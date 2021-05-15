«Как хорошо играть с Миранчуком». Россиянин отдал голевую и установил личный рекорд

Матч «Дженоа» – «Аталанта» приковывал наше внимание сразу по нескольким причинам. Во-первых, в «Аталанте» играет Алексей Миранчук, который оказался в расширенном списке сборной России на Евро-2020. Во-вторых, в клубе из Бергамо сейчас блистает украинский полузащитник Руслан Малиновский, забивший четыре гола в шести последних матчах. В-третьих, в Ростова-на-Дону и Узбекистане с интересом наблюдают за Эльдором Шомуродовым, который проводит неплохой сезон в Серии А. Но если его «Дженоа» не решал никаких задач, то «Аталанта» продолжала борьбу за Лигу чемпионов.

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Миранчук ассистирует бывшему спартаковцу

К удивлению многих, Миранчук оказался в стартовом составе бергамасков. Но в первые полчаса игру делали другие. Уже на девятой минуте Малиновский нашёл в штрафной Дувана Сапату, а тому не составило труда забить 15-й гол в чемпионате. Для украинца этот ассист стал 12-м в сезоне. Через 17 минут в роли ассистента выступил колумбийский форвард. Сапата сохранил мяч в поле и отпасовал на Малиновского, который пробил по центру. Счёт 3:0 загорелся на табло на исходе первого тайма: Малиновский подал в штрафную, где скидку головой Ханса Хатебура замкнул Робин Госенс.

Второй тайм начался с тройной замены в «Дженоа»: на поле вышли Джузеппе Казо, Горан Пандев и Шомуродов. Но и у «Аталанты» появились двое – Марио Пашалич и Маттео Пессина. Надежду на спасение хозяевам подарил экс-нападающий «Ростова»: после неточной передачи Малиновского и неразберихи в обороне «Аталанты» Шомуродов оторвался от защитников и пробил с края штрафной – 1:3.

Вернул «Аталанте» крупное преимущество в счёте Пашалич, заменивший Сапату. Бывший спартаковец получил мяч в штрафной от Миранчука и пробил в нижний угол.

Во втором тайме «Дженоа» смотрелся гораздо интереснее, чем в первом, и продолжил забивать – после просмотра VAR судья увидел игру рукой и назначил пенальти в ворота «Аталанты». Опытный Пандев реализовал одиннадцатиметровый удар.

«Дженоа» не остановился на достигнутом, сократил разрыв до минимума: дубль сделал Шомуродов. После гола узбекского форварда счёт стал скользким – «Аталанте» никак нельзя было пропускать четвёртый. Тренер Джан Пьеро Гасперини выпустил для контратак Луиса Мурьеля, вышедшего вместо Миранчука. Алексей же установил личный рекорд по количеству сыгранных минут в «Аталанте» в одном матче, проведя на поле 89 минут. У хозяев было четыре минуты, чтобы спасти игру и заработать очко, но прессинг бергамасков оказался эффективнее, чем атака «Дженоа».

«Аталанта» выиграла со счётом 4:3 и обеспечила себе групповой этап Лиги чемпионов. Российский полузащитник получил оценку 7.3 от Whoscored (выше только у Малиновского и Сапаты), нанёс один удар в створ, записал на свой счёт голевую передачу, совершил 73 касания мяча, сделал один отбор и 56 пасов с точностью 85,7%. Также на Миранчуке чаще всего нарушали правила – пять раз.

Реакция болельщиков на игру Миранчука

«В первые месяцы он играл мало (как это часто бывает с теми, кто не привык к футболу Гаспа), но в последнее время Миранчук вырос и неплохо играл, даже действуя по центру слева (хотя и лучше справа). В следующем сезоне жду ещё большего».

«Суперррррррр Maaaaarrrriiiioooo!!! Дриблинг, ведение, удар, счёт. Голевая передача Лёша «ложная 9» Миранчук».

«Смертельная контратака. Миранчук принял на входе в зону и отдал пас Пашаличу (слева), чтобы тот смог оторваться и пробить в угол Маркетти».

«Как хорошо Госенсу играть с Миранчуком».

«Миранчук, Малиновский и Сапата (браво). Лучший коучинг и подбор персонала, и вот то, что вы получите».

«Миранчук и Малиновский – два очень хороших игрока».

«Появились люди, которых я даже не воспринимал всерьёз, как Миранчук, Госенс, Малиновский и Хатебур».