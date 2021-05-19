Закинул мяч вратарю за шиворот с 40 метров! Но забил ли Кавани эффектный гол по правилам?

«Манчестер Юнайтед» готовится к финалу Лиги Европы, который пройдёт 26 мая в Гданьске. У «красных дьяволов» оставалось в АПЛ два матча, и им нужно было сохранить второе место в чемпионате. Впрочем, место в Лиге чемпионов на будущий сезон команда Уле-Гуннара Сульшера уже себе заработала.

Гол ударом с 40 метров

Сегодня манкунианцы принимали в 37-м туре АПЛ на «Олд Траффорд» одного из аутсайдеров лиги — «Фулхэм». Хозяева порадовать своих болельщиков не смогли, поскольку упустили победу за 15 минут до финального свистка.

Счёт в матче открыл нападающий «красных дьяволов» Эдисон Кавани. Минутой ранее форвард «Юнайтед» завалился в штрафной гостей, но судья не поставил на «точку». Уже через несколько мгновений футболисты «МЮ» соорудили эффектный гол, который один из фанатов назвал «голом сезона».

После нескольких перепасовок игроков «Юнайтед» на своей половине поля мяч дошёл до де Хеа. Испанский вратарь, находясь под прессингом нападающего гостей, быстро нашёл продолжение развития атаки, отправив мяч на небольшой высоте в центр поля. Бруну Фернандеш, которому был адресован пас, не смог перевести мяч пяткой и пропустил его, что сыграло на руку Кавани. В центре обороны «Фулхэма» образовалась дыра, Кавани воспользовался свободным пространством и в одно касание с 40 метров отправил мяч за спину вратарю.

Этот мяч стал десятым для 34-летнего уругвайца в нынешнем розыгрыше АПЛ, а Давид де Хеа впервые в чемпионате Англии отметился голевой передачей. В истории «МЮ» последний раз такое удавалось Эдвину ван дер Сару в 2011 году. Уругвайский форвард стал третьим игроком в истории «МЮ», который забил более 10 голов за один сезон Премьер-лиги в возрасте 33 лет и старше. Ранее это цифра покорялась Тедди Шерингему в 2000–2001 годах и Златану Ибрагимовичу в сезоне-2016/17.

Болельщики считают, что этот гол Кавани достоин награды «лучший гол сезона». Ранее победителем в этой номинации стал Бруну Фернандеш, за свой точный дальний удар в матче с «Эвертоном» в феврале (3:3).

Судя по всему, гол Кавани бригаде VAR стоило отменить. В момент передачи уругваец находился в офсайде. В протоколе записали, что голевая – у вратаря «Юнайтед». По ходу матча данные поменяли, и результативную передачу переписали на Бруну Фернандеша.

Если Фернандеш всё же коснулся мяча, что маловероятно, так как мяч не изменил траекторию полёта, то гол стоило засчитать – Кавани не в офсайде. Сам португалец после матча заявил следующее: «По-моему, я не касался мяча».

Болельщики многих команд АПЛ набежали после матча на страницу аккаунта «Манчестер Юнайтед» в «Твиттере» и заявили, что манкунианцам подсуживают.

«Манчестер Юнайтед» в 37 матчах набрал 71 очко и остался на втором месте в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021. «Фулхэм» располагается на 18-м месте. «Дачники» уже точно покидают элиту английского футбола и возвращаются в Чемпионшип.