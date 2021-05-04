«Выиграть ФНЛ и попасть в Европу – это был бы космос!» Зиньковский предвкушает финал Кубка

«Крылья Советов» досрочно вернулись в РПЛ. Самарцам хватило для этого одного сезона, а уже совсем скоро, 12 мая, их ждёт финал Кубка – против «Локо». Одним из лидеров и надежд команды Осинькина был и остаётся Антон Зиньковский. Последние несколько матчей техничный хавбек пропустил из-за травмы – неожиданно появилось больше свободного времени, в том числе для этого интервью.

— Смотрел матч с «Акроном» на телефоне с девушкой, — говорит Зиньковский. — На поле были бы другие эмоции, конечно. Ощутил бы праздник с командой и болельщиками, но всё равно порадовались за ребят, что вытащили игру, оформили путёвку. Но на этом задача не выполнена, у нас цель — стать чемпионами.



— К финалу Кубка от травмы восстановишься?

— Конечно.



— Он уже сидит в голове?

— Лига Европы в Самаре – это будет максимально круто, просто мечта. Суперское достижение, которого все ждут. Сам матч в голове не сидит, если только немножко задумываемся. Надо выходить и играть, а там будет как будет. Мы уже подарили Самаре праздник, а если выиграем Кубок, весь город будет гулять, все будут нереально рады. Тогда этот состав точно запомнят надолго. Все в городе помнят состав 2003-2004 годов. У нас есть шанс приблизиться к нему. Выиграть ФНЛ и попасть в Лигу Европы, хоть и через Кубок! Такое редко бывает. Это же просто космос.



— Ещё не говорили, какие премиальные за победу положены?

— Ещё нет. Надеемся, что будут достойные финала (смеётся). Мы прошли тяжёлый путь. Такой полуфинал вырвали…

Клуб ФНЛ вышел в финал Кубка России! Почему не было дополнительного времени? «Крылья Советов» победили «Ахмат» в серии пенальти, которая состоялась сразу после 90 минут игры.

— Фролов стал настоящим героем.

— Да, когда я по полю бегал, вообще не понял сначала, что происходит. Потом смотрю – вратаря меняем. Думаю: что-то я пропустил. А когда Бериша бил паненкой, я верил, что Фрол это прочитает. Он в целом на пенальти очень хорош. Мы были уверены в нём. В раздевалке сказали, что он красава и легенда.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— В предыдущем матче с «Локо», ещё в прошлом сезоне, ты не реализовал 100-процентный момент. Долго вспоминал потом?

— Не снился, но в голове крутился. Было расстройство сильное. Возможно, именно этот момент повлиял на то, что мы не остались. Но у нас в целом тогда всё было тяжело, упустили 17 очков в тех играх, в которых вели в счёте. Если в финале будет такой же момент, то поступлю по-другому (смеётся). Наверное, сразу пробью.



— «Локомотив» не пугает? Они прямо прут, хоть и проиграли «Зениту».

— Мы тоже прём (улыбается). У нас победная серия даже покруче, чем у них. Пусть они боятся.



— Что готов пообещать, если выиграете Кубок?

— Могу покраситься опять. В какой-нибудь необычный цвет. Розовый или фиолетовый, к примеру. Придётся что-то придумать!

«Сергеев? У этого монстра нет секретов»

Самара досрочно вернулась в РПЛ! А её лучший бомбардир — в одном голе от рекорда А как насчёт Кубка России?!

— Изначально была уверенность, что выйдете в РПЛ по итогам сезона?

— Да, все понимали, что будем биться за первое место. Когда Осинькин пришёл в команду, я ребятам сразу сказал, что мы с таким составом должны быть на первом месте. Были небольшие проблемы из-за того, что немного времени провели вместе. Но я говорил, что после сборов мы шансов никому не оставим. Антон Зиньковский чуть-чуть оказался провидцем (улыбается).

— Ни с кем перед сезоном не спорил на итоговый успех?

— Нет, пари не заключал. Только с Денисом Якубой у нас есть спор на поход в ресторан.



— На что спорили?

— На то, что он один гол дальним ударом забьёт за сезон. Пока не забил. Но ещё три игры есть у него, хотя времени мало осталось. В последнем матче пытался, но выше перекладины пробил.



— Сергеев выдаёт просто сумасшедший сезон…

— Монстр, да! Просто чума. По-моему, у него больше голов, чем у Месси и всей этой остальной компании.



— Будете на него играть, чтобы рекорд побил?

— А мы и без этого так играем, много подач. У нас так игра построена, что большинство моментов именно у центральной зоны нападения. Ваня сколько может, столько и забивает. Да и остальные нападающие тоже.



— В чём секрет Сергеева?

— У этого монстра нет секрета (смеётся). Работает над собой и трудится. Ничего такого в этом нет. Он может в каждом матче забивать по два, три, пять. Собралась команда, которая ему помогает. С таким количеством моментов, которые мы ему создаём, он и должен был идти на первом месте. Но молодец, что забил настолько много. Надеюсь, что побьёт рекорд. У него всё в комплексе: поставленный удар, хорошие открывания за спину, в подыгрыше хорош. На этом уровне он выделяется, много работает на команду, делает много полезных действий.



— Если рекорд побьёт, проставится?

— Это у него надо спросить, но надо бы.

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— Гацкан – железный человек?

— Однозначно. Все знают, кто такой Александр Гацкан: боец и машина. Человек, который в любой момент будет биться, бороться и прыгать. Он нас всегда поддерживает, рядом с нами, даже когда не играет, он может одним своим криком напугать соперника. Жалко, что он, скорее всего, от нас уходит после этого сезона. Надеемся, что выйдем в Лигу Европы, и это убедит его остаться хотя бы на половину следующего сезона.

Фото: РИА Новости

— На тренировках он тоже никого не жалеет?

— Не жалеет, но там он всё-таки понимает, что не всегда надо бить людей. Но ног не убирает, другим тоже не позволяет. Если видит, что кто-то на тренировке убирает ноги, то сразу кричит.

— У вас там вообще одни легенды. Тот же Комбаров.

— Да, тоже легенда. Человек с таким послужным списком… Игрок сборной, сколько лет отыграл за «Спартак», «Динамо», у него чудесная карьера. Хорошо, что есть такие дядьки: Комбар, Гац, Вова Полуяхтов и наш главный предводитель вне поля – Корниленко. Они передают нам дух. Корниленко вон к прощальному матчу готовится, наш дядька Черномор. Будет круто посмотреть, как его встретит стадион. Надеюсь, успеет за своё время забить какой-нибудь пенальти или ногу подставить. Вот тут точно будем на него играть. Атмосфера у нас в команде – огонь. Просто нереальный коннект с тренерским штабом, все друг с другом общаются.



— Нет боязни, что весь состав сейчас растащат?

— Есть желание остаться в нынешнем составе. Но, думаю, у многих сейчас будут предложения от других команд РПЛ. Тут уже каждый сам будет решать. Но, если в еврокубки выйдем, это будет хорошим стимулом для всех остаться.

— А ты сам планируешь остаться?

— Желание есть, как и у всей команды, но ничего конкретного сейчас сказать не могу.

«Всегда буду благодарен Ларину. Офигел от новостей про него»

— Тебя на улицах часто узнают?

— Да, особенно летом. Постоянно фотографируются, желают удачи. Меня ни в одном городе так не узнавали. В Самаре по футболу с ума сходят.



— Какие-то подарки делали?

— Один раз было. На новый год на дверь повесили шоколадный набор. До сих пор не знаем, кто это был. Даже записки не оставили.



— С коронавирусом в Самаре как?

— Меня эта история не зацепила пока. Обычные неудобства, как у всех. В маске ходи да ручки мой почаще. Тесты сдаём, будто зубы чистим по утрам. Когда это всё закончится, уже будет непривычно.

Фото: instagram.com/zinaaa17

— Как воспринял последние новости про «Чертаново» и Ларина?

— Офигел, когда это увидел. Не поверил, да и до сих пор не верю. Хочу просто пожелать терпения всем. Верю, что всё это ерунда и что это чей-то заказ. Зная то, как они относятся к футболу и людям… У меня только слова поддержки и благодарности. Не верю я в это всё. У меня был шок.



— Ларину не писал слова поддержки?

— Не стал ничего говорить, хотя хорошо общаемся. Решил, что не время. Ларин дал мне путёвку в футбол. Николай Юрьевич взял меня в школу. В какие-то моменты меня можно было отчислить, но меня оставляли. В детстве были случаи… Мы до сих пор хорошо общаемся, Ларин был готов помочь в любой момент. У меня этому человеку будет только благодарность.



— С чем помогал?

— Что угодно: билеты, отели, перелёты, кого-то привезти, увезти, поделиться контактами, справки сделать. Он был готов помочь вообще в любой ситуации. Это человек, который душой радеет за футбол. О Ларине всегда все говорили только хорошее. Все понимают, сколько он сделал для игры, для «Чертаново». Я всегда буду его поддерживать.