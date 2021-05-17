Где сейчас участники последнего матча «Спартака» в СССР. Фото с разницей в 30 лет

2 ноября 1991 года «Спартак» провёл последний матч в чемпионате СССР. В пустых «Лужниках» красно-белые обыграли запорожский «Металлург» за счёт голов Дмитрия Попова и Александра Мостового (с пенальти). Рассказываем, как сложились судьбы у игроков той яркой плеяды.

Вратарь: Станислав Черчесов, 57 лет

В 1991 году Черчесов был первым номером в «Спартаке». Через два года голкипер уедет покорять Германию и Австрию, где возьмёт Кубок Интертото и станет трёхкратным чемпионом с «Тиролем». А в последнем сезоне в СССР вратарь выиграл со «Спартаком» Кубок и серебряные медали чемпионата, пропустив 30 голов в 30 матчах. С 10 августа 2016 года Черчесов – главный тренер сборной России.

Фото: РИА Новости/«Чемпионат»

Защитник: Андрей Иванов

В сезоне-1991 Иванов провёл 23 матча, будучи основным игроком команды. Спустя два года, выиграв со «Спартаком» два чемпионства, защитник перешёл в «Динамо», но спустя сезон вернулся в Тарасовку. Иванов — один из 14 подписантов скандально известного письма на имя советника президента России по спорту Шамиля Тарпищева с требованием об отставке главного тренера Павла Садырина в 1993 году. Через несколько месяцев Иванов отказался от своей подписи ради возвращения в национальную команду перед ЧМ в США, однако больше вызовов в сборную не получал. В конце 1990-х Андрей поиграл за «Тироль» с Черчесовым, «Гройтер Фюрт» и «Алверку». В мае 2009-го Иванов скоропостижно скончался от пневмонии, обострившейся на фоне злоупотребления алкоголем. Похоронен Иванов на Перепечинском кладбище.

Защитник: Дмитрий Ананко, 47 лет

Сезон-1991 был первым для Ананко в большом футболе. Дмитрий дебютировал в «Спартаке» в 17 лет, а игра с «Металлургом» оказалась всего второй для него в карьере. В 1992 году Ананко выиграл свой первый чемпионат страны, а затем ещё восемь, установив рекорд чемпионатов СССР и России. С 2011-го по 2016 год Ананко трудился в штабе Дмитрия Аленичева в «Арсенале» и «Спартаке». Сейчас — коммерческий директор «Тамбова».

Фото: РИА Новости/«Чемпионат»

Вопрос дня. О чём говорит уход Ананко из «Спартака»? Ананко покинул «Спартак». Мнением об этом событии делятся эксперты и читатели.

Защитник: Андрей Мох, 55 лет

За «Спартак» Мох отбегал всего один сезон-1991. Сыграв 20 матчей и забив один гол с ромбом на груди, защитник уехал в Испанию. Сначала Андрей выступал за «Эспаньол», куда перешёл вместе с армейцами Дмитрием Кузнецовым, Игорем Корнеевым и Дмитрием Галяминым, а затем за «Толедо», «Эркулес» и «Леганес». По завершении выступлений Мох остался из-за сына в Испании, где занимается бизнесом. Поработать тренером экс-спартаковец тоже успел – в штабах хихонского «Спортинга» и «Реала Хаен».

Фото: instagram.com

Защитник: Дмитрий Хлестов, 50 лет

В 1991-м Хлестов проводил всего второй сезон на высшем уровне. Молодой защитник только подпускался к основному составу, поэтому ограничился 14 матчами в чемпионате. Дмитрий не покидал «Спартак» до 2000 года и, выиграв семь чемпионств, уехал в Турцию. Спустя 30 лет Хлестов по-прежнему в форме и, выступая за ветеранов красно-белых, держит планку. Оцените!

Дмитрий до сих пор гоняет в футбол и параллельно тренирует детей в Академии любительского футбола своего бывшего одноклубника Эдуарда Мора.

Фото: spartak.com

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Защитник: Дмитрий Попов, 54 года

В сезоне-1991 Попов принял участие во всех матчах чемпионата и забил пять мячей, один из которых — в ворота «Металлурга» (на 76-й минуте Дмитрий открыл счёт). Поиграв в России ещё два года, универсальный защитник уехал в Испанию. В «Расинге» Попов стал незаменимой фигурой на три года, проведя более 100 матчей и забив 21 гол. Сейчас Дмитрий Львович занимает должность спортивного директора в «народной команде».

Фото: spratak.com

Защитник: Сергей Чудин, 47 лет

Рыжеволосый защитник зацепил всего пять минут в чемпионате СССР – как раз-таки в игре с «Металлургом». Следующие четыре года Чудин мигрировал между основным и дублирующим составом «Спартака», пока не перешёл в нижегородский «Локомотив». Всего в высшей лиге Чудин сыграл 45 матчей, забил три гола, большую часть карьеры проведя в первом и втором дивизионах. Сейчас Сергей тренирует в детской спортивной школе.

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Полузащитник: Геннадий Перепаденко, 56 лет

Перепаденко сыграл в 29 матчах из 30 сезона-1991 и отличился пятью забитыми мячами. После матча с «Металлургом» карьера полузащитника в России подошла к концу: после одной игры в чемпионате России он уехал за рубеж. На протяжении трёх лет Перепаденко выступал за испанский «Бадахос» и остался в этой стране по окончании карьеры. В Испании Перепаденко перепробовал себя во множестве ролей – от официанта и снабженца в семейном ресторане до топ-менеджера в клубе «Марбелья».

Фото: Из личного архива/«Чемпионат»

Полузащитник: Валерий Карпин, 52 года

Перейдя в 1990-м в «Спартак», Карпин выиграл три чемпионства России подряд. Полузащитник ненадолго задержался в стане красно-белых и в 1994 году уехал в Испанию. В Примере Карпин сыграл 384 матча, забил 68 голов и сделал семь ассистов, выступая за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту». Сейчас экс-спартаковец возглавляет «Ростов».

Фото: Из личного архива/«Чемпионат»

Полузащитник: Олег Иванов, 53 года

Карьера ещё одного Иванова в «Спартаке» оказалась не такой продолжительной и успешной, как у тёзки Андрея. В 1992 году он укатил в Финляндию, где сменил шесть клубов и неоднократно участвовал в еврокубках. В Финляндии Иванов начал тренерскую карьеру, а потом устроился в компанию, которая занимается буровым оборудованием и горными инструментами.

Олег Иванов — четвёртый слева в верхнем ряду

Полузащитник: Александр Мостовой, 52 года

Будущая легенда «Сельты» в 1991 году сыграл 27 матчей и забил 13 голов за «Спартак», став наряду с Радченко лучшим бомбардиром команды. После сезона Мостовой подписал контракт с «Бенфикой», а через два года – с «Каном». По-настоящему полузащитник обрёл себя в Испании, где стал кумиром болельщиков «Сельты». Сейчас Царь работает экспертом на телевидении, а прошлым летом открыл в Москве футбольную академию.

Фото: Из личного архива/«Чемпионат»

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Нападающий: Дмитрий Радченко, 50 лет

В 1991 году Радченко из «Зенита» перешёл в «Спартак» и по окончании сезона вошёл в топ-4 лучших бомбардиров чемпионата (13 голов). В Москве форвард отработал два года и укатил в Испанию, где сменил семь клубов. Но именно в «Спартаке» Дмитрий выиграл свои главные титулы: два золота России, Кубок СССР и Кубок чемпионов Содружества. Сейчас Радченко работает в академии «Зенита» и периодически выступает экспертом на ТВ.

Фото: Из личного архива/fc-zenit.ru

Нападающий: Валерий Попович, 50 лет

Ещё один футболист, который попылил в «Спартаке» всего ничего – зато неплохо устроился в Европе. Попович провёл 14 игр за красно-белых и более 400 матчей за финские команды, забив около 200 голов. Там же, в Суоми, Валерий начал тренировать и проживает по сей день. Но в последние годы не связан с профессиональным футболом, а работает на фирме, которая производит буровые установки и продаёт их по всему миру.

«Спартак» перед игрой с «Реалом». Валерий Попович — крайний слева в нижнем ряду

Главный тренер: Олег Романцев, 67 лет

В 1991 году Романцев-тренер успел заявить о себе, выиграв чемпионство, Кубок СССР и дойдя до полуфинала Кубка чемпионов за три года работы в «Спартаке». Впоследствии ОИР принесёт ещё множество трофеев «народной команде» и станет кумиром болельщиков всех возрастов.

Мог ли Романцев вернуться в «Спартак»? В 2009-м он консультировал Карпина и думал об этом Его последняя работа в московском клубе — без контракта, с Федуном не общался, ругал легионеров.

Романцев давно отошёл от тренерской деятельности, но продолжает следить за любимым клубом, посещая матчи «Спартака».