» в качестве игрока.
«У меня есть удовлетворение от хорошо выполненной работы и выполнения поставленной задачи. Но мы все понимаем: впереди самый важный матч сезона, а также с нас никто не снимал задачи занять первое место в ФНЛ. Всё интересное у нас впереди. Отдельно хочу поздравить Самару с возвращением в РПЛ!
Как готовлюсь к прощальному матчу? Если честно, тренироваться постоянно не получается, потому что всегда езжу с командой. Нахожусь в нормальной форме, думаю, что на 15 минут меня должно хватить», — сказал Корниленко.
Выход в РПЛ прокомментировал защитник «КС» Никита Чернов. Бывший армеец настроен побить с командой все возможные рекорды:
«Что касается чемпионата, у нас есть задача набрать 100 очков и забить 100 голов — побить все возможные рекорды в этом году. Подойдём максимально ответственно к следующим играм. Сергей Александрович Корниленко тренируется вместе с нами. Думаю, в следующем матче мы ему поможем и сделаем праздник — он должен забить. Хотелось бы верить в это».
Чтобы достичь двух сотен — очков и голов — «Крыльям» надо одержать три победы (сейчас у команды 92 пункта) и забить девять мячей. До сих пор только двум командам удавалось набрать трёхзначное количество очков в первом дивизионе – «Тереку» в 2004-м и «Мордовии» в переходном сезоне-2011/2012.
Сергеев стал ещё ближе к бомбардирскому рекорду ФНЛ
Тем временем нападающий Иван Сергеев забил 36-й и 37-й голы в сезоне и продолжает гнаться за рекордом нападающего «Терека» Андрея Федькова (38 мячей в сезоне-2004). На преодоление этой планки у Сергеева остаётся ещё три тура.
Сам Иван после игры заметил, что рекорды для него не так уж и важны.
«Поздравляю команду, тренеров и весь персонал, всю Самару. Все хотят большего, и все хотят первое место, будем играть. О голах и очках никто не думает. Побьёт кто-то рекорд или нет — неважно, всем нужно первое место. Закончится сезон, тогда и будем всё считать», — сказал Сергеев.
Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий уже пообещал щедро вознаградить футболистов, но уточнил, что они и без премиальных жаждут занять первое место. Самара, с возвращением в РПЛ!
- 2 мая 2021
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