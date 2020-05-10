Этот матч во Франции сравнили с позором Наполеона. А Семак им перезапустил карьеру: он тогда даже думал заканчивать.

«Русские показали, как надо играть в футбол». Семак забил три «ПСЖ», а потом перешёл туда

В жизни нынешнего главного тренера «Зенита» Сергея Семака был матч, который перевернул, а, пожалуй, даже и спас его карьеру. Около 15,5 лет назад, в декабре 2004-го полузащитник сделал хет-трик в Лиге чемпионов, после которого его купил «ПСЖ». Вспоминаем эту историю.

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Семак забивал «ПСЖ» и в Москве, и в Париже. На «Парк де Пренс» он сделал хет-трик, несмотря на то, что команда играла вдесятером

В Лиге чемпионов сезона-2004/2005 ЦСКА, как чемпион России, стартовал со второго отборочного раунда. В квалификации команда Валерия Газзаева прошла азербайджанский «Нефтчи» и шотландский «Глазго Рейнджерс». На групповом этапе соперниками красно-синих стали «Челси», «Порту» и «ПСЖ».

В первом туре ЦСКА сыграли вничью в Порту – 0:0, а во втором принимал в Москве французов. Семак уже тогда показал себя Парижу. На 64-й минуте полузащитник открыл счёт, а на 77-й заработал пенальти, который реализовал Вагнер Лав. При этом Сергей появился на поле только на исходе часа игры, а до этого смотрел футбол со скамейки запасных. Потом у ЦСКА было два неудачных матча с «Челси» (0:2 в Лондоне и 0:1 в Москве). Хуже того, «армейцы» потерпели поражение и в 5-м туре, уступив дома «Порту» (0:1).

Перед заключительным туром ЦСКА имел четыре очка и боролся за выход из группы со второго места с «Порту» и «ПСЖ», у которых было по пять баллов. Москвичам требовались собственная победа в Париже, а также ничья, либо поражение португальцев во встрече «Порту» – «Челси».

Вряд ли будет преувеличением сказать, что в Париже Семак выдал свой лучший матч в клубной карьере. Полузащитник просто летал по полю! Он мог открыть счёт уже в дебюте игры, разыграв комбинацию с Вагнером Лавом, но пробил в своего будущего парижского приятеля – голкипера Летизи («В «ПСЖ» близко общались с Лионелем Летизи – у него были свои лошади и он приглашал меня на скачки», – говорил в одном из интервью Семак»).

Сергей Семак в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» Фото: Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images

Но, несмотря на этот промах, красно-синие обскакали любителя лошадей и его команду благодаря Семаку. На 28-й минуте Вагнер Лав сделал ещё одну хорошую передачу на российского партнёра, а полузащитник здорово сыграл на опережение: нанёс точный удар в касание. Перед перерывом Фабрис Панкрат сравнял счёт, а во втором тайме на сцену опять вышел Семак. Чего-чего, а силы характера Сергею не занимать – он нередко проявлял себя в самые сложные для команд моменты.

На 64-й минуте, когда ЦСКА уже играл вдесятером из-за удаления Дэйвидаса Шембераса, полузащитник «прочитал» развитие эпизода и добил мяч в сетку после удара Вагнера Лава, а ещё через шесть минут красиво оформил хет-трик. Поймавший кураж капитан красно-синих обыграл ещё нескольких будущих приятелей из «ПСЖ» и пробил из-за штрафной. Кричалка «армейских» фанатов «Эй, Семак, давай забей!» получила идеальное воплощение на футбольном поле в последнем матче полузащитника за столичную команду.

А вот какими были послематчевые комментарии.

Василий Березуцкий (сразу после матча): «Семака на трансфер! Продать его в «Милан»!»

Обозреватель Sky: «Русские показали французам, как надо играть в футбол».

Вагит Халилходжич, главный тренер «ПСЖ»: «После удачных игр с «Порту» и «Челси» мы пребывали во власти иллюзий, но ЦСКА опустил нас на землю».

le Parisien: «Команда пережила позорное унижение. От этого поражения останутся шрамы». А L’Equipe вышла с заголовком «Березина», имея в виду разгром в России войск Наполеона.

«ПСЖ» (Франция) – ЦСКА (Россия) – 1:3

«ПСЖ»: Летизи, Пишо (Любоя, 73), Пьер-Фанфан, Йепес, Арман, Коридон (Бошкович, 63), Кана, Мбами (Б. Менди, 7), Сиссе, Панкрат, Паулета

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Шемберас, А. Березуцкий, Гусев, Алдонин (В.Березуцкий, 58), Рахимич, Ярошик (Лайзанс, 90), Жирков, Семак, Вагнер Лав.

Голы: Семак, 28 (0:1); Панкрат, 37 (1:1); Семак, 64 (1:2); Семак 70 (1:3).

Судья: Маркус Мерк (Германия).

7 декабря 2004 года. Париж. «Парк де Пренс». 45 000 зрителей.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-акаунте УЕФА.

Скауты и тренеры «ПСЖ» записали в блокноты фамилию «Semak». Рядом с фамилиями Манише и других потенциальных новичков клуба. Полузащитник сам был в шоке от того, что сыграл на «Парк де Пренс», словно Неймар или Килиан Мбаппе. Из книги «Красно-синий самый сильный!»:

— Такие матчи, как с «ПСЖ», бывают раз в жизни?

— Гораздо приятнее было бы, если бы результат этой игры позволил нам выйти из группы. Тогда он точно был бы одним из самых запоминающихся в жизни.

— Но всё равно, ваш хет-трик уже вошёл в анналы российской футбольной истории…

— Главное – командный результат. Тем более, что мы добились его, играя в меньшинстве. Но, увы, он нас не удовлетворил.

Сергей, Сергей Богданович уже тогда рассуждал как готовый тренер. Вот только он ещё не знал, что ЦСКА повезло занять не второе, а третье место в группе после победы «Порту» над «Челси». Лигу чемпионов «армейцы» вряд ли бы выигрывали, а вот Кубок УЕФА забрали в Москву весной 2005-го.

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Перед переходом в «ПСЖ» Семак задумался о завершении карьеры. Тогда ему было лишь 28 лет

Когда игроки ЦСКА в мае 2005-го целовали Кубок УЕФА, в душе Семака наверняка смешались противоречивые чувства. С одной стороны, улетев во Францию, он упустил ценный европейский трофей. С другой, полузащитник, несомненно, был счастлив в Париже. Если бы Сергей остался в нашем чемпионате, скорее всего, гораздо быстрее закончил карьеру на высоком уровне. Сборная России не получила бы в его лице крутого капитана на Евро-2008.

«Незадолго до отъезда в Париж я вообще подумывал о том, что пора заканчивать, потому что из-за всех этих предсезонок никаких сил и желания играть уже не было. Но тут как нельзя кстати получил приглашение в «ПСЖ». Год в другом футбольном мире с другим подходом к тренировочному процессу и свободному времени позволил с новыми силами продолжить карьеру и помог вновь начать получать удовольствие от работы. А ведь те мои друзья, кто остался тогда в России, сейчас уже почти все закончили с футболом. Те же, кто, наоборот, уезжал, к примеру, Дима Хохлов и Влад Радимов, играли дольше», – признавался Семак в интервью для «Спорт-Экспресса» в январе 2012-го.

В 2004 году полузащитник хоть и надевал капитанскую повязку, иногда не попадал в стартовый состав ЦСКА. Конкуренция у «армейцев» в средней линии тогда была на зависть любому: Элвер Рахимич, Евгений Алдонин, Иржи Ярошик, Милош Красич, Даниэл Карвальо, тот же удалённый в Париже универсал Шемберас…

Неудивительно, что 28-летний Семак размышлял о вариантах продолжения карьеры, а предложение из Парижа было из разряда тех, от которых трудно отказаться. Если не по деньгам, то по статусу клуба и чемпионата точно.

Впрочем, переход Семака в «ПСЖ» состоялся только в 20-х числах января. Переговоры продолжались в течение месяца. Российский полузащитник подписал контракт на 2,5 года, а парижский клуб заплатил ЦСКА 2,5 млн евро.

«Почему так долго договаривался? Так я и не собирался подписывать соглашение за один день, – подчёркивал Сергей. – Ещё до отъезда во Францию советовался с президентом ЦСКА Евгением Гинером, и он сказал: «Осмотрись, изучи обстановку. Решение должно быть чётким и взвешенным». Парижане не топорили. Я знал, когда для них наступит крайний срок. Можно сказать, что у меня было время на раздумья и в то же время его не было. Параллельно с изучением предложенного контракта проходил медобследование. Устал от него больше, чем от любой тренировки».

Семак не пользовался услугами агентов, но при переезде в Европу трудно было обойтись без помощи посредника. Заключить сделку с «ПСЖ» полузащитнику помог французский агент. «Когда из ЦСКА уезжал в «ПСЖ», мне помогал Кристоф Ютто, который первое время жил со мной во Франции, решал многие бытовые вопросы, начиная от мобильного телефона и заканчивая квартирой», – рассказывал Семак.

Сергей слетал в Париж, подышал местным воздухом, встретился с главным тренером Вахидом Халилходжичем (что важно, инициатором его перехода) и, очевидно, влюбился в столицу Франции ещё крепче. Презентация российского легионера в «ПСЖ» собрала более сотни журналистов. По словам Халилходжича, он хорошо изучил возможности Семака и ценил его умение играть на разных позициях.

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В то время в чемпионате Франции доминировал «Лион», а «ПСЖ» не был так богат и силён, как сейчас. Правда, в сезоне-2003/2004 завоевавшие золото «ткачи» всего на три очка опередили ставший вторым Париж, но в сезоне-2004/2005, по ходу которого, состоялся трансфер российского полузащитника, столичный клуб финишировал на низком девятом месте.

Под руководством Халилходжича Семак сыграл всего два матча. Экс-«армеец» дебютировал 30 января в гостевом матче чемпионата Франции с «Монако». Вышел в центре поля и был заменён на 65-й минуте при счёте 2:0 в пользу монегасков. Игра так и завершилась. Премьера у не имевшего практики Сергея получилась плохой. Ещё через неделю «ПСЖ» уступил на «Парк де Пренс» 0:2 «Лансу» (Семак отыграл 90 минут), после чего боснийскому тренеру указали на дверь.

Сергей Семак в составе «ПСЖ» Фото: Getty Images

Универсализм Семака пригодился следующему наставнику команды Лорану Фурнье, который возглавлял «ПСЖ» с февраля по декабрь 2005-го. При Фурнье наш полузащитник выходил и в центре поля, и на фланге, и даже в линии атаки. Бывало, что и роль «джокера» исполнял, начиная игру в запасе. В том сезоне Семак сыграл за «ПСЖ» 14 матчей (в основе – 10), забил один мяч. Это был его единственный гол в составе парижан. На 85-й минуте домашнего матча с «Ниццей» при счёте 2:0 россиянин ворвался слева в штрафную соперника и точно пробил низом с левой.

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Новый сезон-2005/2006 стал для «ПСЖ» и Семака словно продолжением предыдущего. Команда играла неровно, Сергей не всегда попадал в основу. До того, как покинуть парижский клуб в январе 2006-го, полузащитник сыграл ещё 17 матчей за «ПСЖ» (в основе – шесть). Новый тренер Ги Лякомб доверял россиянину и выпускал его с первых минут, но в тот момент Сергей уже был настроен на смену клуба, чтобы стабильно играть.

«Лякомб, сменивший Халилходжича, хотел начать строить командную игру, просил, чтобы я остался. Но для себя на тот момент я всё уже решил», – признавался полузащитник.



По словам Ютто, претендентов на Семака хватало – «Бенфика», «Галатасарай», «Фенербахче» и «Трабзонспор», два испанских клуба, два немецких и три английских. Кроме того, россиянина хотел заполучить «Марсель», являющийся непримиримым соперником «ПСЖ»!



«Переход действительно был реален. И личный контракт южане предлагали мне очень хороший. Но «ПСЖ» не хотел меня продавать, а «Марсель» не соглашался на аренду. Да и потом взаимоотношения между клубами очень натянутые и обмен игроками не приветствуется болельщиками», – объяснял полузащитник.

Однако лучшее предложение российскому легионеру парижан сделала ФК «Москва». «ПСЖ» принял предложение в размере 3 млн евро. Сергей попрощался с Парижем, чтобы однажды вернуться туда туристом. А, возможно, и тренером «ПСЖ». Почему бы и нет?

«К сожалению, я очень быстро покинул «ПСЖ», – признавался Семак в интервью для Goal.com в 2018-м, когда возглавлял «Уфу». – Мне нравилось в Париже и во Франции. Но у меня было много предложений вернуться в Россию, и я пошёл на этот шаг. Сейчас очевидно, что во мне осталось немного разочарования. Я слишком мало сыграл за «ПСЖ». Через 5-10 лет вижу себя в Париже. Лучше тренером, но я не расстроюсь, даже если просто приеду как турист, чтобы посмотреть город».