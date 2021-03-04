7 крутых сюжетов, ради которых стоит следить за весенней частью ФНЛ

1. Как распределятся позиции в «большой четвёрке»?

Среди главных фаворитов ФНЛ четыре клуба, причём статусная группа из «Крыльев», «Нижнего Новгорода», «Оренбурга» и «Торпедо» сформировалась уже к концу первого круга. С тех пор никого постороннего она в свои лидерские владения не впускала. «Нефтехимик», «Велес», «Алания», «Балтика» — все они всякий раз были где-то рядом, но никак не могли сделать нужный шаг.



Внутри самой «большой четвёрки» роли тоже постоянно менялись. В одно время впереди всех шагал прагматичный «Оренбург», потом он уступил лидерство «Нижнему Новгороду», а теперь на первое место – пусть и пока по дополнительным показателям – вырвались «Крылья». Битва за прямые путёвки в РПЛ будут ожесточёнными и наверняка продлятся до самого конца. И, кстати, кто бы ни попал в стыковые матчи, 13-й и 14-й командам элитного дивизиона не позавидуешь. Им придётся несладко.

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2. Сможет ли Игнашевич вывести «Торпедо» в РПЛ?

Главный акционер «Торпедо» Роман Авдеев в октябре поставил перед командой задачу пробиться в РПЛ, и с тех пор она полетела вверх. В промежуток с 13-го по 24 туры чёрно-белые одержали 11 побед при всего лишь одном поражении, и лишь в самой концовке календарного года немного забуксовали. Не удалось «Торпедо» выиграть и в первом весеннем (который на самом деле оказался зимним) туре – обидная ничья против «СКА-Хабаровск» (0:0).

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Сергей Игнашевич был чрезвычайно мотивированным ещё в прошлом сезоне. Тогда он ставил сам перед собой задачу, выдал мощнейший отрезок из побед, успел настолько сильно заставить поверить в чудо болельщиков, что те, когда «Торпедо» угодило в неприятную полосу, почему-то посчитали, что тренер был обязан выводить команду наверх сразу же. И устроили ему обструкцию, обвинив во всех неудачах.



Сейчас ожидания тоже велики. Давление – громадное. Но Игнашевичу не привыкать с ним справляться, тем более опыта он уже набрался. Клуб усилился зимой, подписав сразу шестерых достойных футболистов, в том числе вратаря Довбню, атакующего полузащитника Шкофлека из «Оренбурга» и Каплиенко из «Тамбова», и нынешняя весна должна сложиться проще.

Фото: пресс-служба ФК «Торпедо-Москва»

3. Сколько голов забьёт форвард «Крыльев» Сергеев? И когда он побьёт рекорд Панченко?

В сезоне-2016/2017 Кирилл Панченко забил 24 гола за «Динамо» и установил рекорд ФНЛ, державшийся с момента основания лиги. Правда, был ещё 31 гол Руслана Мухаметшина за «Мордовию» в переходном сезоне-2011/2012, который длился в полтора раза дольше.

В России вырос новый супербомбардир. Странно, что нападающий Сергеев до сих пор не в РПЛ 17 голов в 15 играх за «Крылья Советов» — как вам такие цифры?

Форвард «Крыльев» Иван Сергеев запросто может побить оба достижения. У него уже 22 мяча, а впереди ещё 15 туров. У футболиста потрясающая поддержка от партнёров, причём как из глубины, так и с флангов (у правого полузащитника Кабутова – 12 голевых передач в сезоне!), и в этой комфортной среде он способен наколотить ещё минимум 10. Тем более бомбардирские данные у него действительно потрясающие.

4. Как Кержаков справится с первым опытом клубного главного тренера? Его «Томь» пока на дне

Главный бомбардир в истории «Зенита» вот уже с 2018-го осваивается в роли главного тренера. Первой его командой стала сборная России-U17, где он и продолжает трудиться, осенью же ему впервые доверили клуб. Кержаков пытается спасти «Томь» от вылета, а заодно набирается опыта.

Лучший бомбардир России теперь осваивает ФНЛ. Как Кержаков вживается в роль тренера С любопытством следит за Быстровым и прочит большое руководящее будущее Аршавину.

Когда Александр Кержаков только пришёл в томскую команду, положение у неё было хуже некуда: в 12 стартовых турах она потерпела восемь поражений и четыре раза сыграла вничью. Ещё хуже результатов был футбол «Томи»: чрезвычайно унылый, старомодный, с большим количеством немотивированных игроков на поле. Хотя и с новым тренером во главе ситуация не улучшилась резко. Да, «Томь» стала хотя бы иногда выигрывать, но баланс встреч всё равно был сугубо аутсайдерский. До зимней паузы Кержаков выиграл три матча (технические 3:0 над «Шинником» в расчёт не берём), зато проиграл аж девять. Так себе динамика.



Зимой клуб провёл масштабную селекционную работу, взяв как опытных футболистов (Евсеев из «Шинника», вратарь Конюхов из «Торпедо», полузащитник Симонян, некогда считавшийся талантом в «Зените»), так и молодых. У «Казанки» был арендован 19-летний вингер Файзуллин, у «Рубина» — очень интересный 19-летний форвард Косарев, у владимирского «Торпедо» — 18-летний центральный полузащитник Кривцов. В каждом из них скрыт большой потенциал. Очень интересно, сможет ли развить их талант лучший снайпер в истории сборной России.



Хотя первостепенная задача – спасение «Томи» от падения в ПФЛ. С 20 очками после 27 туров клуб идёт на предпоследнем месте. Ниже – только «Шинник».

Фото: пресс-служба ФК «Торпедо-Москва»

5. Пилипчук – всё-таки сильный тренер? Или его профессиональный путь оборвётся?

Фигура Романа Пилипчука в своё время наделала немало шума – одни считали его талантливым аналитиком, внёсшим гигантский вклад в спартаковское золото, другие – переоценённым и неблагодарным вредителем, не захотевшим работать с Каррерой и затеявшим ненужные интриги.



Очевидно, что Леонид Федун высоко ценил Пилипчука, иначе не позвал бы прошлой зимой тренера в «Спартак-2». Но пока в роли главного тренера у Романа Михайловича получается так себе. Если на стартовом отрезке вторая команда красно-белых, пусть без демонстрации зрелищного футбола, но всё-таки шла наверху, то к 14-му туру всё разладилось. С тех пор (то есть с 9 октября) – одна победа при четырех ничьих и девяти поражениях. А самое грустное – «Спартак-2» показывает удручающую игру, которая вряд ли способствуют развитию молодых игроков. То есть цель проекта не выполняется.

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Весной Пилипчук может всё исправить. Если же у него совсем не получится и сейчас, то вновь поработать главным тренером он может уже нескоро. Самостоятельный опыт выходит совсем слабым – это другая профессия по сравнению с помощником-аналитиком.

6. Продолжит ли удивлять дерзкая «Алания»?

Очень приятно, что в ФНЛ вопреки стереотипам появилось немало интересных и пытающихся играть в футбол команд – «Крылья», «Торпедо», «Балтика», а добавились к ним неожиданные «выскочки» из ПФЛ, «Велес» и «Алания». Они добывают очки не мучениями, а современным агрессивным футболом, где видна тренерская работа и системность.

«Алания», пожалуй, — главное открытие текущего сезона в ФНЛ. Команда Спартака Гогниева забила 51 гол – это второе место в турнире, больше только у «Крыльев» (56) с их фантастическим составом. Осетинская команда пробует разные структуры (и 4-2-3-1, и 4-3-3, и 3-4-3), лидируют по владению мячом (60,4% в среднем) и показателю прессинга PPDA (5,66). А изюминка в её игре – потрясающий вратарь Солдатенко, который едва ли не лучше всех в стране играет ногами, забрасывает мяч точно на любое расстояние, наравне с партнёрами участвует в позиционных атаках, поднимаясь к центру поля.



Жаль, что после предыдущего тура, в котором «Алания» проиграла «Томи» (2:3), а после финального свистка вспыхнула потасовка и за толчок судьи заработал удаление и длительную дисквалификацию Гогниев, спортивные успехи клуба из Владикавказа отошли на второй план. Ведь там действительно есть на что посмотреть.

7. Кого ещё оживит Юран?

У Сергея Юрана в народе давно сложилась репутация необычного, странного тренера, и где-то над ним даже откровенно посмеиваются. Но можно обратиться к фактам: на начальном отрезке он даёт отличный результат. В прошлом сезоне Юран не дал развалиться «Химкам» и помог им выйти в финал Кубка России (5:1 над «Торпедо», 3:1 над «Уралом»!), а в нынешнем достойно работает со «СКА-Хабаровск».



У Юрана – семь побед в 11 матчах, причём ожил под его руководством даже нападающий Базелюк, умудрившийся забить восемь голов в девяти последних турах. Пусть тренер привёз с собой любимчиков – Мартусевича и Георгиевского, которых он всюду берёт ещё со времен «Зоркого», но главное, что есть результат. Думаю, до конца сезона мы ещё не раз услышим и прочитаем его звонки высказывания.