6:1 в «золотом матче»! Кто-то ещё сомневается, что «Зенит» — заслуженный чемпион?

«Зенит» – чемпион! Команда Сергея Семака доказала своё превосходство в очной встрече с конкурентом, прервав 11-матчевую победную серию «Локомотива». Статистика, о которой мы писали перед матчем, не обманула: по качеству игры санкт-петербуржцы полностью превзошли команду Марко Николича.

«Зенит» играет намного лучше «Локомотива». Победная серия вводит в заблуждение Сорвут ли москвичи чемпионский праздник в Петербурге?

Капитан «Зенита» Деян Ловрен вопреки прогнозам не успел залечить травму к матчу с «Локомотивом». Хорват пропустил четвёртый тур подряд. В центре обороны его опять заменил арендованный у «Ростова» Дмитрий Чистяков, который по-прежнему должен доказывать, что санкт-петербургскому клубу стоит выкупить его трансфер летом.

Одна из привлекавших внимание деталей игры – тактическое противостояние Семака и Николича. «Зенит» в отличие от других соперников «Локомотива» и сам охотно использовал ромб в центре поля в этом сезоне. За счёт него, например, чемпион в декабре полностью переиграл «Спартак» в Санкт-Петербурге. Тем не менее Семак сделал ставку на классические 4-4-2. Большую работу выполняли крайние хавбеки Малком и Себастьян Дриусси (аргентинец уже в дебюте игры заменил получившего травму Вендела), переключавшиеся с центрхавов гостей на фланговых защитников.

Большой сюрприз: «Зенит» начал осторожнее «Локомотива». Фланговые защитники Дуглас Сантос и особенно Вячеслав Караваев очень осторожно ходили вперёд, старались не разрывать оборонительную линию. Похоже, хозяева не только держали в голове устраивающую их ничью, но и очень опасались контратак железнодорожников, особенно в отсутствие Ловрена. Семак, выбирая между журавлём и синицей, предпочёл вариант понадёжнее. Владея небольшим территориальным преимуществом, команда Николича создала самый опасный момент при счёте 0:0. Москвичи получили его благодаря неожиданному рывку из глубины поля Максима Мухина, который и пробил в перекладину.

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Ключевой эпизод первого тайма – столкновение Артёма Дзюбы и Мацея Рыбуся перед голом «Зенита» на 19-й минуте. Эпизод из разряда «50 на 50». С одной стороны, поляк сам ошибся, а столкновение было игровым. С другой, любое решение Карасёва неминуемо вызвало бы критику болельщиков одной команды и одобрение поклонников другой. Коллеги с VAR поддержали московского арбитра. В любом случае нельзя не восхититься Дзюбой: центрфорвард потрясающе хладнокровно исполнил «парашют» после двойного сейва Маринато Гильерме.

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Дальнейшие события лишний раз показали, что игра «первым номером» – не конёк «Локомотива» Николича. Гости не справлялись с быстрыми выпадами «Зенита» с акцентом на атакующие фланги. К перерыву хозяева выигрывали по ударам 10:5 (в створ – 6:1) и с крупным счётом. Правда, второй гол санкт-петербуржцы забили после стандарта, которые как раз считаются сильной стороной железнодорожников. Хозяева разыграли угловой вместо подачи, а Пабло прозевал рывок Сердара Азмуна.

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Ещё хуже ситуация стала для «Локомотива», когда в компенсированное время первого тайма «Зенит» забил третий мяч с пенальти. Тут точно спорить было не о чем. Пабло как косой скосил Дзюбу. Ирония судьба: Артём организовал гол для своего конкурента в гонке бомбардиров Азмуна, оформившего дубль с точки.

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Окончательно добил железнодорожников быстрый гол хозяев после перерыва. Команда Николича как будто забыла выйти из раздевалки. А «Зенит» — выскочил. Малкому не помешали прострелить, а Азмуну — оформить хет-трик. Иранца упустил, совершив позиционную ошибку, Дмитрий Рыбчинский: в этом моменте переделанному полузащитнику не хватило опыта защитника.

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Форварды «Зенита» продолжили соревноваться в результативности. Дзюба на 51-й минуте сделал дубль – это его 16-й гол (у Азмуна – 19). Вообще-то пятый мяч развалившаяся оборона «Локомотива» должна была пропустить от иранца, однако штанга отменила его гол, а отскок забрал Артём.

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При 5:0 «Зенит» явно расслабился, «Локомотив» же, казалось, всерьёз вернулся в игру, чтобы уйти хотя бы от крупного поражения. Команда Николича создала несколько опасных моментов, Франсуа Камано забил свой очередной мяч в 2021-м. Единоборство Камано с Ярославом Ракицким тоже было на грани фола, но, засчитав первый гол «Зенита», Карасёв и его ассистенты с VAR вряд ли могли отменить взятие ворот Андрея Лунёва.

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Семак был очень недоволен тем, что Ракицкий подарил гол сопернику на ровном месте при розыгрыше мяча от ворот. Впрочем, вскоре тренеру поднял настроение красивый гол Малкома. От 40-миллионного бразильца давным-давно ждут таких трюков, как на 67-й минуте игры с «Локомотивом». Этот гол «привёз» Рыбчинский, допустивший результативную ошибку под прессингом.

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На последних минутах болельщики «Зенита» скандировали «Мы – чемпионы», а после финального свистка над стадионом зазвучала легендарная «We are the champions». Третье подряд золото сине-бело-голубых под руководством Сергея Семака. Питер гуляет!