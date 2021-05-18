Лучший ассистент РПЛ – защитник! Пас года – у 18-летнего дублёра?

РПЛ ушла в отпуск на два месяца, и нам ничего не остаётся, кроме как подводить итоги и вспоминать самые яркие моменты завершившегося сезона. Кто выиграет чемпионат, мы могли догадаться ещё зимой, – конечно же, это «Зенит». Имя лучшего бомбардира тоже можно было угадать задолго до финиша: Артём Дзюба и год назад поделил первое место в списке снайперов с Сердаром Азмуном (оба забили по 17 мячей), и в этом сезоне до последнего спорил с иранцем. Правда, перед 30-м туром казалось, что «Золотую бутсу» РПЛ возьмёт всё-таки Азмун, но Дзюба поймал чудовищный кураж в матче с «Тамбовом», оформил покер и стал первым с 20 голами.

Главные цифры РПЛ сезона-2020/2021. «Зенит» и Дзюба — лучшие! Минимум текста — максимум наглядной инфографики.

Куда больше интриги было в соревновании лучших ассистентов РПЛ. Перед последним туром защитник «Зенита» Дуглас Сантос и полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа делили лидерство с семью голевыми пасами. Дзюба их догонял, имея шесть результативных передач. За этим трио шла большая группа игроков с пятью ассистами.

Эквадорец во встрече с «Химками» взял «плеймейкерский выходной» – не обслуживал голевыми передачами. Капитан сборной России переключился с пасов на голы. Возможно, выиграл бы Дуглас Сантос, однако бразилец просто не сыграл с «Тамбовом», так как главный тренер «Зенита» Сергей Семак разрешил всем легионерам команды досрочно отправиться в отпуск. В итоге Дуглас с Нобоа поделили первое место. Но если приз лучшему ассистенту вручать кому-то одному, то, наверное, его больше остальных заслуживает бразилец. Что ни говори, а стабильно отдавать голевые с позиции крайнего защитника труднее, чем с позиции атакующего полузащитника или центрфорварда.

Дуглас Сантос – уникальный для нашей лиги левый бэк. Он способен без проблем закрыть как минимум три позиции и обладает стабильным кроссом. Бразилец был лидером сезона РПЛ как по общему количеству передач в чужую штрафную, так и по точным передачам. Удивительно, что «Зенит» смог купить победителя Олимпиады-2016 на пике карьеры, да ещё и у немецкого клуба, всего за € 13 млн.

Впрочем, автором самого красивого голевого паса стал не Дуглас Сантос или Нобоа. И не Дзюба. Пожалуй, главный шедевр года сотворил… 18-летний дублёр, сыгравший всего около 45 минут в этом чемпионате.

Лучшая голевая передача была оставлена на сладкое – последний тур РПЛ. Это тоже момент из матча «Тамбов» – «Зенит», в котором Дзюба, словно Шерлок Холмс, «раскусывал» оппонентов и легко находил спрятанные за могучими спинами пятёрки защитников и голкипера ворота. Но раз есть Шерлок Холмс, то должен быть и его ассистент Ватсон. В эпизоде с третьим голом центрфорварда юный полузащитник Даниил Шамкин придумал такой феноменальный пас, после которого всё для Дзюбы было элементарно. Мышление и исполнение Шамкина в ходе этой атаки – на уровне Лео Месси!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

Дзюба после матча и сам отметил, прежде всего, передачу Шамкина, отыскав собственное сравнение из мира футбола:

«Я благодарен партнерам за великолепные передачи. Особенно хочу отметить пас Шамкина. Просто я его зову «Радимов», стиль у него похожий, и я ему говорю: «Радим, красава, отдал хорошую!». Так что, Шама, браво», – сказал Дзюба в интервью для официального сайта «Зенита».

«Отец привёл на вираж в 4 года». Интервью с ярчайшим талантом «Зенита» со времён Аршавина 17-летний дебютант РПЛ Даниил Шамкин.

Похоже, Transfermarkt не без оснований включал Шамкина в список наиболее талантливых игроков мира этого возраста. Даниил – один из самых многообещающих воспитанников «Зенита». В пятнадцать лет он начал играть за молодёжку, в шестнадцать выступал и забивал за фарм-клуб в ФНЛ, а в семнадцать дебютировал за первую команду. По юношам Шамкин действовал ближе к атаке, но Сергей Семак сделал из него центрального полузащитника, благодаря чему Даниил стал прибавлять в некоторых аспектах игры. Тем не менее изумительная голевая передача на Дзюбу заставляет задуматься о том, что Шамкин всё-таки должен играть у чужой штрафной.