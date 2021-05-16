«Господь положил руки к моей голове». Гол вратаря сохранил для «Ливерпуля» шансы на ЛЧ

«Ливерпуль» мучился в игре с «Вест Бромвичем» – команде Юргена Клоппа совсем не везло. В первом тайме действующие чемпионы Англии пропустили, быстро отыгрались, и дальше началась рутина. Гости больше владели мячом, Мохамед Салах, Садио Мане и Роберто Фирмино изо всех сил пытались придумать что-то у ворот Сэма Джонстона, но все попытки приводили в основном к ударам мимо. Этот «Ливерпуль» не могли спасти заурядные атаки. Клопп от бессилия махал руками, делал предсказуемые замены, но ничего не менялось. Нужно было чудо. И оно случилось уже в добавленное время.

Последний угловой «Ливерпуля» в матче. Скамейка, не придумав ничего лучше, отправляет в чужую штрафную вратаря. Алисон становится на ближней штанге, но ничто не предвещает для «Вест Бромвича» беды. Ведь сотни раз голкиперы приходят в штрафную безрезультатно. Навес, прыжок, и через пару секунд бразилец, который в этом сезоне пережил несколько неприятных травм и потоки критики, уже бежит праздновать. Делает он это несуразно, потому что не привык к такому. Мяч на центре, финальный свисток – «Ливерпуль» продолжает гонку за Лигу чемпионов!

После финального свистка Алисона привели к ТВ-камере. Он был одновременно счастлив и потерян. И начал с самого важного события этого года – в феврале отца голкипера нашли мертвым на водоёме.

– Сейчас слишком много эмоций. В последние месяцы, всё, что случилось с моей жизнью, с жизнью моей семьи… Надеюсь, отец был здесь и видел это. Верю, он отпраздновал там, где сейчас находится. Это для него, для семьи, для парней, с которыми мы бились за результат, за попадание в Лигу чемпионов.

– Вы сами решили идти угловой?

– Я смотрел на скамейку, но меня никто не звал. Затем показал Джони Арченберг (тренер вратарей. – Прим. «Чемпионата»). Ну а там уже была восхитительная подача. Я просто подставил голову. Кажется, это один из лучших голов, которые я видел.



– Это ваш единственный гол в карьере?

– Это лучший в моей карьере! У меня сейчас не так много слов. Спасибо партнёрам, с которыми мы сражались. Нам не хватало гола, и он случился.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

– Вы вообще тренируете удары головой?

– Иногда на тренировках. Если пошла подача, и она доходит до меня, то стараюсь что-то сделать. Но это больше для забавы. Я видел, что мяч идёт ко мне и старался прибежать в нужное место. Думал увести за собой защитника, но за мной никто не пошёл. Мне повезло. Видимо, я был благословлен на этот гол. Словно господь положил руки к моей голове. В жизни многое невозможно объяснить. Это только бог определяет. Вот сегодня он руководил моей головой в штрафной. Я действительно чувствую себя благословленным.



Я не знаю, как это праздновать. Вообще надеюсь, мне не придется часто ходить в чужую штрафную, – подытожил голкипер.



Интересно, что Алисон всего шестой голкипер в АПЛ, забивший гол. Последний раз это удавалось Асмиру Беговичу в 2013-м. Но впервые гол вратаря стал победным.



«Алисон спас для «Ливерпуля» сезон», – кратко резюмировал действия голкипера Джейми Каррагер в эфире Sky Sports.

20 причин, почему меня бесит этот сезон АПЛ Текст, где есть проблемы поважнее краха «Ливерпуля».

На самом деле сделано только полдела. Впереди у «Ливерпуля» матчи с крепкими середняками – «Бёрнли» и «Кристал Пэлас». И там необходимо брать шесть очков. Сейчас команда Клоппа с 63 баллами отстает от четвёртого места, которое занимает «Челси», всего на одно очко. При этом у лондонцев матч с «Лестером», который на третьем месте с 66 баллами. «Ливерпуль» сможет догнать и перегнать одного из соперников, ведь у действующих чемпионов разница забитых и пропущенных сильно лучше, чем у того же «Лестера».

Но всё это в будущем. Сегодня – день Алисона, который пережил все проблемы и вернулся, чтобы снова сделать «Ливерпуль» великим.