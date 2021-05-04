«Сити» – первый в мире по затратам. Миллиарды на трансферы и собственная империя

Мы уже рассказывали, как жили «Манчестер Сити» и «ПСЖ» до прихода арабских инвесторов. Если вы пропустили, то прочитать можете по ссылке ниже, ну а мы продолжаем – в этот раз поговорим про новую денежную эпоху, которая настала в обоих клубах с новыми владельцами.

Не было даже дверей в туалете! Прошлая жизнь «ПСЖ» и «Ман Сити» — без арабских денег А теперь они — в шаге от финала Лиги чемпионов.

Глава III. Зачем шейху Мансуру понадобился «Манчестер Сити» с огромными долгами и как сейчас устроена корпорация City Football Group

Приход бизнесмена и экс-премьер-министра Таиланда Таксина Шинаватры стал надеждой на фоне беспроглядных долгов и болтаниях «Сити» из дивизиона в дивизион. Новый владелец тут же позвал известного и дорогостоящего специалиста на пост главного тренера – Свена-Горана Эрикссона – и дал ему внушительную по тем временам сумму на трансферы в размере £50 млн. «Сити» показывал интересный футбол и перед новым годом даже попал в четвёрку, но в итоге закончил сезон на девятом месте и с позорным проигрышем 1:8 в матче с «Мидлсборо». Эрикссона уволили, а на его место назначили Марка Хьюза.



Примерно в то же время генеральный директор «Сити» Гарри Кук, перешедший в клуб с должности руководителя бренда Jordan в Nike в мае 2008-го, понял, что у Шинаватры дела плохи: счета владельца заморозили, а на родине против него выдвинули слишком серьёзные обвинения в коррупции и злоупотреблении своим положением. Мысли тайского бизнесмена были полностью погружены в это и на клуб времени совсем не оставалось.



«Мне потребовалось около 10 дней, чтобы сообщить Шинаватре, что у него нет другого выбора, кроме как найти покупателя для клуба», — сказал Кук в интервью Daily Mirror. «Если бы он не последовал моему совету, последствия для «Сити» были бы катастрофическими. Я был честен: мы оказались в чрезвычайно плохом и опасном положении. Мы стояли на краю пропасти. Модель управления клубом не была устойчивой: например, мы использовали средства, которые в будущем должны были получить от ТВ-трансляций, чтобы купить новых игроков. Это само по себе опасное положение, но подобное – лишь верхушка айсберга».



Дошло до того, что Джон Уордл, бывший председатель «Сити», который продал клуб Шинаватре, давал в долг для выплаты зарплат. По признанию Кука, даже несмотря на такую щедрость, «МС» был близок к краху, поэтому генеральный директор в срочном порядке взялся за поиск нового инвестора.

Поглощение

Мансур бен Зайд Аль Нахайян, владеющий Abu Dhabi United Group (ADUG), как раз был готов вложиться в футбольный клуб, чтобы «продвинуть» свой народ, но «Манчестер Сити» был не единственным вариантом в его списке. В то время, как он вместе с Таксином обсуждал условия возможной сделки, его помощники проверяли на рентабельность покупки «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал». «Эвертон» к тому моменту уже отмели – он показался советникам шейха непригодным для инвестиций. В итоге ADUG сделала выбор в пользу «Сити»: арабскому инвестору показалось, что клуб с новым стадионом, обладающим большой прилегающей к нему территорией, прочным коммьюнити, многолетней историей и ценностями – наилучший вариант для долгосрочных инвестиций. Плюс шейх Мансур не хотел покупать клуб, который уже добился успехов и многое выиграл – для него было важно, чтобы команда и бренд развивались под покровительством ADUG. Такой подход, по его мнению, мог дать наибольшую отдачу от инвестиций на долгосрочной дистанции.

«У меня всё ещё есть презентация Power Point, которую я показывал руководителям Abu Dhabi United Group», – говорил Кук. ¬– «Они знали, что моя мечта реальна. По иронии судьбы у меня была гораздо более сложная задача — убедить людей, которые работали в клубе, и даже многих великолепных сторонников «Сити», что клубу пойдут на пользу эти перемены. Это должна была быть революция, а не эволюция». Кук рассказывал, что на встрече с одним из фан-объединений он сказал, что «Сити» будет лучшим клубом Манчестера – в год, когда «Юнайтед» взял Суперкубок Англии, АПЛ и Лигу чемпионов. Ему тогда никто не поверил, что это возможно.



1 сентября 2008 года официально объявили, что ADUG выкупила у Шинаватры 90% акций (ещё 10% были приобретены год спустя), а к «Сити» присоединится Робиньо. Его переход из «Реала» обошёлся в £32,5 млн, что ещё совсем недавно составляло половину трансферного бюджета.



«Мы играли в гольф, и после каждого удара телефон Марка разрывался», – вспоминал помощник Хьюза Марк Боуэн. – «В какой-то момент он повернулся ко мне и сказал, что у нас есть несколько вариантов трансферов, каждый стоимостью от 30 до 35 млн фунтов. В списке были Робиньо, Франк Рибери, Димитар Бербатов…Я уже даже не вспомню остальных. Это было сумасшествие».



Для тренерского штаба это и правда было всё немного ошеломляюще: пару месяцев назад они пришли в команду, у которой была разваливающаяся база без нормального тренажёрного зала и туалетами без дверей, а на капитальный ремонт команды было выделено ограниченное количество средств. Они искали игроков под один бюджет, выстраивали стратегию в одних реалиях, а тут всё перевернулось – настолько, что однажды Хьюз, Боуэн и Кук полетели на частном самолёте в Италию, чтобы уговорить Джанлуиджи Буффона присоединиться к многообещающему проекту.



«Мы прибыли в аэропорт и поднялись наверх в бизнес-зал», – вспоминал Боуэн. «Буффона там не было, но мы сидели и разговаривали в течение часа с двумя его агентами, бросаясь просто астрономическими цифрам».



Буффон в «Сити» не перешёл, но за два трансферных окна клуб потратил на новичков около £200 млн, приобретя Карлоса Тевоса за 47 млн, Крейга Беллами, Уэйна Бриджа, Эммануэля Адебайора, Джолеона Лескотта, Гарета Барри…Боуэн рассказывал, что убедить игроков в серьёзности намерений шейха было непросто, но тренерский штаб перестал сомневаться, что их проект выстрелит, когда за четыре дня на базе построили новый двухэтажный тренировочный зал. Боуэн и Хьюз поняли: арабы пришли сюда делать бизнес.



«У нас было две вещи – ресурсы и способность продавать видение того, что мы хотели создать», — говорил исполнительный директор «Сити» Брайн Марвуд. – «Нам нужно было убедить людей поверить в это. Конечно, некоторые приходили за деньгами, но многие – потому что хотели творить историю. Помню, Барри был один из первых игроков, кого мы подписали после Робиньо. Я отвозил его на лечение в медицинский центр, по радио у нас шла программа TalkSport, в которой ведущие просто убивали Гарета, что он выбрал «Сити», а не «Ливерпуль», который хотел его годом ранее. Они говорили, что он ушёл только из-за денег, что у него нет амбиций, что он выбрал пластмассовый клуб. Я спросил у него, не хочет ли он переключить волну, на что он ответил: «Нет, я хочу послушать». – «Почему?» – «Хочу доказать, что эти люди неправы. «Ливерпуль» предлагал мне больше денег, но вы продали мне свой проект, я хочу создать с вами историю».



Тогда «Сити» продавал не больше, чем мечту, предлагая вместо реальных преимуществ – гипотетические. И на всё это нужно было много, очень много денег. В первую очередь на то, чтобы исправить наследство Шинаватры: председатель «Сити» Халдун аль-Мубарак, которому поручили управлять трансферными делами клуба, разгребая документацию, нашёл только отчёт из четырёх строчек на сумму 100 млн фунтов на инвестиции в трансферы, зарплату и другие расходы Таксина. Никто не мог даже указать точное количество людей, работавших в клубе. Арабские управленцы реформировали имеющиеся департаменты, создавали новые, из-за чего бюджет сильно раздувался. Так, они организовали команду из четырёх, говорящих на разных языках человек, которые круглосуточно работали, чтобы игрокам в команде было комфортно. Была создана глобальная скаутинговая сеть, всю информацию по работе которой перевели в базы данных. На игроков начали составлять досье из 12 пунктов и писать огромные отчёты – про Яя Туре, например, расписали на 30 страниц. Всё это стоило денег.



Марвуд, вспоминая это, сравнивал «Сити» того времени с Nike 90-х: компании тоже приходилось раздувать футбольный рынок, переплачивать, чтобы стать его участником, а спустя десять лет игрокам пришлось платить в разы меньше, потому что они сами приходили к бренду. Такой же подход был и у «МС». Приходилось переплачивать за активы, потому что продукта не было – продавать было нечего. Ради такого шли на то, что уже давно просто невозможно: например, Хьюз так хотел Адебайора из «Арсенала», что один из руководителей поехал к нему домой и ждал три часа, пока тот проснётся.



Оглядываясь назад, руководители «Сити» ничуть не жалеют, что всё было так быстро и дорого. Когда шейх Мансур купил акции «МС» в 2008 году, он заплатил за них 200 млн долларов. Пару лет назад он продал примерно 10% акций за те же 200 млн, и это значит, что клуб был оценен в поразительные 2 миллиарда.

Первый трофей

Хьюз провалился: в его первом и единственном полном сезоне «Сити» финишировал 10-м, то есть на строчку ниже, чем Эрикссон годом ранее. Но летом ему дали ещё один шанс и денег на трансферы, а спустя полгода, в декабре 2009-го, всё же уволили. Команда с Тевесом, Компани, Робиньо, Адебайором и Лескоттом одержала всего две победы в 11 играх и зависла на шестом месте – это оказалось совсем не тем, чего ожидали инвесторы. За две недели до того, как Хьюз сыграл своей последний матч, клуб объявил о назначении на должность главного тренера Роберто Манчини. Тут руководство попало в цель: он стал «тем самым», кто подарил «Сити» первый трофей после долгой «засухи» и долгожданное чемпионство, которого болельщики не видели с прошлого столетия. Он сформировал победоносное мышление, которое стало краеугольным камнем того периода. Манчини собрал грозную команду во главе с Серхио Агуэро, Яя Туре и Давидом Сильвой, обыграл «Юнайтед» на их поле со счётом 6:1 и заставил сэра Алекса Фергюсона наконец считаться с «Сити». При этом и плохого при нём было немало: за четыре года итальянец так вымотал всем нервы своим скверным характером, что его уволили бы, даже если бы он обыграл «Уиган» в финале Кубка Англии-2013.



Манчини притащил из «Интера» Марио Баллотели и всячески ему потакал: ничего не говорил, когда тот курил в душевой, организовывал для него поездки в сафари-парк, потому что тот очень любит дикую природу, находил ему экономок, которые следили бы за ним дома. При этом итальянец открыто конфликтовал с лидером «Сити» Тевесом – вражда растянулась на долгие пять месяцев, в течение которых игрок дважды просил о трансфере. Аргентинец в какой-то момент отказался выйти на разминку и улетел без разрешения на родину, а спустя три месяца объявил, что найдёт себе другой клуб. Но в итоге вернулся и продолжил выступать за «Сити», публично извинившись перед Манчини. Для многих такое поведение со стороны Тевеса было странным: один из директоров клуба Брайан Марвуд говорил, что он был парнем, который всем уборщикам на Рождество мог подарить широкоугольные телевизоры.

Деспотичное, резкое и полное суеверий поведение Манчини отчуждало игроков и сотрудников клуба. Однажды он разозлился, что игрокам на разминке дали не золотые манишки, а пурпурные, а после того, как игроки поужинали фрикадельками и выиграли в следующем матче, попросил, чтобы после матча с «Реалом» команде тоже приготовили фрикадельки. Когда ему объяснили, что нельзя взять их с собой в самолёт, тренер настоял, чтобы игроки купили блюдо сами. Манчини без повода мог наехать на медицинский персонал, легко не пожать руку коллегам, а в последнем для него рабочем сезоне разругался уже и с руководством. Его поведение становилось все более конфронтационным, поэтому спустя 3,5 года и три трофея (чемпионство, Кубок Англии и Суперкубок) руководство с ним попрощалось.



Управленцы говорили, что у них есть «потребность в разработке целостного подхода ко всем аспектам футбола» и желание найти спокойного и уравновешенного тренера, который положил бы конец всем разладам и установил гармонию. Генеральный директор Ферран Сориано и директор по футбольным операциям Чики Бегиристейн также хотели более увлекательного футбола, потому что команда в их глазах стала слишком предсказуемой при Манчини. Тогда же Сориано заявил о желании завоевать пять трофеев за пять лет.



И эту цель они в итоге достигли, но уже при Хосепе Гвардиоле, который пришёл на смену Мануэлю Пеллегрини в 2016 году. У шейха Мансура осталась одна несбывшаяся мечта – Лига чемпионов.

Много, очень много денег

Про «Сити» с момента прихода шейхов говорят разное: называют денежным мешком, обвиняют в искусственном раздутии бюджета (первые годы клуб действительно был убыточен, что только усиливало подобную риторику), рыночной неликвидности и незаконных сделках, чтобы обойти финансовый фейр-плей.



В чём-то обвинения объяснимы. Например, с 2008 года клуб потратил на трансферы рекордные 2,02 млрд евро – больше, чем кто-либо ещё в мире. При этом на продажах клуб заработал всего 599,31 млн (но тут надо учитывать, что это не является их приоритетным способом заработка), из-за чего баланс составляет -1,416 млрд евро. И тут они снова первые в мире.



Но при этом выручка клуба беспрерывно растёт с 2008 года, и в сезоне-2018/2019 достигла рекордных 601,6 млн евро. Что примечательно, тогда же доходы от ТВ-прав были больше, чем от коммерческих контрактов – это говорит об их спортивном уровне. В 2020-м выручка всех мировых клубов значительно снизилась, но «Сити» потерял 52,4 млн евро, заработав при этом на коммерции больше, чем когда-либо. Картинка «убыточности» клуба создаётся из-за больших финансовых потерь в первые годы после прихода шейха Мансура: в сезоне-2010/2011 зарплатная ведомость была так раздута, что составляла 114% от общего оборота, а общий убыток по итогам года стал рекордным – почти 227 млн евро. Но с 2015 года «Сити» генерирует прибыль, пусть и не внушительных размеров – 11,5-20 млн евро.

Сейчас состав клуба стоит 1,027 млрд евро, а сам клуб Forbes оценивает в 2 млрд.

Богатые жизни важнее? «Ман Сити» вернули в еврокубки: клубам из России такое и не снилось Спортивный арбитражный суд не установил большинство нарушений, указанных УЕФА.

City Football Group

«Манчестер Сити» стал первым клубом в огромной футбольной империи Coca-Cola, которую создал шейх Мансур. В 2013 году, когда новые правила УЕФА о финансовом фэйр-плей вступили в силу, ADUG создала City Football Group ¬– компанию, которая была призвана расширить влияние арабского шейха по всему миру и сохранить своё величие в родном эмирате. Идея глобального футбольного бизнеса исходила от Сориано, который ещё в «Барселоне» хотел создать что-то подобное и даже общался с комиссаром МЛС Доном Гарбером о франшизе каталанского клуба в США. Но тогда он так ничего и не воплотил, потому что ушёл из клуба в знак протеста против руководства Жоана Лапорты. Когда Мансур обратился к нему с предложением присоединиться к клубу, испанец согласился и тут же презентовал ему свою идею. Когда одобрение было получено, Сориано снова обратился к Гарберу, и в этот раз они дошли до конца: «Нью-Йорк Сити» стал 20-й командой МЛС за 100 млн долларов.



С тех пор у CFG 11 команд на пяти континентах.

До 2015 года CFG на 100% принадлежала ADUG, но в 2015 году China Media Capital и китайская государственная инвестиционная компания CITIC Group заплатили 400 млн долларов за 13% акций. В ноябре 2019 года ещё 10% приобрела частная американская инвестиционная компания Silver Lake за 500 млн долларов.



Активы компании:

«Манчестер Сити», Англия – 100%

«Нью-Йорк Сити», США – 80%

«Мельбурн Сити», Австралия – 100%

«Йокогама Ф. Маринос», Япония – 20% (80% владеет Nissan)

«Торке», Уругвай – 100%

«Жирона», Испания – 44,3%

«Сычуань Цзюню», Китай –?

«Мумбаи Сити», Индия ¬– 65%

«Ломмел», Бельгия – контрольный пакет (размер неизвестен)

«Труа», Франция – контрольный пакет (размер неизвестен)

«Боливар», Боливия ¬–?

У такого мульти-клубного подхода есть несколько очевидных преимуществ. Первое – коммерческая синергия, то есть при желании спонсировать «МС» вы должны вложиться и в другой клуб из модели хотя бы 1 млн евро. Второе – экономия средств на топ-менеджменте, потому что для всех клубов CFG генеральный, операционный и финансовые директора едины. Третье – одна стратегия развития и единый подход к коммерческим сделкам, что позволяет глобально минимизировать риски и увеличить эффективность футбольного бизнеса. Конечно, для некоторых CFG – это что-то про отмывание денег, тщательно выстроенная система, позволяющая обойти финансовый фейр-плей. Но для многих потенциальных инвесторов и даже конкурентов такая модель – это вложения в глобальную демографию твоего бизнеса, распространение его по миру и способ расширить рынки влияния.



Сориано и Марвуд говорят, что они хотят создавать клубы, которые будут бросать вызов лучшим в своих лигах, играть в крупных турнирах и зарабатывать или же становиться платформой для развития молодых талантов. Последний пункт составляет огромную часть стратегии развития CFG, но пока не выводит компанию в плюс: 36% игроков, пришедших в клубы корпорации, ушли бесплатно, а общий убыток от торговли футболистами оценивается в 420 млн фунтов. Но тут нужно понимать, что большая часть потерь принадлежит «МС», а остальные клубы по большей части генерируют прибыль.



На вопрос, не думал ли Сориано когда-нибудь, что лучше просто управлять одним клубом, он сказал: «Нет, это приключение. Мы не хотим 100 клубов. Десять — хорошее число. Может быть 12 или 15, но мы хотим быть лучшей футбольной организацией в мире. Мы долгосрочны. Если вы хотите быть лучшей футбольной организацией в мире, можете ли вы позволить себе не находиться в Китае? Нет, как и любой бизнес в мире».



Люди этой компании говорят о 50-летних инвестиционных горизонтах, поэтому, по их мнению, ещё есть время, чтобы увидеть, как клубы приносят прибыль. Сейчас же тот факт, что большие обороты только у трёх клубов группы, сильно снижает общие результаты. При этом вклад «Сити» в выручку CFG ежегодно постепенно снижается – значит, другие тоже начинают зарабатывать. Но этого всё равно недостаточно: компания теряет гораздо больше, чем получает. Да, шейх Мансур с 2008 года выиграл, потому что с тех пор стоимость «Сити» выросла, но общие показатели говорят о том, что вкладываться в футбольный рынок гораздо менее прибыльнее, чем в финансовый. У Сориано свой взгляд на этот счёт: он убеждён, что в мире большинство людей принадлежит к среднему классу, и их нужно как-то развлекать, а футбол – лучший способ это сделать.



«Мы будем университетом футбола, – заявлял он. – Я не могу сказать, где именно мы, но будем выигрывать награды, производить игроков, развивать тренеров в мужском и женском футболе, а также определять окружающую среду».



И такой подход несколько пугает.

Глава IV. Покупка «ПСЖ» за чемпионат мира в Катаре и обвинения УЕФА

К сезону-2010/11 «ПСЖ» снова погряз в долгах, и на помощь пришли арабские деньги: компания Qatar Sports Investments выкупила 70% акций за 50 млн евро у компании Colony Capital, а ещё через год оставшиеся 30%, ликвидировав вместе с этим дефицит в размере 28 млн евро и раздав долги на 20 млн евро. Но до этого почти полгода принц Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани, глава УЕФА Мишель Платини и президент Франции Николя Саркози в непростом диалоге решали, как же сложится судьба «ПСЖ» и чемпионата мира в Катаре – так уж получилось, что и то, и другое неразрывно между собой связаны.

Qatar Sports Investments – национальный фонд Катара, созданный в 2005 году для укрепления государственной экономики для диверсификации в новые классы активов». Компания инвестирует по всему миру, активов почти на 300 млрд долларов. с 2010-го по 2016-й QSI спонсировала «Барселону».

«ПСЖ» за ЧМ, или наоборот

В ноябре 2020 года Саркози организовал обед в Елисейском дворце, а спустя неделю Катар выиграл право проведения ЧМ-2022. В начале 2011 года телесть Al Jazeera Sports, которой руководит нынешний президент «ПСЖ» и один из гостей того обеда, выкупила права на трансляцию Лиги 1 в течение четырёх лет и позже открыла новое подразделение с офисом в Париже – beIN Sports. А в мае QSI поглотил «ПСЖ», задыхающийся в долгах и мало кому интересный с точки зрения инвестиций.



Цепочка событий идеально укладывается в историю, которую в 2018-м вскрыли Football Leaks: Саркози, Платини и Аль-Тани договорились, что Катар выиграет заявку, а QSI, взамен на это, купит «ПСЖ» и создаст свой канал. Последнее объясняется вполне просто: beIN Sports платит налоги, что хорошо для бюджета Франции, а также увеличивает капитализацию лиги. Немного уходя в сторону от сделки: за первые месяцы существования подписку на канал оформили около полумиллиона человек, после ЧМ-2014 и ЧЕ-2016 это число увеличилось до 2 млн. При этом beIN зарабатывает куда меньше, чем тратит, но это не особо важно для глобального холдинга, работающего в 50 странах. Канал приглашает крутых экспертов, показывает разные виды спорта и в целом круто развивается. Но вернёмся к сделке.



Когда Платини задержали, он отрицал, что Саркози просил голосовать его за заявку Катара и убеждать других членов сделать то же самое. Говорил, что принял решение отдать свой голос им ещё до обеда. Какой ему был интерес в лоббировании заявки? Не знаем, но, может, поэтому его сын стал юридическим советником QSI.

ЧМ-2022 – в обмен на «ПСЖ». Новая порция Football leaks Подставная зарплата Манчини, 140 млн от Рыболовлева и другие важные новости.

Катарские инвесторы легко согласились на покупку «ПСЖ»: во-первых, прибыль во Франции для граждан Катара не облагается налогами, поэтому страна заманчива в инвестиционном плане; во-вторых, во Франции около трети населения арабского происхождения, что для катарских бизнесменов примечательно в плане работы с аудиторией; в-третьих, клуб расположен в столице, уже имеет свою фан-базу, стадион и очень любим президентом, с которым отношения у QSI сложились более чем прекрасные. «ПСЖ» стал для Катара инструментом продвижения бренда своей страны и, конечно же, грядущего чемпионата мира. Первоначальные мотивы были явно не футбольными, а политическими.

Владелец клуба – председатель фонда QIA и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани. Также он возглавляет НОК, представляет свою страну в МОК и активно участвует в продвижении большого спорта на территории Катара. Так, благодаря ему государство получило ЧМ по легкой атлетике-2010, ЧМ-2015 по боксу и примет ЧМ по футболу-2022.



Но клубом управляет другой человек – Нассер Аль-Хелайфи. Также он возглавляет федерацию тенниса Азии и телесеть Al Jazeera Sports, позднее переименованную в beIN Sports.

Деньги-деньги-деньги

В этом году «ПСЖ» вошёл в десятку самых дорогих клубов мира по версии Forbes – парижский клуб оценили в 2,5 млрд долларов, что даже больше, чем «МС». Но куда интереснее, что в 2018-м клуб стоил 1,1 млрд – получается, рост больше, чем на 120%. По состоянию на сезон-2019/2020 годы «Пари Сен-Жермен» в рейтинге Deloitte занимал седьмое место по выручке в мире с годовым доходом в 541 млн евро.



Впервые после поглощения «ПСЖ» вышел в плюс в сезоне-2014/2015, и с тех пор ещё трижды фиксировал положительную прибыль: в 2015/2016, 2017/2018 и 2018/2019. При этом в сезоне-2018/2019 прибыль в размере 635,9 млн евро стала рекордной – и это, кстати, даже больше, чем заработал «Манчестер Сити» за тот же период. Почти половина выручки приходится на коммерческие контракты: например, от титульного спонсора All клуб получает 65 млн евро в год (это вдвое больше, чем платил Emirates), от Nike – 80 млн евро, Air Jordan – 15 млн евро.

Состав «ПСЖ» оценивается в 828,95 млн евро, при этом Неймар, чей трансфер стал рекордной сделкой для клуба, занимает в рейтинге стоимости второе место.

Но, как и у «МС», у «ПСЖ» были большие проблемы с соблюдением финансвого фейр-плей, которые им удивительным образом удавалось решать. Парижский клуб работал по схеме, согласно которой под видом спонсорских выплат на баланс поступали на самом деле деньги владельцев. Когда «ПСЖ» заинтересовался УЕФА, оказалось, что реальная цена контрактов не 190 млн евро, а 33 млн, при этом от Катарского туристического ведомства клуб получал 145 млн евро в год вместо 100 млн. Однако руководство нашло лазейку и выиграло апелляцию, потому что член УЕФА, инициировавший перепроверку контрактов, просрочил дедлайн. Удивительно, что проблемы с УЕФА вообще возникли – президент «ПСЖ» сидит в исполнительном комитете, а его канал транслирует еврокубки.



Бюджеты раздувались и мошеннически корректировались ради одной глобальной мечты, требующей, по мнению Аль-Хелайфи, как и шейха Мансура, огромных денежных вливаний – Лига чемпионов. Миллиарды евро тратились ради победы в финале и дальнейших успехов в Европе.



«Наши инвестиции долгосрочные, – говорил Аль-Хелайфи в 2017-м. – Я уверен, что через два или максимум три года каждый скажет: «Посмотрите на «ПСЖ», они проделали фантастическую работу». Трансферные расходы на игроков и зарплаты, а также доходы клубов быстро растут в мире спорта – особенно в футболе. Поэтому мы уверены в своих решениях и довольны ими».