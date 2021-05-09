Семак пропустил чемпионат мира из-за единственного удаления в карьере. Что тогда произошло

Сергея Семака знают как джентльмена, хранителя традиций и носителя вечных ценностей. Футболиста, который пользовался уважением соперников, судей и болельщиков других команд. На поле его отличала не только культура игры, но и культура поведения. Однако затмение нашло даже на Семака. Капитана ЦСКА судили по обложке спортивной газеты, а произошедший инцидент повлиял на его карьеру в сборной России.

Семака дисквалифицировали на основе фото на первой полосе

Могущественный Евгений Гинер стал владельцем ЦСКА в 2001 году, но по полной разошёлся на трансферном рынке только зимой-2001/02. После ухода из жизни Павла Садырина команду возглавил Валерий Газзаев. Среди новичков выделялись Ролан Гусев, Дмитрий Кириченко, Богдан Шершун, Василий Березуцкий, Андрей Соломатин, Дейвидас Шемберас. Соперники сразу ощутили всю серьёзность намерений ЦСКА. «Торпедо-ЗИЛ» в первом туре был разгромлен со счётом 4:0. Все мячи были забиты во втором тайме в формате 10 на 9.

Армейцы с 25-й минуты играли без своего капитана Семака. Это была единственная красная карточка в его карьере.

К удалению Семака привёл рутинный эпизод – столкновение в центре поля с «зиловцем» Александром Куртияном. Но вместо извинений молдаванин продолжил провокацию. Семак завёлся настолько, что попытался в ответ ударить обидчика головой в лицо. Оба игрока получили по прямой красной карточке от судьи Юрия Баскакова.

Семак вернулся в Мольде. Помните, как этот город стал его кошмаром 19 лет назад? Именно после той игры Семак перестал быть капитаном в ЦСКА.

Удаление Семака выглядело бесспорным, хотя у ЦСКА оставалась зацепка – попытка воздействовать на КДК РФС, напомнив о статусе Семака как основного игрока сборной России. Тем не менее оба участника инцидента получили по 5 матчей дисквалификации. Подтверждением стала фотография на первой полосе «Спорт-экспресса». Фотопруф на обложке развеивал любые сомнения по поводу тяжести проступка.

«Мы сцепились с ним, как не помнить такой эпизод. Тогда же в сторону ЦСКА невозможно было дышать. Не дай бог сильнее дунешь в их сторону – это же вообще скандал был! В то время, я помню, хотели всем сборникам России наклеить на клубную форму отличительный знак принадлежности к национальной команде, чтобы их нельзя было трогать. Мы не настолько близки с Сергеем, чтобы общаться после. Здоровались, никакой злобы, естественно, не осталось», – вспоминал впоследствии Куртиян в интервью «Р-Спорту».

«Русские показали, как надо играть в футбол». Семак забил три «ПСЖ», а потом перешёл туда Этот матч во Франции сравнили с позором Наполеона. А Семак им перезапустил карьеру: он тогда даже думал заканчивать.

Комментарий Евгения Гинера 19-летний давности пропитан духом олдскула. Босс ЦСКА не только отказался подвергать капитана команды санкциям, но и частично оправдал его поведение: «Не думаю, что было бы лучше, если бы Сергей упал после лёгкой пощёчины, продемонстрировав актёрские способности, как, кстати, поступают многие западные футболисты». Семак прокомментировал эпизод в своём дипломатичном стиле: «Надо было сдержаться».

Семака взяли в Японию, но не выпустили ни на минуту, в сборной в последний момент заиграл Семшов

ЦСКА не заметил потери капитана. В пяти мартовских матчах команда Газзаева обыграла «Сокол» (1:0), «Зенит» (1:0), «Динамо» (2:1), «Аланию» (1:0) и «Торпедо-ЗИЛ» (в Кубке, 1:0). Пострадала карьера Семака в сборной России. В квалификации чемпионата мира он провёл за национальную команду 7 матчей из 10 и даже забил победный гол Люксембургу (2:1). Место в обойме Семак потерял, как только получил ту самую единственную в карьере красную карточку. Уже весной Романцев не поставил Семака в состав на товарищеские матчи с Эстонией и Францией. На чемпионате мира нынешний тренер «Зенита» не сыграл ни минуты.

Вместе с Семаком места в национальной команде утратили травмированный Александр Мостовой и Ролан Гусев, которого Романцев перестал вызывать после перехода в ЦСКА вместо «Спартака». В Японии новыми лицами стали Марат Измайлов и Игорь Семшов. Полузащитник «Торпедо» оказался в составе на чемпионат мира в последний момент, спустя полтора месяца после помутнения Семака. В матче со «Спартаком» Семшов выбил мяч в аут во время опаснейшей атаки «Торпедо», по сути лишив команду гола. Романцев никогда не хвалил публично игроков «Спартака» так, как хвалил в тот день Семшова. При этом тренер «Торпедо» Виталий Шевченко заявил, что «настоящий чемпион так не поступил бы», а хейтеры и вовсе называли джентльменский поступок полузащитника показным.

«В игре под влиянием эмоций всё может произойти, так что не исключаю, что через 10 лет, в своём пятисотом матче ещё раз отвечу», – шутил Семак, как только его дисквалификация истекла.

Ничего серьёзного в этой шутке не было. Семака не удаляли, даже когда он стал главным тренером. Только дали дисквалификацию на один матч за знаменитую перепалку с Алексеем Матюниным после матча с «Ахматом» в 2019 году. Но по факту два наложившихся друг на друга события – провокация Куртияна и фэйр-плей от Семшова – оставили главного тренера «Зенита» без очень красивой строчки в игровом резюме