«Крылья» пустили в РПЛ, «Оренбург» – нет! Но шансы у клуба «Газпрома» всё равно остаются

История с необходимыми для РПЛ лицензиями продолжается. Неделю назад апелляционный комитет РФС отказал сразу нескольким командам ФНЛ: «Крыльям Советов», «Оренбургу», «Балтике», «Торпедо» и «Нефтехимику». Единственным клубом, получившим лицензию, был «Нижний Новгород». Но командам дали шанс всё исправить. Сегодня стало известно, кто этим шансом воспользовался.
«Крылья Советов» точно сыграют в РПЛ
Главной неожиданностью стали проблемы «Крыльев». Самарская команда досрочно выиграла ФНЛ и пробилась в финал Кубка страны, но рисковала не выйти в РПЛ: у клуба были проблемы со старыми долгами. Однако сегодня РФС лицензию команде выдал.
«С каждым годом процедура лицензирования всё сложнее и сложнее, – заявил гендиректор «Крыльев» Евгений Калакуцкий. – Наши недочёты были связаны с прошлыми долгами клуба. Мы отвечали и реагировали на все пункты, на которые указывали. Нам удалось всё устранить как раз с пятого мая по сегодняшний день. Подготовили и собрали все нужные документы. Проблема была давняя, и её нужно было решить абсолютно точно».
«Оренбург» лицензию не получил, но сохраняет шансы на РПЛ
Про проблемы «Оренбурга» со стадионом известно было давно: вопросы у комиссии по лицензированию вызывал клубный стадион. Официально известно, что вместимость арены, на которой выступает команда, не позволяет принять участие в следующем чемпионате России. Неофициально обсуждалось ещё много проблем, клуб даже провёл виртуальную экскурсию по своей арене. Но на комиссию по лицензированию впечатления она не произвела – в лицензии «Оренбургу» отказали.
Шансы на допуск в РПЛ у команды, генеральным спонсором которой является «Газпром добыча Оренбург», всё равно остаются. Об этом «Чемпионату» рассказал спортивный юрист Михаил Прокопец.
«Оренбург» действительно не получил лицензию РПЛ, но шансы выступить там в будущем сезоне по-прежнему сохраняет. Судьбу клуба решит РФС: если на исполком вынесут вопрос об исключении для «Оренбурга» и он будет поддержан большинством голосов, то клуб допустят к РПЛ. Также «Оренбург» имеет возможность обжаловать решение РФС в CAS».
А что будет с «Нижним Новгородом», «Аланией», «Торпедо», «Балтикой» и «Нефтехимиком»?
Если «Оренбург» не допустят в РПЛ на исполкоме, то свой шанс на прямую путёвку в элиту нашего футбола может получить «Нижний Новгород», у которого с лицензией всё в порядке. Также на исполкоме отдельно решат вопрос с участниками стыковых матчей: необходимые для РПЛ лицензии «Торпедо» и «Балтика» получили, поэтому теоретически могут быть допущены к стыкам. У «Алании» ситуация хуже, чем у «Оренбурга» – стадион сейчас находится на реконструкции, поэтому исключения от РФС здесь ждать стоит вряд ли. А вот «Нефтехимик» апелляцию на решение не выдавать клубу лицензию не подавал.
- 12 мая 2021
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